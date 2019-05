Záchranu máme ve svých rukách, říká táborský Hasil

Jihočeši po dvaceti minutách prohrávali doma s Pardubicemi už 0:3. Nakonec dokázali vydřít remízu 3:3. Situace v boji o záchranu se nezměnila.

Dohnat třígólový náskok soupeře je skvělé, ale je remíza 3:3 zisk, nebo ztráta?

Do zápasu jsme šli s tím, že chceme za každou cenu vyhrát. Nám by tři body strašně pomohly a v tomhle ohledu to je ztráta. Měli jsme špatný vstup do utkání. Prospali jsme prvních dvacet minut. Těžko se to pak dohání, takže z toho druhého pohledu zaplaťpánbůh za bod.

V šesté minutě jste po druhém rohovém kopu prohrávali 0:2. Jak je to možné?

Nevím. Říkali jsme si, že musíme hrát zodpovědně. Přijdou dva rohy, dostaneme dva góly. Je to o osobní zodpovědnosti hráčů. Já byl u toho druhého. Různě se to tam odráželo...

Trenér vás chválil za to, že jste to nevzdali, ale zároveň poukázal, že sobotní trénink mu přišel až moc pohodový. Uspokojili jste se po Znojmu?

Trenér nám nějaké věci a situace vyčítal. Ale řekli jsme si, že trénink je trénink a do zápasu musíme jít jinak.

A pak ve 20. minutě prohráváte 0:3. Co to s vámi udělá?

Na psychice to nepřidá. Byli jsme opaření, ale pochopili jsme, že už nemáme co ztratit. Museli jsme jezdit naplno a jezdili.

Se Znojmem máte stejně bodů. Situace mohla být lepší, ale není tragická, ne?

Myslím si, že to máme ve svých rukách. Když zvládneme dva zápasy, půjde to. Je to jen o nás. V sobotu přijede Sokolov a musíme vyhrát. A vyhrajeme.