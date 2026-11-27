Karvinští zatím míří za návratem do první ligy, leč... Ze čtyř utkání, která dosud prohráli, tři ztratili s rivaly z kraje – na úvod sezony prohráli v Opavě 0:2, v osmém kole v Třinci 2:3 a minulý týden v 15. kole doma s rezervou ostravského Baníku 1:3.
A navíc ve všech třech slezských derby dohrávali oslabeni o vyloučené opory. V Opavě od 65. minuty bez Jiřího Fleišmana, v Třinci od 58. minuty bez Ousmaneho Condého a s Baníkem od 65. minuty bez Radima Breiteho a od 69. i bez Dennyho Samka.
Proč? „Derby se hrají trochu jinak, jsou více soubojové, víc agresivní, více vyhecované a zřejmě nemáme dostatek hráčů, co se týče typologie, abychom takové zápasy zvládli,“ přemítal karvinský trenér Roman West. „Karty jsou ale naše nedisciplinovanost, o tom žádná. Máme tři derby a tři porážky a pokaždé červená karta. To není v pořádku.“
Kouč upozornil, že každé z těch tří utkání mělo jiný průběh.
„V Třinci jsme vedli 2:0 a nebýt vyloučení, byl by zápas jasně v našich rukách, jenže soupeř rychle snížil a my utkání nezvládli,“ připomněl West. „V Opavě jsme před vyloučením mohli vyrovnat na 1:1 a bylo by to jiné, ale bohužel jsme neproměnili šance. A s rezervou Baníku jsme měli trochu smůly. Condé trefil břevno, tyčku, ty situace mohly utkání za stavu jedna jedna překlopit na naši stranu.“
Karvinský brankář Jakub Lapeš připomněl, že i v minulé, prvoligové sezoně měli plno červených karet. Přesně pět za celou sezonu. Nyní mají čtyři za polovinu tohoto ročníku národní ligy.
„Veze se to s námi celou dobu, co v Karviné působím,“ řekl Lapeš, který je v týmu čtvrtou sezonu. „Ale neřekl bych, že je to nějakým špatným nastavením kluků.“
Čím, na to nedokázal odpovědět.
Trenér West lituje, že doma ztratili body zrovna s rezervními celky Slavie (2:2) a Baníku (1:3). „Navíc když jsme doma porazili Duklu a vyhráli jsme v Ústí a Jihlavě, což byly extrémně těžké zápasy se zkušenými týmy. Ale utkání s mladými kluky, jaké mají ta béčka, nám nesedí.“
Dodal, že s oběma celky neměli dobrý úvod. „Na to si musíme teď ve Vlašimi dát pozor, a i když nám budou chybět dva hráči, musíme udělat vše pro to, abychom zápas zvládli,“ prohlásil West.
Karvinští se budou muset nejen nyní, ale i na začátku jarní části ligy obejít bez Radima Breiteho, který za minulé vyloučení dostal stop na čtyři zápasy, i Dennyho Samka, který nemůže hrát tři utkání.