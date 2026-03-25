Karviná popírá, že by ovlivňovala zápasy. Vinu nesou jednotlivci, píše v prohlášení

„Dlouhodobě prosazujeme principy fair play, transparentnosti a integrity sportu,“ uvozuje tiskové prohlášení na svém webu.
„Klub jako instituce se nezúčastnil žádného jednání, které by směřovalo k ovlivňování utkání, narušování regulérnosti soutěží ani jiného jednání obdobného charakteru,“ líčí.
Etická komise příčítá Karviné, prostřednictvím jejího šéfa a primátora Wolfa, údajné ovlivnění dvou zápasů na jaře 2024, kdy klubu hrozil sestup z nejvyšší soutěže. Wolfovi přičítá, že uplatil rozhodčí Všetečku a Zelinku v utkání s Českými Budějovicemi, stejně jako jejich hráče Šiguta, kterého posléze angažoval.
Zároveň údajně stejně postupoval i v baráži s Vyškovem, kdy podobně uplatil Filipa Štěpánka.
„V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ ohrazuje se Karviná proti jejímu vyšetřování etickou komisí.
„Je nezbytné plně respektovat zásadu presumpce neviny a procesní práva všech dotčených osob do doby pravomocného ukončení příslušných řízení. MFK Karviná vyzývá k respektování této zásady i ze strany veřejnosti,“ dodává klub.
Doplňuje, že všem orgánům poskytuje plnou součinnost a o dalším vývoji bude informovat.
Klubu hrozí v krajním případě i vyloučení z nejvyšší soutěže a vysoké pokuty.
„Dopustí-li se jednání klub s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše deseti milionů korun,“ říká disciplinární řád.