Páník po pádu skončí, karvinští fotbalisté budou hledat trenéra

Jak se změní kádr fotbalistů MFK Karviná po pádu do druhé ligy, není jasné. Šéfové klubu to zatím neprozradili. Neuvedli ani to, zda mužstvo nadále povedou Bohumil Páník a Jan Somberg. Leč podle našich informací trenérská dvojice končí.