„Ve hře byly třeba Žižkov nebo Česká Lípa, ale já tady bydlím kousek nad hřištěm a když jsem si to všechno spočítal, třeba dojíždění a čas, tak mi na první místo vyšly Velké Hamry. Asi to tak nějak mělo být, navíc jsem slíbil, že se do tohoto mého kraje vrátím, a jsem moc rád, že jsem se tak nakonec rozhodl,“ uvedl 44letý záložník a rodák ze sousedních Plavů Jindřišek, který v první lize odehrál 448 zápasů (55 za Jablonec, 36 za Olomouc a posledních 357 za Bohemians 1905) a v sobotu už v premiéře pomohl Velkým Hamrům rychlým gólem k výhře 3:1.
Jaký pro vás byl zápas za Hamry po dlouhých letech?
Určitě jsem si to moc užil a hlavně že vítězně. Bylo to pro nás všechny něco nového, je tady nový tým, byli jsme v prvním zápase ve třetí lize trošku pod tlakem a nevěděli, co od toho očekávat. Ale zvládli jsme to, měli jsme dobrý vstup, dali gól, pak sice Kolín srovnal, ale ještě do přestávky jsme ho ztrestali dvěma brankami a výhru jsme si už pohlídali. Jsem strašně rád za celý tým, za celý klub, za vedení v čele s naším prezidentem Pepou Hnídkem, který byl hodně nervózní, aby bylo všechno připravené.
První jste skóroval vy, takže jste symbolicky ve svém úvodním utkání po návratu střelcem historicky prvního gólu Hamrů ve třetí lize...
...já to až tak neberu. Byl jsem prostě ve správnou chvíli na správném místě, střela mi docela sedla a gólman to nechytil.
Vaši bratři před zápasem naznačovali, že jste byl trochu nervózní, bylo to tak?
Určitě měli pravdu. Možná si každý řekne, první liga – třetí liga, to je přece rozdíl... Ale já jsem do Velkým Hamrů přišel jako velká posila a osobnost a jsem typ člověka, který si tyto věci bere. Proto jsem chtěl předvést dobrý výkon, protože na hřišti by měly ty moje zkušenosti být vidět. Myslím, že se to povedlo a získali jsme tři body.
Pamatujete si váš první zápas za Hamry?
To už si samozřejmě nepamatuji, vím jen, že to byl rok 2001, když jsem se vrátil z vojny.
Je to příjemná změna, že třeba už půl hodiny po zápase můžete být doma?
Určitě, to je paráda. I celkově jít tady na tréninky jen sem dolů je něco jiného a příjemnějšího. Mám to asi jen pět set metrů, sice bych mohl chodit pěšky, ale koupil jsem si na to skútra, na kterém budu jezdit, dokud počasí dovolí.
Oproti pozici prvoligového fotbalisty nyní máte najednou spoustu volného času. Jak si ho vyplňujete?
Jak už jsem několikrát zmínil, chtěl bych se vrátit k mému řemeslu instalatéra, takže chodím na různé kurzy, abych se do toho zase dostal, všechno si pořádně zopakoval, oprášil znalosti a zjistil, jaké jsou dneska trendy. Na to jsem si naplánoval tento první půlrok.
Technika a různé věci se asi hodně změnily, je těžké se po čtvrtstoletí k řemeslu vrátit?
To ani ne, já už jsem totiž během ligové kariéry občas něco někde udělal, takže v tom instalatérském dění jsem trochu byl. Občas na mě nějaké novinky samozřejmě vyskočily, tak jsem se jen zeptal těch řemeslníků okolo a tím jsem se vlastně pořád učil už předtím. Chtěl bych se instalatéřině věnovat už od začátku příštího roku. Mám v plánu si udělat živnost a budu pracovat na sebe.
V minulé sezoně chodilo na zápasy Hamrů ve 4. lize v průměru lehce přes sto diváků, na první zápas ve třetí lize jich dorazilo čtyřikrát víc. Co tomu říkáte a myslíte, že jste pro fanoušky takovým tahákem?
Nechci nějak machrovat, ale může to tak být. Psalo se o tom, že se vracím do Velkých Hamrů, že nastoupím v prvním zápase a hodně lidí mi i říkalo, že se přijdou podívat. A navíc pro klub je to určitě pecka hrát poprvé v historii ve třetí lize, Velké Hamry o tom dlouho snily. Myslím, že je to takhle všude v těch menších městech, když se postoupí výš, fanoušky ten posun namlsá a třetí liga už je velice slušná soutěž. Návštěva na první zápas byla výborná, vyhráli jsme a věřím, že lidi přijdou na náš stadion i teď v neděli.
To bude velký magnet, protože od 17 hodin budete hostit v krajském derby Liberec B, což je atraktivní soupeř. Berete to tak?
Souhlasím, navíc máme libereckému B-týmu co vracet, protože jsme od něj nedávno v přípravě dostali pětku. Věřím, že se poučíme z těch chyb a výsledek už pro nás bude v mistrovském zápase příznivější.
Jak celkově vnímáte podporu v hledišti od vaší početné rodiny, bratrů a dalších příbuzných?
Bráchové a i další z rodiny mě pořád podporují a jsem za to opravdu strašně rád. Když jsem byl v Bohemce a hrál jsem třeba za béčko, tak mi také jezdili fandit. Byli na přátelácích Hamrů, těší mě, že si najdou ten čas, že se urvou z práce a na ty dvě hodiny na fotbal zajdou. Kolik lidí z mé početné rodiny a známých z vesnice bylo na prvním zápase s Kolínem v hledišti, to ani nedokážu odhadnout, ale byl jsem rád, že tady byla i moje dcerka, která se vrátila o půlnoci z Itálie a stihla to.
Plánujete v Hamrech působit i jako trenér mládeže?
Zatím ne, teď zažívám novou etapu mého života, nechci si ještě na sebe nabalovat spoustu věcí a pak to najednou nestíhat a být pod tlakem. Nějak si to všechno oťukám a postupem času si třeba trénování nějaké kategorie dětí vezmu.
Mluvíte o nové etapě, je to hladký přechod do nižší soutěže?
No, je to určitě změna. Přes dvacet let jsem byl profesionálem v první lize, samozřejmě se stále snažím k fotbalu přistupovat profesionálně i teď, ale ty tréninky jsou prostě jiné a musím si na to zvykat. V Bohemce byl sraz v kabině už hodinu před tréninkem, tady kluci, kteří chodí normálně do práce, dorazí třeba až o chvilku později, protože to nestíhají. Je to prostě něco nového a po těch iks letech se s tím musím zase znovu seznamovat.
Cítíte tedy jakousi nostalgii po první lize, přece jen jste v ní strávil dvě dekády...
...když to půjde, na zápasy Bohemky budu jezdit, to ano, jsem teď ale nastavený tak, že jsem z první ligy odešel v ten pravý okamžik. Myslím, že jsem odešel jakoby na vrcholu, čehož byl důkazem ten můj poslední zápas proti Liberci, kdy jsem dokázal, že na to ještě mám, ale věk samozřejmě nezastavíte. Je mi čtyřiačtyřicet a řekl bych, že ten směr mé kariéry je celkově správný.
Máte za sebou první zápas ve třetí lize, odehrál jste ho celý, můžete porovnat výdej energie a tempo oproti první lize?
Člověk podle mě běhá v zápase stejně a energie vydá téměř stejně. V první lize je víc taktiky a pochopitelně tam musí být kvalitnější hráči, takže si tam musíte dávat víc bacha, protože rozhoduje každý detail. Ve třetí lize se dají chyby ještě nějak napravit a my se musíme naopak učit ty soupeřovy trestat co nejvíc.
Jak dlouho můžete podle vašeho odhadu vydržet na třetiligové úrovni?
To teď nemůžu říct, mám smlouvu na rok, ale když bude držet zdraví a budu cítit, že jsem na hřišti pro tým pořád platný, tak proč bych tady třeba nehrál ještě další dva roky?
Co vás žene dál v kariéře?
Fotbal mě zkrátka pořád baví.