Gigant v Česku. Juventus pořádá kemp, plánuje i celoroční program

Jde o akci, která spadá pod program Juventus Academy. Ta má rozličné tréninkové pobočky po celém světě, krátkými kempy počínaje, dlouhodobějšími přípravami konče.

„Naší filozofií je dát co největšímu počtu dětí možnost obléci černobílý dres Juve, protože ne každý může být přímo v Itálii,“ líčí Nicolo Sarti, šéftrenér celého projektu. „Upínáme pozornost na každé jednotlivé dítě, chceme jim dát možnost poznat Juventus zblízka.“

Letní tréninkový kemp dává 72 malým tuzemským fotbalistům šanci. Děti od šesti do třinácti let se připravují tento týden v Líbeznicích, na trávník vybíhají čtyřikrát denně na devadesát minut. To vše pod dohledem tří italských koučů, několika českých, šéftrenéra Sartiho a zaštítěné metodikou Juventusu.

„Zakládáme si na čtyřech přístupech: technickém, didaktickém, výchovném, organizačním. Všechny propojujeme dohromady, chceme, aby si z děti z kempu odnesly komplexní zážitek. Juventusu samozřejmě velmi záleží na tom, že kempy po celém světě mají stejný formát, stejnou organizaci, stejnou kvalitu, stejný přístup,“ uvádí Sarti.



Vzhledem k počtu jednotlivých programů (Juventus pořádá krátkodobá soustředění na 78 místech po celém světě a zapojilo se do něj přes pět a půl tisíce fotbalistů) není primárním cílem kempu rekrutovat kluky z různých koutů planety.



„Ale samozřejmě jsme s naším skautingem v kontaktu, a když nám někdo padne do oka, tak proč ne?“ usměje se Sarti. Pro Juventus je prioritou rozšiřovat své know-how, svou značku. A učit mládež rozvíjet dovednosti tak, jak to dělá pětatřicetinásobný italský šampion.



Tuzemští malí fotbalisté by navíc brzy mohli mít možnost trénovat pod patronátem Juventusu i déle než „jen“ týden.

„Po skončení kempu budeme jednat o další spolupráci a o zahájení celoročního programu tady v Praze. Jaro budeme nejspíš věnovat náboru dětí, abychom akademii mohli spustit od nové sezony v co nejvíce přípravkových ročnících,“ říká Tomáš Klečka, ředitel kempu. „Věřím, že to do budoucna přinese ovoce i českému fotbalu.“