Bývalý ligový gólman Juraj Šimurka se na Blízký východ dostal po boku Karla Jarolíma po bleskovém dvouhodinovém rozhodování. Detaily angažmá v Saúdské Arábii má stále živě v paměti a vysvětluje, proč chápe odchod brankáře Jindřicha Staňka.
Pětašedesátiletý kouč aktuálně působí v druholigovém Táborsku. Do realizačního týmu si ho vybral hlavní kouč Miloslav Brožek, společně dojíždí ze středočeského Kácova.
Už je to patnáct let od vašeho přesunu do Saúdské Arábie? Ale bylo to tehdy hodně narychlo?
Byla to doslova blesková akce. V srpnu 2011 jsem trénoval Karlovy Vary, kde jsem měl čerstvě podepsanou novou smlouvu na další rok. Ve čtvrtek dopoledne mi najednou zavolal Karel Jarolím s tím, že se stává hlavním trenérem al-Ahlí Džidda a chce mě jako trenéra brankářů. A dal mi dvě hodiny na rozmyšlenou.
Saúdové byli skvěle technicky vybavení, i když taktika byla slabší. Historicky byly v arabském světě největší slabinou brankáři.