Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

„Poznat hráče lidsky je pro mě kolikrát důležitější než ho znát fotbalově,“ zdůrazní ještě během soustředění ve španělské Marbelle. Před restartem jarní části druhé ligy, kterou sparťanský B-tým začíná v sobotu odpoledne ostrým soubojem s rezervou Slavie.
A rovnou v Edenu, kde běžně slávistický rezervní tým nehraje. Velká událost!
„Příprava absolutně splnila naše očekávání. Nemluvím jen o soustředění ve Španělsku, to je samo o sobě bomba. Viděli jsme ale spoustu hráčů, tréninků, nasbírali informace. Příprava přinesla všechno, co jsme od ní chtěli,“ líčí Loučka při vzdáleném videohovoru.
Podzim mohl být lepší herně i výsledkově, ale není to nic, kvůli čemu bych nemohl měsíc spát. Situace má objektivní důvody, přispěla i fluktuace hráčů. Realita je, že opět hrajeme o sestup a bereme to jako výzvu.