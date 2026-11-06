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Karviná dál vede druhou ligu, ve šlágru uspěla v Jihlavě. Dukla je po výhře druhá

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  20:40
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Karviná slaví branku. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Fotbalisté Karviné zvítězili ve šlágru 14. kola druhé fotbalové ligy v Jihlavě 3:1 a tabulku vedou o čtyři body. Poraženou Vysočinu na druhém místě vystřídala Dukla, Pražané v souběžně hraném utkání doma zdolali Příbram 1:0.

Vlašim prohrála v Opavě 0:1 a Ústí nad Labem před vlastními diváky remizovalo se Žižkovem bez branek. Hosté z Prahy v utkání neproměnili penaltu.

Karviná rozhodla v Jihlavě už v prvním poločase, kdy se trefili Selnar a Samko. Po změně stran zvýšil Kronus, jenž je s osmi góly nejlepším střelcem soutěže. V závěru zkorigoval skóre střídající Mokrovics. Slezané bodovali v šestém kole po sobě, přičemž popáté vyhráli. Vysočina našla přemožitele po sedmi zápasech.

Zaváhání Jihlavy využila Dukla, jejíž vítězství nad Příbramí zařídil po necelé půlhodině hry Hindi. Dejvický celek bodoval v osmi z posledních devíti kol. Středočeši v osmém venkovním duelu druholigové sezony poprvé nebodovali.

Také Opava dala jediný gól v úvodním dějství, prosadil se Zálešák. Slezané zvítězili po třech kolech a posunuli se na sedmé místo. Vlašim prohrála dvě z posledních tří utkání, obě venku, a zůstala čtvrtá.

Souboj Ústí nad Labem se Žižkovem nenašel střelce. Už ve třetí minutě domácí obránce Fantiš trefil břevno, na druhé straně Mareš nezužitkoval pokutový kop, který chytil Holý. Severočeši nedokázali zvítězit už pět kol a jsou šestí, dvanáctí Pražané čekají na výhru čtyři zápasy.

Chance Národní Liga
14. kolo 6. 11. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : MFK Karviná MFK Karviná 1:3 (0:2)
Góly:
87. Mokrovics
Góly:
22. Selnar
39. Samko
46. Kronus
Sestavy:
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Hošek – M. Lacko (46. Šelicha), Jambor – Křivánek (81. Křehlík), Labaran (81. Usman), Sambou (58. Mokrovics) – Omotoye.
Sestavy:
Lapeš – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (C) (46. Muhammad) – Breite – Condé, Čičovský, Samko (88. Konaté), Selnar (83. Markovič) – Kronus (73. Míšek).
Náhradníci:
Mastný – Haala, Abdullahi, Alkasim, Matoušek, Sinanaj, Odekunle.
Náhradníci:
Schovanec, Vodička – Kone, Hamza, Praleika, Pira, Bello.
Žluté karty:
11. Čermák
Žluté karty:
40. Čičovský, 80. Míšek

Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Cichra

Počet diváků: 879

Chance Národní Liga
14. kolo 6. 11. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 1:0 (1:0)
Góly:
28. Ali Hindi
Góly:
Sestavy:
Bačkovský – Tomič, Kozma, Svozil (C), Tessilimi (86. Kadák) – Velasquez, Zamazal (90+2. Lilling) – Šebrle (46. Mikuš), Ali Hindi (65. Plšek), Okebugwu – Diallo (65. Corr).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec – Švestka, Málek – Conte (81. Vott), Tošnar (59. Krulich), Fila – T. Jedlička (86. Faye).
Náhradníci:
Jágrik – Schánělec, Hanousek, Franke, N. Cissé, Karamatić.
Náhradníci:
Gergela – Kop, Roušar, Pešek.
Žluté karty:
26. Okebugwu
Žluté karty:
7. Tošnar, 86. Urbanec, 90+1. Krulich

Rozhodčí: Panský – V. Ježek, O. Ježek.

Počet diváků: 1497

Chance Národní Liga
14. kolo 6. 11. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:0 (0:0)
Sestavy:
Holý – Yaméogo, Březina, Fantiš – Kodad (63. Ullman), J. Peterka (C), Kott, Idumbo – Moulis (63. Do Marcolino) – D. Černý (71. Goj), Simons (71. D. Richter).
Sestavy:
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Mareš (52. Hubínek) – Kaulfus (46. Prošek), Batioja (C), Papoušek (82. Baafi), Hönig – Huf (90. Holásek).
Náhradníci:
David Němec, Kondratěv – Mráz, Seidl, Osaghae.
Náhradníci:
Škodoň – Kujabi, Vlček, Kosek.
Žluté karty:
25. J. Peterka, 62. Kott
Žluté karty:
17. Kaulfus, 88. neznámý

Rozhodčí: Orel – M. Novák, Dohnal

Počet diváků: 804

Chance Národní Liga
14. kolo 6. 11. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1:0 (1:0)
Góly:
39. Zálešák
Góly:
Sestavy:
Jovanoski – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – Čejka (75. Krch), M. Novák, Múdry, Zálešák – Juritka (89. Bránecký), Lacík (68. Owusu).
Sestavy:
Kořán – Kurka, Kulhánek (C), F. Říha, Koné (85. Záviška) – Jindra (85. Ahmed), Djordjić (60. Teterja), Musil, Soukeník (60. J. Franěk) – Hodek (85. Naskos), Pikolon.
Náhradníci:
Ciupa – Turanjanin, B. Sy, Aidara, Diao, Štěpánek, Darmovzal.
Náhradníci:
Kotek – Hájek, Mané, Kane.
Žluté karty:
86. Múdry, 90+5. Lehoczki, . Janoščín
Žluté karty:
42. Kulhánek, 90+5. Pikolon, . Teterja

Rozhodčí: Žurek – Antoníček, Marek

Počet diváků: 978

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Hamburk vs. MönchengladbachFotbal - 9. kolo - 6. 11. 2026:Hamburk vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
  • 2.70
  • 3.30
Venezia vs. UdineseFotbal - 11. kolo - 6. 11. 2026:Venezia vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 2.40
  • 3.60
Toulouse vs. ŠtrasburkFotbal - 10. kolo - 6. 11. 2026:Toulouse vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 4.00
  • 8.50
Everton vs. CoventryFotbal - 10. kolo - 6. 11. 2026:Everton vs. Coventry //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 3.20
  • 5.00
Sevilla vs. AlavésFotbal - 12. kolo - 6. 11. 2026:Sevilla vs. Alavés //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 2.80
  • 4.80
Liberec B vs. NeratoviceFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Liberec B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
7. 11. 10:15
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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