Slavia versus Slavia. Fotbalisté Karlových Varů se těší na pohár v Edenu

Velký zápas, velký zážitek

„Jsme nadšení, je to pro nás skvělý soupeř. Je to taková odměna za výkon a výhru proti Opavě. Takový velký zápas si všichni budeme pamatovat do konce života,“ říká karlovarský trenér Marian Geňo.¨



„Pocity jsou krásné, všichni jsme si přáli nějaký skvělý tým, nejlépe pražská S a to se povedlo. Je to umocněno tím, že Slavia je momentálně nejlepší český tým. Navíc se podíváme do Edenu a to musí být pro všechny zážitek,“ přidává záložník Pavel Maňák.



„Přijal jsem to s nadšením. Osobně jsem tedy chtěl raději Spartu, ale momentálně nejlepší klub v české lize se neodmítá.



V Edenu to bude zážitek, osobně se na to strašně těším. Nejhezčí stadion v republice a jsem zvědavý na jeho zázemí a celé prostředí,“ připojuje brankář Jiří Chára.

Ovšem pocity z velkého svátku sráží současná koronavirová situace. Už minulé kolo minulé úterý hrály Vary s Opavou bez diváků. „Bohužel. Přišlo by dost lidí, zvláště ve Varech by to byl velký svátek. Přišla by spousta lidí, co normálně na fotbal nechodí. Ale na druhou stranu je to takto pro nás, realizační tým i vedení super zážitek, zahrát si na dvacetitisícovém stadionu, to se nepovede každý den,“ myslí si Maňák. „Nejedeme tam prohrát, ale uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává.

Trenér Marián Geňo hráčům řekl, že je los pro ně skvělou zprávou. „Samozřejmě soupeř je těžký a my máme minimální šanci na dobrý výsledek, ale je potřeba se na to připravit. Jsou to také jenom lidé a není nutné stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko,“ říká optimisticky.

A ohledně výsledku zápasu. „Pokusíme se tam jet postoupit. Řekl jsem to před zápasem s Opavou, všichni se tomu smáli, tak to zkusíme znovu. I když šance je jedna z tisíce, že je porazíme, ale musíme se o to poprat,“ burcuje kouč.



Bývalý ligový fotbalista a dlouholetá opora Karlových Varů Karel Tichota, dnes šéftrenér mládeže v Sokolově, míní: „Los je pěkný, hlavně pro hráče, kteří si na takovém stadionu třeba už v životě nezahrají a proti takovému soupeři. Zasloužili si to postupem přes Opavu,“ říká Tichota a pokračuje. „Takové zápasy jsou pro hráče svátek, dobře se na ně namotivují. Je to druh odměny za práci, kterou odvádí. Duel bude pro hráče jenom přínosný.“

Vary a Slavia po dvanácti letech

Po dvanácti letech se v poháru znovu utkají Karlovy Vary s pražskou Slavií. Tenkrát 1. FC Karlovy Vary, předchůdce dnešní Slavie, v sestavě Četverik – Vondráček, Kubice, Oslovič - Janáček, Vůjtěch, Kotáb, Tichota, Hrubý – Psohlavec, Geňo (88. Blažek), trenér Jindřich Dejmal, remizoval 1:1 a vypadl až po penaltovém rozstřelu.

Gól Varů dal čtyři minuty před poločasem Geňo. Janáček nacentroval z pravé strany, Kotáb ve vápně pustil míč za sebe, kde stál Geňo. Ten zasekl a jemně dloubl z dvanácti metrů přímo do šibenice – nádhera. Gól dal i po hodině hry Vondráček, bohužel vlastní, a tak se šlo na penalty. Jediným neúspěšným střelcem byl Janáček. Hrálo se 8. října 2009 na stadionu Závodu míru před 2125 platícími diváky.

„Vzpomínám si, dal jsem krásný gól, když jsem zasekl Suchého a přeloboval gólmana. A to je ono, na takový zápas do smrti nezapomenu, a když budu mít vnoučata, tak jim o tom budu vyprávět,“ přiznává tehdejší hvězda a dnešní trenér karlovarských fotbalistů. Tímto směrem motivuje i svoje současné svěřence před duelem s pražskou Slavií. „Nedá se na to zapomenout, přišlo tři tisíce lidí a za Slavii nastoupili legendy Šmicer, Suchý, Vlček a trénoval Karel Jarolím. Hráli také Ligu mistrů a my s nimi uhráli remízu. To je něco neskutečného a do konce života se na to nedá zapomenout.“

Ze sběrače hráč na hřišti

Stejný zážitek by rád vyprávěl i tenkrát desetiletý Pavel Maňák, jenž sbíral míče. Jedna z opor současného výběru. Přímo u hřiště si vychutnával naživo umění velkých hráčů.

„Byl jsem nadšený, hltal jsem každou minutu. Od šesti let jsem velký fanoušek karlovarského fotbalu. Vždy jsem chtěl hrát za áčko a viděl jsem takový zápas. Navíc se vedlo po neskutečném gólu Geni. Prožíval jsem to ohromně,“ vzpomíná Maňák dojatě. Nyní bude mít možnost vytvářet stejný zážitek přímo na hřišti.

I přes svou bohatou kariéru karlovarský zápas před dvanácti lety utkvěl v paměti také Karlu Tichotovi. „Hráli jsme na Míráku, kam přišlo hodně lidí, výborná atmosféra. Zápas se nám povedl, dotáhli jsme jej do penalt, které se kopaly už za šera. Výsledek byl pro nás výborný, rád na něj vzpomínám.“

Gólman je nejvíc na očích

Jako vždy bude nejvíc záležet na brankáři. Tím je v karlovarském celku hlavně Jiří Chára. S Opavou moc práce neměl, mnohem těžší šichta ho čeká s největší pravděpodobností v Edenu.

„Spíš se těším, obavy nemám. Budu dělat, co umím a uvidíme, nakolik to bude stačit. Ať nastoupí kdokoliv, tak patří k nejlepším hráčům v celé lize. Nebude to jednoduché,“ ví gólman.

Kdyby došlo na penalty jako před dvanácti lety, Chára by se toho nebál. „Bylo by to hezké, kdybychom to dotáhli do takového výsledku. Budu chytat stejně jako vždy. Buď to trefí dobře, nebo špatně, a já budu mít nějakou šanci.“