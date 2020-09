Stoletá Hlubina měla svátek, ve fotbalovém poháru hostila prvoligového soka

Mohly by mu pomoci do ligové sestavy? „Doufám. Jsem útočník, potřebuji góly. Snad jsem trenéra dnes něčím zaujal,“ odpověděl Haša.

Karvinští proti Hlubině, hrající krajský přebor, postavili fotbalisty, kteří v minulém kole ligy proti Spartě nebyli v základu.

Fotbalisté Zlína v poháru vypadli s třetiligovým Ústím nad Orlicí Středeční zápasy 2. kola Mol Cupu

Pro Hlubinu byl středeční duel svátkem. Byť klub letos slaví 101. výročí svého vzniku, fotbalisté dosud nikdy nehráli mistrovské utkání se soupeřem z nejvyšší soutěže. „Byl to pro nás historický zápas,“ potvrdil hlubinský trenér Jan Woznica. „Nechali jsme namontovat i mobilní tribunu.“

A aby si Hlubinští zahráli s prvoligovým protivníkem, podstoupili povinné testy na covid-19, kvůli nimž většina celků z nižších soutěží z poháru odstupuje, neboť nechtějí platit ani polovinu nákladů. Tu druhou hradí fotbalová asociace.

„Ale stálo to za to,“ prohlásil Jan Woznica. „Kluci si aspoň zahráli proti ligovému mančaftu a zjistili, co jim chybí, aby se jim vyrovnali. Výsledek je sice nula šest, ale ostudu jsme úplně neudělali. Přece jen Karviná hraje o čtyři soutěže výše.“

Woznica si povzdechl, že ke spokojenosti domácím chyběl jen gól. „Šance, a ne jednu, jsme měli,“ uvedl. Třeba Švábík v první půli za stavu 0:0 trefil břevno.

„Kdyby to dal, byl by zápas pro nás těžší,“ uvedl karvinský záložník Christián Herc. „Naštěstí jsme dali první gól, rychle druhý a ve druhém poločase jsme přidali další, čímž jsme si to ulehčili.“

Karvinští na 4:0 zvyšovali trefami Haši a Guby ve 48. a 50. minutě. „Ty góly nás už asi složily, takže pak jsme to už jen nakopávali,“ řekl hlubinský útočník Miroslav Tóth.

Právě on mohl být hrdinou Unie, jenže dvě výborné šance neproměnil... „Netrefil jsem branku. Bohužel,“ povzdechl si Tóth, který ve středu nešel ani do školy, aby byl na zápas připravený. „Byl to zážitek, porovnat se s ligovými hráči, i když ten rozdíl čtyř soutěží byl znát.“