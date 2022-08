Kouč Piták po Realu: Snad na holky jednou přijde do Edenu 10 tisíc lidí

„Ale po změně stran jsme odehráli se soupeřem vyrovnanou partii, z toho mám radost,“ uvedl Karel Piták, nový trenér žen Slavie, které v minulé sezoně slavily mistrovský double.

Proti Realu Madrid jste si v kariéře nezahrál, vyšlo to až nyní v roli trenéra. Jak zápas hodnotíte?

Holkám jsem říkal, že jsem toho zažil dost, ale proti Realu jsem nikdy nehrál, tak ať si to užijí. Myslím, že v prvním poločase jsme měli ze soupeře trochu strach, byli jsme málo aktivní, málo jsme dostupovali, po zisku balonu nám chyběla větší odvaha. Druhý poločas už byl takový, jaký jsem si představoval.

První dotek s balonem či technika ale byly straně soupeře.

Víme, že Real tuto kvalitu má. Přišly k nim čtyři nové hráčky, které jejich hru ještě zvedly. Ale myslím, že ve druhém poločase se hra vyrovnala, měli jsme šance a minimálně gól jsme si zasloužili.

Tereza Kožárová, kapitánka Slavie: „Atmosféra byla skvělá, slávističtí fanoušci jsou prostě nejlepší. Myslím, že takový zápas nám před sezonou hodně pomůže. Přesvědčily jsme se o tom, že můžeme hrát s každým. Škoda našich dvou hloupých chyb. V prvním poločase byl soupeř lepší. Pak jsme hru zjednodušily a měly i šance. A nový trenér? Je to slávistická ikona, bývalý kapitán. Pro mě osobně je neuvěřitelné, že můžu čerpat zkušenosti od takového hráče.“

Brzy vás čeká kvalifikace o Ligu mistryň. Byla to tedy ideální průprava?

Určitě, takového soupeře jsem potřebovali. I proto, že v lize nás čeká jen pár těžkých zápasů se Spartou či se Slováckem. Jsem rád, že jsme se poměřili právě s Realem, holky to hodně posunulo. V kvalifikaci Ligy mistryň nás může čekat také silný soupeř, i když ne typu Realu, ale spíš Anderlechtu Brusel. Jsme nasazení, takže šance na postup je poměrně slušná. Věřím, že si Ligu mistryň zahrajeme.

Mrzelo vás, že jste nemohli kvůli čerstvě položenému trávníku hrát v Edenu?

Nejdřív ano, ale je pravda, že tráva tam není v dobrém stavu, hrát tam nešlo. A atmosféra na Proseku byla skvělá. Věřím, že až se dostaneme do Ligy mistryň, tak na nás jednou do Edenu přijde 10 tisíc lidí.

V týmu máte dvě zahraniční posily: Švédku Abrahamssonovou z Neapole a Američanku Keeneovou z maďarského ETO FC. Jak je hodnotíte?

Obě jsou to defenzivní hráčky, obranu jsme potřebovali posílit. Jsou u nás chvíli, ale určitě nám pomůžou. Příští týden by měla přijít ještě jedna nová tvář a pak zúžíme kádr na zhruba 18 hráček, abychom měli kvalitu.

Kateřina Svitková, bývalá hráčka Slavie, přestoupila v létě z West Hamu do Chelsea, jednoho z nejslavnějších ženských fotbalových klubů. Je to pro hráčky motivace?

Samozřejmě. Bára Votíková, další bývalá slávistka, je zas v Paris St. Germain. Holky vidí, že se ze Slavie klidně můžou dostat do velkých klubů.

Jak jste se vlastně dostal k trénování žen Slavie vy?

Když u týmu skončil Michal Kolmazník, dostal jsem nabídku a hned ji přijal. U mládeže už jsem byl dlouho, všichni mi doporučovali, ať do toho jdu. Mám za sebou první měsíc a všechno klape, holky jsou pracovité, můžu je jen chválit. Cíl máme jasný: obhájit double a dostat se do Ligy mistryň. Pro postup uděláme maximum.