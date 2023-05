Doufám, že odteď už vše vyhrajeme, přeje si reprezentant Trinidadu z Jihlavy

Fotbaloví útočníci druholigového FC Vysočina Mame Alassane Tall (23) a Justin Araujo-Wilson (20) si kápli do noty, čas v Jihlavě často tráví společně.

„Jsme nejen kamarádi, Mame je jako můj bratr,“ tvrdí Araujo-Wilson. „Učíme se od sebe, něco on mě, něco já jeho. I když jsme každý typově jiný, vzájemně se můžeme zlepšovat,“ tvrdí mládežnický reprezentant Trinidadu a Tobaga.

Mladý forvard je v Jihlavě už třetím rokem. Až v tomto ročníku však dostal velký prostor na hřišti. V dosavadním průběhu sezony nastoupil do 22 utkání, odehrál 1 285 minut a na kontě má 4 góly.

„Když se ohlédnu zpátky, mám zatím v Jihlavě za sebou dobré i špatné věci. Prošel jsem si několika zraněními, proto jsem moc nehrál,“ zmiňuje Araujo-Wilson. „Ale teď jsem zdravý a připravený pomoct týmu.“

V pravou chvíli, chtělo by se říct.

Jihlava totiž během jara dokázala vyhrát pouze dva z dosavadních deseti zápasů a po sérii čtyř porážek v řadě se nečekaně zamotala do sestupových starostí. „Jako tým jsme si prošli nějakou krizí. Ale v posledním zápase s Třincem už jsme hráli mnohem lépe. Tak doufám, že už se to podařilo vyřešit,“ přeje si Araujo-Wilson. „Tři body byly tím, co jsme chtěli.“

Faktem zůstává, že během jara se u týmu protočili už tři hlavní trenéři: Ondřeje Smetanu nejprve nahradil jeho dosavadní asistent Michal Vávra, po jeho následné rezignaci se jihlavský tým dohodl s Davidem Oulehlou. „Bylo to těžké, protože ve fotbale je potřeba určité momentum,“ říká Araujo-Wilson. „Na každý zápas se potřebujete nachystat. A my jsme pokaždé měli v kabině jiné lidi,“ pokračuje mladý forvard.

„Ale dostali jsme se přes to. Získali jsme nového trenéra a doufám, že odteď už všechny zbývající zápasy vyhrajeme,“ přeje si Araujo-Wilson před klíčovým závěrem sezony, v němž Jihlavu čekají ještě čtyři duely.

Jihlavský útočník Justin Araujo-Wilson z Trinidadu a Tobaga (vpravo)

Hned v tom nejbližším přitom půjde o pomyslných šest bodů, Vysočina se totiž v neděli dopoledne přestaví na hřišti rovněž sestupem ohrožené rezervy pražské Slavie.

„Na soupeře se samozřejmě vždy chystáme. Chceme vědět, v jakém hraje rozestavení, na jakých principech má hru postavenou,“ říká jihlavský kouč David Oulehla, který musí počítat s tím, že Slavia B může vsadit na posily z prvoligového áčka. „Ať už Slavie nasadí kohokoli, my se budeme koncentrovat na nás, náš výkon, náš herní projev. Chceme se prezentovat kombinačním fotbalem, zároveň aktivním a nátlakovým,“ vzkazuje.

„Případná přítomnost hráčů slavistického áčka naopak může pro naše kluky představovat pozitivní motivaci,“ doplnil jihlavský kouč, jehož příchod si hráči pochvalují. „Je to velmi příjemný chlapík, na kterém je vidět, že nám věří. Díky tomu se cítíme v pohodě,“ těší Arauja-Wilsona.

Přesto, že je technický mladík na Vysočině už třetím rokem, stále bojuje s češtinou. „Je to nejtěžší jazyk, se kterým jsem se potkal,“ tvrdí otevřeně. „Naštěstí v našem týmu hodně kluků mluví anglicky, tak je to dobré,“ usmívá se.