Přes zimu musíme zapracovat na obraně, říká karvinský trenér Hejdušek

„Náš největší problém, na kterém musíme přes zimu zapracovat, je obrana,“ řekl karvinský trenér Tomáš Hejdušek. „A druhá věc je, že musíme přivážet body z venkovních hřišť. Kdybychom hráli koncentrovaní jako v poháru proti Slavii Praha (0:2), měli bychom bodů daleko více.“

Karvinští na stadionech soupeřů získali jen sedm z možných 27 bodů. „Nic není ztraceno, na barážové pozice ztrácíme tři body a navíc první Příbram máme hned na úvod jarní části soutěže doma, takže pro to, abychom uspěli, uděláme maximum,“ prohlásil Hejdušek. „Rozhodně chceme postoupit a zápas se Slavií ukázal, že mužstvo na to má.“

24 gólů dostali v podzimní části národní ligy fotbalisté Karviné

Jenže co s obranou, když nefunguje, byť v ní jsou zkušení fotbalisté jako Martin Šindelář a Jan Žídek? „Není to chyba těch nejzkušenějších, není to jen o obranné čtveřici, ale o hře celého mužstva,“ zdůraznil Hejdušek. „Bohužel dostáváme moc gólů a často po individuálních chybách.“

Karvinští dostali 24 branek, více jich na kontě mají už jen Vlašim a Dukla Praha. „Doplatili jsme i na výkyvy jako v Chrudimi, kde jsme dostali pět gólů, s rezervou Slavie jsme inkasovali čtyřikrát a s béčkem Olomouce třikrát. Pak se nemůžeme divit, že máme tak málo bodů,“ upozornil Tomáš Hejdušek.

Čím si venkovní propady mužstva vysvětluje? „Pokaždé jsme si říkali, že to musíme konečně zlomit, a zase to bylo špatné. Někdy se necháme unést útočením jako v Prostějově, kde jsme byli lepší, vyrovnali jsme v 87. minutě, ale znovu jsme dostali gól a prohráli jedna ku dvěma.“

Ani brankář Jiří Ciupa netuší, proč výkony Karviné doma a venku jsou tak rozdílné. „Doma nám to jde, jdeme za výhrou, ale příčinu venkovních ztrát neznáme, jestli jde o náš špatný přístup, nebo jsme ospalí. Těžko pak můžeme být na prvním či druhém místě. Na tom musíme zapracovat,“ řekl Ciupa.

Národní liga má nyní přestávku trvající přes tři měsíce. Znovu se rozjede až 4. března. „Tak dlouhou pauzu nepamatuji,“ uvedl Jiří Ciupa. „O to více ale budeme mít času nachystat se, protože máme na čem pracovat. Přestávka nám může pomoci, abychom šli ve druhé lize výše.“

Mužstvo by se navíc přes zimu mohlo posílit. „To bychom chtěli,“ připustil Hejdušek. „Doufám, že to vyjde, i když plno kluků, kteří přišli v létě, do týmu zapadlo velmi dobře. Třeba Memić, Soukeník, Boháč... A další nechci opomenout.“