Hráči Baníku B mají po 24 kolech národní ligy 34 bodů, které uhráli za celý minulý ročník, kdy skončili čtrnáctí. „Ještě potřebujeme aspoň jedno vítězství, abychom byli stoprocentně zachránění,“ upozornil ostravský trenér Josef Dvorník, který za Baník odehrál 101 zápasů a dirigoval jeho obranu v mistrovské sezoně 2003 až 2004.
Opravdu kouč myslí na udržení v soutěži, když od patnácté Jihlavy tým dělí 15 bodů a od třetího Artisu Brno osm?
„Do konce soutěže zbývá šest kol, a pokud nemáme jistotu, tak to beru tak, že jsme pořád ohrožení,“ odpověděl Dvorník, jehož mužstvo v minulých třech kolech posbíralo sedm bodů. V neděli remizovalo v Praze s Viktorií Žižkov 2:2. „Tam jsme chtěli urvat aspoň bod, což se povedlo, ale pořád musíme být pokorní.“
Kouč se domnívá, že s jistotou záchrany z ostravských hráčů spadne tíha a budou hrát ještě lépe než dosud. „Budu rád, když skončíme co nejvýše. Klukům v kabině jsem říkal, proč si nejít pro čtvrté, páté, nebo šesté místo, což by bylo ocenění jejich práce. Poctivá příprava se nám začíná propisovat do zápasů,“ řekl Dvorník.
Pochvaluje si, že v jarní části ligy má na výběr více útočníků, než tomu bylo na podzim.
„To nám do áčka odešel Pira a v podstatě jsme neměli žádného útočníka,“ zmínil trenér střelce šesti podzimních gólů v šesti zápasech. „Teď máme zastupitelnost, je tady Škrky, jindy nám pomůže Droždí (Vít Škrkoň a Šimon Drozd). Pro mě je to výhoda, že máme ty dva útočníky. A nezapomeňme na Bittu, který se dává do kupy a další zápas už bude možná připravený.“ To bude rezerva Baníku v neděli od 14.30 na Městském stadionu hostit Jihlavu.
Podle Josefa Dvorníka je ale důležité, aby hráči kvalitu dokazovali nějakou dobu, ne že zaujmou v jednom zápase a v dalších třech ne. „U těch mladých to tak někdy je, ale snažíme se jich dostat do hry co nejvíce.“
Je mezi nimi i někdo, kdo by už mohl naskočit do prvoligového Baníku?
„Do áčka by měl jít extrémní talent, jakým byl třeba Milan Baroš, ale takový tady zatím není, takže všichni si to musejí odpracovat a postupně dostávat šanci, aby byli na vyšší soutěž nachystaní a vydrželi v ní déle,“ řekl Josef Dvorník. „Nemůžeme ty kluky nahoru vystřelit, aby nezahráli jeden dva zápasy a aby je spíš okolí než trenéři nezačalo zatracovat. To je pak pro ně těžké psychicky.“
Co Dvorníkovi ukazuje druhá sezona mužstva v národní lize?
„Na to, jak kromě Simerského a Šehiče máme mladý tým, tak dokážeme podat takticky vyspělý výkon, což kluci předvedli minule doma s Opavou,“ připomněl Dvorník výhru 2:0 nad týmem, který usiluje o účast v baráži o první ligu. „Když vezmu například Frýdla, Holaně, nebo Řeháčka, který ve druhé lize odehrál pět zápasů, tak si vedou výborně. Určitě je vidět, že ti kluci rostou.“
A to Dvorníka těší, byť dal v březnu v Baníku výpověď.
Dvorník: Pro Baník se rozdám, ale chci růst
„Ano, jsem trenér ve výpovědi,“ potvrdil a přidal i důvod: „Stejně jako hráči dělají pokroky, tak i já chci dál růst. Beru to se vší pokorou a pro Baník se rozdám, pracuji na sto procent, což vám určitě potvrdí každý z našeho kádru i lidé kolem mě. A co bude v létě, teprve uvidíme.“
Není tajemstvím, že Dvorníka mrzelo, že když šéfové Baníku hledali trenéra pro prvoligový tým, tak přednost dostal nejprve Tomáš Galásek a po něm Ondřej Smetana.
„Takové bylo rozhodnutí klubu. Vybrali si jiné trenéry, v daný okamžik je asi viděli jako nejlepší řešení, ale zklamání ve mně je,“ přiznal Josef Dvorník.