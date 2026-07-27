Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Karviná vstoupila do druhé ligy porážkou ve slezském derby v Opavě

Autor: ,
  20:43

Fotogalerie2

Momentka ze zápasu SFC Opava - MFK Karviná | foto: Ožana JaroslavČTK

Karvinští fotbalisté po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0:2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleišmana.

Trenér Svatopluk Habanec zažil vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Opavy.

Skóre těsně před přestávkou otevřel Lacík. Karviná přišla ve druhém poločase o vyloučeného Fleišmana po druhé žluté kartě a přesilovku využil pojišťovací trefou Čejka. Zápas sledovalo 2059 diváků, o pět více než na Dukle páteční duel s Českou Lípou. Opava s Duklou jsou po úvodním kole v čele tabulky, jako jediné dokázaly zvítězit o dvě branky.

„Karviná má pořád velmi silný tým, takže jsme rádi, že jsme ji dokázali porazit. Úvodní výhra nás však nesmí uspokojit, potřebujeme mužstvo ještě doplnit,“ řekl Habanec ČT sport.

Karvinští nastoupili v dresech bez reklam na prsou, v důsledku korupční a sázkařské aféry klub opustila řada partnerů.

Kádr prošel přes léto velkou obměnou. Více hráčů zamířilo do klubů první ligy, kde je zájem i o další, které Karviná zatím udržela. „Není to jednoduché. Kluci mají osobní ambice, někteří by chtěli odejít. Snažíme se s nimi mluvit, aby chtěli hrát za Karvinou. Herně chceme navázat na minulý ročník,“ řekl nový trenér Roman West.

Chance Národní Liga
1. kolo 27. 7. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : MFK Karviná MFK Karviná 2:0 (1:0)
Góly:
44. Lacík
71. Čejka
Góly:
Sestavy:
Ciupa – Aidara, Diao (79. Vladař), Lehoczki (C), Helešic – Čejka (79. Darmovzal), Lacík, Múdry (71. Turanjanin), M. Novák, Zálešák – B. Sy (76. Bránecký).
Sestavy:
Neuman – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Condé, Štorman, Samko, Čičovský (60. Konaté), Kronus (46. Selnar) – Vinicius (60. Pira).
Náhradníci:
Jovanoski, Grigar – Buchta, Sochor.
Náhradníci:
Lapeš – Lawali, Kone, Aldin, Endl, Rajtmajer, Šašinka.
Žluté karty:
5. Čejka, 70. Diao, 84. Darmovzal
Žluté karty:
36. Fleišman, 53. Vinicius, 90+1. Condé, 90+4. Chytrý
Červené karty:
Červené karty:
65. Fleišman

Rozhodčí: Machálek – Paták, Marek

Počet diváků: 2059

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

2. kolo

Kompletní los

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Dukla PrahaDukla Praha 1 1 0 0 2:0 3
2. Slezský FC OpavaOpava 1 1 0 0 2:0 3
3. FC Vysočina JihlavaJihlava 1 1 0 0 1:0 3
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 1 1 0 0 2:1 3
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 1 0 1 0 2:2 1
6. Fotbal PříbramPříbram 1 0 1 0 2:2 1
7. SK Slavia Praha BSlavia B 1 0 1 0 2:2 1
8. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 1 0 1 0 2:2 1
9. 1. SK ProstějovProstějov 1 0 1 0 1:1 1
10. FK TřinecTřinec 1 0 1 0 1:1 1
11. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 1 0 1 0 0:0 1
12. FC SILON TáborskoTáborsko 1 0 1 0 0:0 1
13. SK KladnoKladno 1 0 0 1 1:2 0
14. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 1 0 0 1 0:1 0
15. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 1 0 0 1 0:2 0
16. MFK KarvináKarviná 1 0 0 1 0:2 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Karviná vstoupila do druhé ligy porážkou ve slezském derby v Opavě

Momentka ze zápasu SFC Opava - MFK Karviná

Karvinští fotbalisté po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0:2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného...

27. července 2026  20:43

Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4, dvougóloví Adediran a Klíma, nováček napoprvé padl

David Kozel (vlevo) a Jiří Klíma z Mladé Boleslavi a Martin Pospíšil z Artisu...

Fotbalisté Artisu Brno při premiéře v nejvyšší soutěži nestačili. V pondělní dohrávce úvodního kola doma padli s Mladou Boleslaví 2:4. Dvakrát uspěli brněnský Quadri Adediran a boleslavský Jiří...

27. července 2026  17:30,  aktualizováno  20:19

Pirlo italskou reprezentaci nepovede, vadí vazby na Rusko. Maldini na svazu končí

Někdejší italský záložník Andrea Pirlo na lavičce Juventusu.

Byl druhou variantou, když nevyšlo angažování slavného Pepa Guardioly. Jenže ani Andrea Pirlo, někdejší skvělý záložník, se trenérem italské fotbalové reprezentace nestane. Šéfovi tamního svazu se...

27. července 2026  12:44,  aktualizováno  20:16

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď míří do Realu. Odejde Vinícius?

Yan Diomandé útočí proti obraně Norska.

Je to jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl utratit...

27. července 2026  14:58,  aktualizováno  20:12

Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Pokud patříte mezi kritiky letošního mistrovství světa, prezident FIFA má pro vás jasný vzkaz. „Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci,...

27. července 2026  16:55

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...

27. července 2026  15:44

ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

Jakub Kolísek fauloval Gigliho Ndefeho

Dvě hrubé chyby na Slavii, jedna v Plzni, kde však hlavního rozhodčího opravil videoasistent. Úvodní dějství fotbalové ligy přineslo kontroverzní verdikty, které pravidelně budou komentovat experti...

27. července 2026  13:20

Španělský expert: Zlatý věk La Roja? Vzděláváme trenéry a na děti nekřičíme

Premium
Alek Sánchez z ústeckého Viagemu.

Narozen na Kubě, vychován španělským fotbalem. Alek Sánchez, třicetiletý videoanalytik ústeckého Viagemu, poznal recept zlatého věku La Roja. „Obrovské investice šly do vzdělávání trenérů, to všechno...

27. července 2026

Snažila se uklidnit hráče, odnesla si otřes mozku. Rozhodčí přátelák nedokončila

Praporek pomezního rozhodčího.

Nehrálo se o nic. Běžnou přípravu přitom přerušil ošklivý moment, po kterém francouzská sudí Mathilde Demoncayová utrpěla otřes mozku. Nejprve se snažila uklidnit šarvátku mezi fotbalisty, jenže...

27. července 2026  11:45

Zasloužili jsme si to. Nebojácný Horejš po derby chválil, ale potřebuje do fitka

Trenér Hradce David Horejš během derby s Pardubicemi.

Za výkon svých svěřenců byl rád. Ve východočeském derby zdolali rivala z nedalekých Pardubic a vítězně vstoupili do nové ligové sezony. „Pochvalu si zaslouží celý tým, byli jsme lepší a po právu...

27. července 2026  9:30

Sexy Teplice. Fanoušci chtějí Evropu a básní: Nejlepší fotbal za 10 let!

Tepličtí fanoušci během utkání s Bohemians.

Jako když z ruského budovatelského filmu přepnete na hollywoodský trhák. Fanoušci fotbalových Teplic se v sobotu probudili do jiného vesmíru. Už ne nudní, ale sexy skláři! Výhrou 3:1 nad Bohemians na...

27. července 2026

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsem si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v...

27. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.