Kula: Jsem zvědavý, co se stane s fotbalisty z nižších soutěží

Co říkáte tomu, že sezona nejvyšších dvou fotbalových soutěží bude od příštího týdne pokračovat?

Je jen dobře, že situace je taková, že nám dovoluje sezonu znovu rozběhnout. Uvidíme, co to přinese, zda se vyskytnou další případy onemocnění, jako tomu bylo u hráče Mladé Boleslavi a Slavie. Jsem však rád, že ta čísla se celkově hodně snížila.

Věřil jste, že se nejvyšší dvě domácí soutěže ještě rozjedou?

Na konci března a začátkem dubna, kdy nemocných přibývalo, asi moc lidí nečekalo, že se podaří sezonu dohrát. Byl jsem na tom podobně. Ale nárůst covidu-19 se podařilo včas zastavit. Hráčům, ale i funkcionářům sportovní život chybí, takže je jen dobře, že můžeme pokračovat. Ostatně spousta lidí se vrací do zaměstnání, byť musí dodržovat dané hygienické podmínky, tak proč bychom nemohli pracovat také my.

První a druhá liga se pokusí sezonu dohrát. U nižších soutěží to nešlo?

V nich bychom těžko mohli hrát systémem středa - sobota, tedy dvou zápasů týdně, protože spousta hráčů má své zaměstnání. Týmy si už ale domlouvají turnaje, přáteláky, znovu společně začíná trénovat i mládež. Fotbal se zase rozbíhá. Uvidíme, co to přinese, zda čísla nemocných po rozvolnění půjdou nahoru. Zatím se drží v normálu, a tak doufám, že to tak zůstane a počet nakažených koronavirem se bude dál snižovat.

Pandemie zasáhla ekonomiku. Postihne i většinu sportovních klubů. Tušíte, jaký dopad to bude mít na váš druholigový Třinec?

Dosud je vše takové nečitelné. My dostáváme od našich partnerů peníze v průběhu celého roku, takže všechny ještě na účtu nemáme. Uvidíme, jak se firmy rozjedou, jak budou dohánět ztráty a jestli nám ve druhé polovině roku peníze pošlou, nebo ne. Na předvídání těchto věcí je brzo.

Máte zprávy, že by vinou pandemie v kraji nějaký klub přišel o silné sponzory a hrozil mu zánik?

Zatím ne. Ale jelikož se nehraje, tak náklady a výdaje klubů nebyly vysoké. Některé investovaly peníze do rekonstrukcí hřišť, do úprav stadionů. Nemám informace, že by korona měla někoho položit. Spíše čekám, co se stane s hráči v těch nižších soutěžích, protože teď odpočívají a nijak pravidelně netrénují. Jsem zvědavý, jestli se jim bude znovu chtít naskočit do toho rytmu, zda nějak moc nepřiberou. (usmívá se) Teprve uvidíme, co tato situace přinese, až se vše vrátí do normálu.

Dá se tedy říct, že nynější pauza, kdy se nehraje, prospěje fotbalovým trávníkům?

Vždycky je třeba udělat to, co v danou dobu jde. Mnohé kluby tak volno využily k úpravám svých sportovišť. Mohly udělat leccos z toho, co plánovaly až po sezoně, a chystat se na novou sezonu.

Spousta odborníků varuje před druhou vlnou. Věříte, že se příští sezona rozjede?

Pokud budeme dodržovat pravidla, která jsou daná, tak ano. Momentálně mi připadá, jako by už všichni zapomněli, že tady koronavirus pořád je, což je špatně.