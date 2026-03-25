Karviná popírá, že by ovlivňovala zápasy. Vinu nesou jednotlivci, píše v prohlášení

Autor:
  13:40
Do kauzy s ovlivňováním zápasů je prvoligová Karviná zapletená hned z několika stran. Jako klub, skrze šéfa a tamního primátora Jana Wolfa a dvou fotbalistů Samuela Šiguta a Matěje Hýbla. Den po zveřejnění disciplinárních řízení slezský celek odmítá, že by měl být do řešení automaticky zapojován jako právnická osoba.
Fotogalerie2

Hlavní brána fotbalového stadionu v Karviné, kde například na podzim 2025 nastoupila i česká reprezentace k mezistátnímu duelu proti San Marinu. | foto: ČTK

„Dlouhodobě prosazujeme principy fair play, transparentnosti a integrity sportu,“ uvozuje tiskové prohlášení na svém webu.

„Klub jako instituce se nezúčastnil žádného jednání, které by směřovalo k ovlivňování utkání, narušování regulérnosti soutěží ani jiného jednání obdobného charakteru,“ líčí.

Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Etická komise příčítá Karviné, prostřednictvím jejího šéfa a primátora Wolfa, údajné ovlivnění dvou zápasů na jaře 2024, kdy klubu hrozil sestup z nejvyšší soutěže. Wolfovi přičítá, že uplatil rozhodčí Všetečku a Zelinku v utkání s Českými Budějovicemi, stejně jako jejich hráče Šiguta, kterého posléze angažoval.

Zároveň údajně stejně postupoval i v baráži s Vyškovem, kdy podobně uplatil Filipa Štěpánka.

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK Karviná.

„V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ ohrazuje se Karviná proti jejímu vyšetřování etickou komisí.

„Je nezbytné plně respektovat zásadu presumpce neviny a procesní práva všech dotčených osob do doby pravomocného ukončení příslušných řízení. MFK Karviná vyzývá k respektování této zásady i ze strany veřejnosti,“ dodává klub.

Doplňuje, že všem orgánům poskytuje plnou součinnost a o dalším vývoji bude informovat.

Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech

Klubu hrozí v krajním případě i vyloučení z nejvyšší soutěže a vysoké pokuty.

„Dopustí-li se jednání klub s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše deseti milionů korun,“ říká disciplinární řád.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Česko vs. LotyšskoFotbal - - 25. 3. 2026:Česko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.39
  • 4.80
  • 6.80
Česko vs. DánskoFotbal - - 25. 3. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
25. 3. 17:00
  • 2.60
  • 3.11
  • 2.50
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.36
  • 5.03
  • 8.82
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.02
  • 3.43
  • 4.14
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.26
  • 5.77
  • 12.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.