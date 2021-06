Kula odchází z Třince. Svému nástupci předávám zdravý klub, říká

„V nejlepším se má skončit,“ usmál se Kula, který z Fotbalu Třinec odejde k 30. červnu.

V nejlepším? Vždyť Třinečtí se v minulé sezoně zachraňovali...

„Ano, udrželi jsme druhou ligu a začínáme druhou stovku klubu. Také proto jsem už chtěl vedení předat někomu jinému. Přemýšlel jsem o tom během sezony,“ uvedl Kula.

Pokud by se znovu nehrálo, bylo by to deprimující hlavně pro děti, pro mládež.

Nadále však bude bdít nad fotbalem v celém kraji, jelikož zůstává předsedou Moravskoslezského fotbalového svazu.

Proč vlastně z Třince odcházíte?

Už jsem se cítil vyplivnutý, bez energie. Potřebuji zase nějaký nový impulz, změnu. Nějakou etapu jsem tady odvedl, za tu práci se nemusím stydět. Chci však zkusit zase něco jiného, třeba se vrátím k trénování. Chci předat štafetu někomu jinému, aby si zkusil, co to jsou za nervy, za starosti. Není to sice fyzická práce, ale psychicky hodně náročná. Nechtěl jsem, aby mě funkcionaření úplně sežralo. Pro mě je důležité, že v klubu je vše v pořádku.

Zmínil jste možnost, že byste znovu šel trénovat. Už víte, kde to bude?

Ne ne, zatím nic nemám. Potřebuji si odpočinout. Práci v klubu nyní předávám, aby bylo všechno tip ťop, protože pro Petra Hrazdílka (Kulův nástupce – pozn. red.) to také nebude jednoduché, ale dostává do rukou zdravý klub. Vše je v pořádku, nemáme žádné dluhy, všechno funguje. Se mnou končí i kolega z představenstva, s kterým jsem to táhnul devět let. Byli jsme taková sehraná dvojka. On svůj odchod avizoval už před půlrokem, já ho furt zvažoval, až jsem se rozhodl, aby to tady převzala zase druhá parta. Odcházíme s čistým štítem, udělali jsme maximum.

Jaké budou nyní třinecké ambice?

Ty jsou hrát ve druhé lize trochu výše než dosud. Nám se to za těch devět let nepodařilo, spíše jsme klub stabilizovali. Postavili jsme základy, co se týče zázemí a podobně. Vše je nastartováno, funguje, takže teď je potřeba zvednout klub po sportovní stránce.

Určitě je důležité, že u mužstva pokračuje trenér František Straka, že?

Ano, Franta zůstává, což bylo domluvené. Mluvil jsem s ním, probírali jsme to spolu, protože jsem ho do Třince přitáhl a nechtěl jsem ho svým odchodem podrazit. To bych si nedovolil. Svým způsobem mě pochopil, protože ví, že manažer není jednoduchá pozice. Budeme určitě dál v kontaktu. Přál jsem si, aby Franta zůstal, protože má mužstvu co dát. Odvedl velice dobrou práci.

Stále jste předsedou Moravskoslezského krajského fotbalového svazu. Budete mít na tu práci nyní více času?

Je to tak. Bylo toho celkem dost. Proběhly velké volby (vedení Fotbalové asociace České republiky – pozn. red.) i okresní. Neslyšel jsem na sebe jen chválu, ale práce na kraji je pro mě priorita, protože tady máme dobrou partu v komisích i ve výkonném výboru. Ta práce mě baví, naplňuje a rozumím si s těmi lidmi. Těší mě, že jsem dostal mandát na další období. Pořád je co zlepšovat. Jsem rád, že na velkém FAČRu jsou změny, že si vedení zkusí zase noví lidé, aby viděli, že vše není tak jednoduché, jak se zdá. Snadněji se kritizuje, než dělá. Ale věřím, že se fotbal zase někam posune.

Minulou sezonu se v kraji vůbec nehrály nižší soutěže. Věříte, že jejich nový ročník začne?

Naprosto tomu věřím. Pokud by se znovu nehrálo, bylo by to deprimující hlavně pro děti, pro mládež. Jsem v kontaktu nejen s třineckou nebo českotěšínskou mládeží, kterou trénuji, takže jsem viděl, jak některé děti přibraly a zlenivěly. Některé se k fotbalu už ani nevrátily. Ale přišli zase noví, kteří chtějí sportovat, a ne sedět doma. Uvidíme, co to přinese, ale kdyby se soutěže zase zastavily, nebylo by to v pořádku. Dnes už je doba jinde, věřím, že už nepřijde nějaká další špatná mutace. K tomu je národ už proočkovaný, někdo covid prodělal, pravidelně se testuje, děti se vrátily do škol, takže by to mohlo dopadnout dobře.

Takže vše směřujete k tomu, aby se v srpnu nižší soutěže rozjely?

Ano. Rozjíždět soutěže nyní ke konci sezony už nemělo smysl. Teď je důležité, aby kluci začali znovu plnohodnotně trénovat. Důležité je znovu přitáhnout k fotbalu trenéry v jednotlivých okresech, aby měli chuť vše zase rozhýbat. Kluby, které jsou na vyšší úrovni, tam problém není, tam trenéři komunikují, pracují, ale v okresních přeborech, v obcích, tam děti neměly až takový kontakt se svými trenéry, neměli individuální tréninky. Tam nás čeká hodně práce.