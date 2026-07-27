Karviná vstoupila do druhé ligy porážkou ve slezském derby v Opavě

Trenér Svatopluk Habanec zažil vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Opavy.
Skóre těsně před přestávkou otevřel Lacík. Karviná přišla ve druhém poločase o vyloučeného Fleišmana po druhé žluté kartě a přesilovku využil pojišťovací trefou Čejka. Zápas sledovalo 2059 diváků, o pět více než na Dukle páteční duel s Českou Lípou. Opava s Duklou jsou po úvodním kole v čele tabulky, jako jediné dokázaly zvítězit o dvě branky.
„Karviná má pořád velmi silný tým, takže jsme rádi, že jsme ji dokázali porazit. Úvodní výhra nás však nesmí uspokojit, potřebujeme mužstvo ještě doplnit,“ řekl Habanec ČT sport.
Karvinští nastoupili v dresech bez reklam na prsou, v důsledku korupční a sázkařské aféry klub opustila řada partnerů.
Kádr prošel přes léto velkou obměnou. Více hráčů zamířilo do klubů první ligy, kde je zájem i o další, které Karviná zatím udržela. „Není to jednoduché. Kluci mají osobní ambice, někteří by chtěli odejít. Snažíme se s nimi mluvit, aby chtěli hrát za Karvinou. Herně chceme navázat na minulý ročník,“ řekl nový trenér Roman West.
44. Lacík
71. Čejka
Ciupa – Aidara, Diao (79. Vladař), Lehoczki (C), Helešic – Čejka (79. Darmovzal), Lacík, Múdry (71. Turanjanin), M. Novák, Zálešák – B. Sy (76. Bránecký).
Neuman – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Condé, Štorman, Samko, Čičovský (60. Konaté), Kronus (46. Selnar) – Vinicius (60. Pira).
Jovanoski, Grigar – Buchta, Sochor.
Lapeš – Lawali, Kone, Aldin, Endl, Rajtmajer, Šašinka.
5. Čejka, 70. Diao, 84. Darmovzal
36. Fleišman, 53. Vinicius, 90+1. Condé, 90+4. Chytrý
65. Fleišman
Rozhodčí: Machálek – Paták, Marek
Počet diváků: 2059