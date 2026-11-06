Vlašim prohrála v Opavě 0:1 a Ústí nad Labem před vlastními diváky remizovalo se Žižkovem bez branek. Hosté z Prahy v utkání neproměnili penaltu.
Karviná rozhodla v Jihlavě už v prvním poločase, kdy se trefili Selnar a Samko. Po změně stran zvýšil Kronus, jenž je s osmi góly nejlepším střelcem soutěže. V závěru zkorigoval skóre střídající Mokrovics. Slezané bodovali v šestém kole po sobě, přičemž popáté vyhráli. Vysočina našla přemožitele po sedmi zápasech.
Zaváhání Jihlavy využila Dukla, jejíž vítězství nad Příbramí zařídil po necelé půlhodině hry Hindi. Dejvický celek bodoval v osmi z posledních devíti kol. Středočeši v osmém venkovním duelu druholigové sezony poprvé nebodovali.
Také Opava dala jediný gól v úvodním dějství, prosadil se Zálešák. Slezané zvítězili po třech kolech a posunuli se na sedmé místo. Vlašim prohrála dvě z posledních tří utkání, obě venku, a zůstala čtvrtá.
Souboj Ústí nad Labem se Žižkovem nenašel střelce. Už ve třetí minutě domácí obránce Fantiš trefil břevno, na druhé straně Mareš nezužitkoval pokutový kop, který chytil Holý. Severočeši nedokázali zvítězit už pět kol a jsou šestí, dvanáctí Pražané čekají na výhru čtyři zápasy.
87. Mokrovics
22. Selnar
39. Samko
46. Kronus
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Hošek – M. Lacko (46. Šelicha), Jambor – Křivánek (81. Křehlík), Labaran (81. Usman), Sambou (58. Mokrovics) – Omotoye.
Lapeš – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (C) (46. Muhammad) – Breite – Condé, Čičovský, Samko (88. Konaté), Selnar (83. Markovič) – Kronus (73. Míšek).
Mastný – Haala, Abdullahi, Alkasim, Matoušek, Sinanaj, Odekunle.
Schovanec, Vodička – Kone, Hamza, Praleika, Pira, Bello.
11. Čermák
40. Čičovský, 80. Míšek
Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Cichra
Počet diváků: 879
28. Ali Hindi
Bačkovský – Tomič, Kozma, Svozil (C), Tessilimi (86. Kadák) – Velasquez, Zamazal (90+2. Lilling) – Šebrle (46. Mikuš), Ali Hindi (65. Plšek), Okebugwu – Diallo (65. Corr).
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec – Švestka, Málek – Conte (81. Vott), Tošnar (59. Krulich), Fila – T. Jedlička (86. Faye).
Jágrik – Schánělec, Hanousek, Franke, N. Cissé, Karamatić.
Gergela – Kop, Roušar, Pešek.
26. Okebugwu
7. Tošnar, 86. Urbanec, 90+1. Krulich
Rozhodčí: Panský – V. Ježek, O. Ježek.
Počet diváků: 1497
Holý – Yaméogo, Březina, Fantiš – Kodad (63. Ullman), J. Peterka (C), Kott, Idumbo – Moulis (63. Do Marcolino) – D. Černý (71. Goj), Simons (71. D. Richter).
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Mareš (52. Hubínek) – Kaulfus (46. Prošek), Batioja (C), Papoušek (82. Baafi), Hönig – Huf (90. Holásek).
David Němec, Kondratěv – Mráz, Seidl, Osaghae.
Škodoň – Kujabi, Vlček, Kosek.
25. J. Peterka, 62. Kott
17. Kaulfus, 88. neznámý
Rozhodčí: Orel – M. Novák, Dohnal
Počet diváků: 804
39. Zálešák
Jovanoski – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – Čejka (75. Krch), M. Novák, Múdry, Zálešák – Juritka (89. Bránecký), Lacík (68. Owusu).
Kořán – Kurka, Kulhánek (C), F. Říha, Koné (85. Záviška) – Jindra (85. Ahmed), Djordjić (60. Teterja), Musil, Soukeník (60. J. Franěk) – Hodek (85. Naskos), Pikolon.
Ciupa – Turanjanin, B. Sy, Aidara, Diao, Štěpánek, Darmovzal.
Kotek – Hájek, Mané, Kane.
86. Múdry, 90+5. Lehoczki, . Janoščín
42. Kulhánek, 90+5. Pikolon, . Teterja
Rozhodčí: Žurek – Antoníček, Marek
Počet diváků: 978