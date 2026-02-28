Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium

Fotogalerie 8

Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci. | foto: AC Sparta Praha

Dominik Duffek
Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého fotbalu. „Musíte vnímat i mimofotbalovou stránku, aby k vám měli blízko a věřili vám,“ líčí bývalý asistent prvního týmu a někdejší ligový fotbalista.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Poznat hráče lidsky je pro mě kolikrát důležitější než ho znát fotbalově,“ zdůrazní ještě během soustředění ve španělské Marbelle. Před restartem jarní části druhé ligy, kterou sparťanský B-tým začíná v sobotu odpoledne ostrým soubojem s rezervou Slavie.

A rovnou v Edenu, kde běžně slávistický rezervní tým nehraje. Velká událost!

„Příprava absolutně splnila naše očekávání. Nemluvím jen o soustředění ve Španělsku, to je samo o sobě bomba. Viděli jsme ale spoustu hráčů, tréninků, nasbírali informace. Příprava přinesla všechno, co jsme od ní chtěli,“ líčí Loučka při vzdáleném videohovoru.

Podzim mohl být lepší herně i výsledkově, ale není to nic, kvůli čemu bych nemohl měsíc spát. Situace má objektivní důvody, přispěla i fluktuace hráčů. Realita je, že opět hrajeme o sestup a bereme to jako výzvu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Písek vs. Plzeň BFotbal - 32. kolo - 28. 2. 2026:Písek vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
28. 2. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Motorlet vs. Dukla BFotbal - 32. kolo - 28. 2. 2026:Motorlet vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
28. 2. 10:15
  • 1.70
  • 3.77
  • 3.18
Slavia C vs. KladnoFotbal - 32. kolo - 28. 2. 2026:Slavia C vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
28. 2. 11:00
  • 5.74
  • 4.37
  • 1.30
Bournemouth vs. SunderlandFotbal - 28. kolo - 28. 2. 2026:Bournemouth vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
28. 2. 13:30
  • 1.79
  • 3.94
  • 4.62
Opava vs. ProstějovFotbal - 17. kolo - 28. 2. 2026:Opava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
28. 2. 14:00
  • 1.56
  • 3.82
  • 5.47
Rayo Vallecano vs. BilbaoFotbal - 26. kolo - 28. 2. 2026:Rayo Vallecano vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
28. 2. 14:00
  • 2.59
  • 3.16
  • 3.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium
Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci.

Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...

28. února 2026

Druhá výhra v sezoně. Wolverhampton bez potrestaného Krejčího zaskočil Aston Villu

Joao Gomes z Wolverhamptonu oslavuje gól proti Aston Ville.

Fotbalisté posledního Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu, doma zdolali třetí Aston Villu 2:0.

27. února 2026  23:08

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.