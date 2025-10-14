Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Petr Bílek
  9:54
Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je druhá liga nejsilnější v historii,“ tvrdí Slovák, který už v Česku zdomácněl.
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Trenér hostů Jozef Weber. | foto: Petr Bílek, Petr Bílek,  MF DNES

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
21 fotografií

Prostějov se pod jeho velením drží ve středu tabulky. Dokázal obrat vedoucí Zbrojovku, na jejíž půdě vyhrál 2:1, naposledy před reprezentační přestávkou naopak padl 1:3 na trávníku Artisu.

Oba brněnské kluby Weber pasuje nejen na kandidáty postupu, ale i na to, že by se mohli v první lize usadit.

Tak zkušeného trenéra jsme neměli. Weber přebírá Prostějov

„Když jsem postupoval z druhé ligy s Bohemkou, což je pravěk, rok 2013, kvalita soutěže byla nesrovnatelná s dneškem. To samé, když jsme šli nahoru s Karvinou,“ zamýšlí se.

„Teď je všechno mediálně propracovanější, stadiony jsou lepší. Ještě před třemi čtyřmi roky byla první liga strašně odskočená a kdo postoupil, byl skoro bez šance. Často jen zacpával díru. Zato teď Zbrojovka nebo Artis, pokud zvládne baráž, mají velkou šanci se tam uhnízdit.“

Za vzestupem druhé nejvyšší soutěže podle Webera stojí samozřejmě peníze. „Můžou za to Artisy, Zbrojovky. Koupili kvalitu, výborné hráče. Soutěž zlepšují i béčka, ale nevím, jestli do ní patří,“ dumá Weber nad tradičním dilematem; momentálně konkurenci tvoří rezervy Sparty, Slavie a Ostravy. „Klidně ať se druhá liga zúží. I když béčka jsou na tom mnohdy líp rozpočtově než my…“

FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Pape Amath Cissé z Prostějova ve výskoku, s ním Tomáš Kott z Ústí.

Weber převzal Prostějov letos v lednu. „Už jsem byl skoro na druhé straně, jak se říká. Byl jsem doma a uvažoval jsem, jestli ještě trénovat,“ prozradil, že chtěl se svojí profesí seknout.

„Je to tady jiná práce než v lize, skromnější, fajn majitel, kluci i prostředí. Na podmínky jsem si musel zvykat, ale jsem v Prostějově spokojený. Člověk je někdy šťastnější tam, kde to není třeba extra nablýskané.“

Čtyřiapadesátiletý kouč v minulosti vedl mezi elitou Bohemians, Mladou Boleslav, Karvinou, České Budějovice a Hradec Králové, odkud byl v sezoně 2023/24 odvolán po osmi zápasech. Dlouho bez práce nezůstal.

Že ničí trh? Směšné. Pro fotbal jsou závody Zbrojovky a Artisu dobře, cítí Prostějov

„Druhou ligu neberu jako degradaci, naopak. Baví mě to. Řekli jsme si s majitelem, že se pokusíme o něco podobného, co jsem zažíval na Bohemce při svých začátcích. I když ta měla jiné ambice,“ vykreslil rodák z Bytče. „Chtěli jsme mančaft omladit, ozdravit. Jakou bude mít Prostějov se mnou trpělivost, to uvidíme. Děláme s mladými hráči, chceme, aby mužstvo bylo živější. I když je spousta chyb, tak kluci běhají, bojují.“

V pátek Prostějov hostí béčko Sparty, do konce podzimu ho čekají ještě České Budějovice, Příbram a Chrudim. Velké oči v klubu nemají.

„S bohatými týmy nesoutěžíme, ani s nimi finančně nemůžeme soupeřit. V létě jsme do kádru sáhli, hledáme kluky buď z třetí ligy, nebo ty, kteří se nedostali do kádrů bohatších klubů. Čekáme na naši příležitost a hráče se snažíme oživit.“

