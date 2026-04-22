K áčku ho nechtěli, s béčkem je úspěšný. Kouč rezervy Baníku: Zklamání ve mně je

Jiří Seidl
  13:15
Zatímco loni při své premiéře ve druhé nejvyšší soutěži se fotbalisté rezervy Baníku Ostrava zachránili až v posledním kole výhrou nad Spartou Praha B 1:0, v této sezoně se drží uprostřed národní ligy. A je to trochu paradox, jelikož prvoligové áčko se letos zachraňuje, přičemž před rokem bojovalo o druhé místo.

Trenér ostravské rezervy Josef Dvorník dává pokyny hráčům.

Hráči Baníku B mají po 24 kolech národní ligy 34 bodů, které uhráli za celý minulý ročník, kdy skončili čtrnáctí. „Ještě potřebujeme aspoň jedno vítězství, abychom byli stoprocentně zachránění,“ upozornil ostravský trenér Josef Dvorník, který za Baník odehrál 101 zápasů a dirigoval jeho obranu v mistrovské sezoně 2003 až 2004.

Opravdu kouč myslí na udržení v soutěži, když od patnácté Jihlavy tým dělí 15 bodů a od třetího Artisu Brno osm?

„Do konce soutěže zbývá šest kol, a pokud nemáme jistotu, tak to beru tak, že jsme pořád ohrožení,“ odpověděl Dvorník, jehož mužstvo v minulých třech kolech posbíralo sedm bodů. V neděli remizovalo v Praze s Viktorií Žižkov 2:2. „Tam jsme chtěli urvat aspoň bod, což se povedlo, ale pořád musíme být pokorní.“

Zbrojovka se výhrou v Jihlavě přiblížila postupu, Opava podlehla béčku Slavie

Kouč se domnívá, že s jistotou záchrany z ostravských hráčů spadne tíha a budou hrát ještě lépe než dosud. „Budu rád, když skončíme co nejvýše. Klukům v kabině jsem říkal, proč si nejít pro čtvrté, páté, nebo šesté místo, což by bylo ocenění jejich práce. Poctivá příprava se nám začíná propisovat do zápasů,“ řekl Dvorník.

Pochvaluje si, že v jarní části ligy má na výběr více útočníků, než tomu bylo na podzim.

„To nám do áčka odešel Pira a v podstatě jsme neměli žádného útočníka,“ zmínil trenér střelce šesti podzimních gólů v šesti zápasech. „Teď máme zastupitelnost, je tady Škrky, jindy nám pomůže Droždí (Vít Škrkoň a Šimon Drozd). Pro mě je to výhoda, že máme ty dva útočníky. A nezapomeňme na Bittu, který se dává do kupy a další zápas už bude možná připravený.“ To bude rezerva Baníku v neděli od 14.30 na Městském stadionu hostit Jihlavu.

Podle Josefa Dvorníka je ale důležité, aby hráči kvalitu dokazovali nějakou dobu, ne že zaujmou v jednom zápase a v dalších třech ne. „U těch mladých to tak někdy je, ale snažíme se jich dostat do hry co nejvíce.“

Je mezi nimi i někdo, kdo by už mohl naskočit do prvoligového Baníku?

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

„Do áčka by měl jít extrémní talent, jakým byl třeba Milan Baroš, ale takový tady zatím není, takže všichni si to musejí odpracovat a postupně dostávat šanci, aby byli na vyšší soutěž nachystaní a vydrželi v ní déle,“ řekl Josef Dvorník. „Nemůžeme ty kluky nahoru vystřelit, aby nezahráli jeden dva zápasy a aby je spíš okolí než trenéři nezačalo zatracovat. To je pak pro ně těžké psychicky.“

Co Dvorníkovi ukazuje druhá sezona mužstva v národní lize?

„Na to, jak kromě Simerského a Šehiče máme mladý tým, tak dokážeme podat takticky vyspělý výkon, což kluci předvedli minule doma s Opavou,“ připomněl Dvorník výhru 2:0 nad týmem, který usiluje o účast v baráži o první ligu. „Když vezmu například Frýdla, Holaně, nebo Řeháčka, který ve druhé lize odehrál pět zápasů, tak si vedou výborně. Určitě je vidět, že ti kluci rostou.“

A to Dvorníka těší, byť dal v březnu v Baníku výpověď.

Dvorník: Pro Baník se rozdám, ale chci růst

„Ano, jsem trenér ve výpovědi,“ potvrdil a přidal i důvod: „Stejně jako hráči dělají pokroky, tak i já chci dál růst. Beru to se vší pokorou a pro Baník se rozdám, pracuji na sto procent, což vám určitě potvrdí každý z našeho kádru i lidé kolem mě. A co bude v létě, teprve uvidíme.“

Josef Dvorník v minulosti oblékal dres Brna.

Není tajemstvím, že Dvorníka mrzelo, že když šéfové Baníku hledali trenéra pro prvoligový tým, tak přednost dostal nejprve Tomáš Galásek a po něm Ondřej Smetana.

„Takové bylo rozhodnutí klubu. Vybrali si jiné trenéry, v daný okamžik je asi viděli jako nejlepší řešení, ale zklamání ve mně je,“ přiznal Josef Dvorník.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Nepřijatelný výkon, zuřil kouč Chelsea. Fanouškům vzkázal: Chápu vaši frustraci

Kouč Chelsea Liam Rosenior po porážce s Brightonem.

Psal se rok 1912. V lednu se v Praze, stále ještě v Rakousku-Uhersku, konal šestý sjezd ruské sociálně-demokratické dělnické strany, v dubnu se potopil Titanic a v listopadu fotbalisté Chelsea...

22. dubna 2026  12:31

Berbr opět stojí před soudem: Cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní

Aktualizujeme
Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.

Roman Berbr, někdejší místopředseda fotbalové asociace, po necelých dvou letech opět stojí před soudem. „Vážený pane předsedo, cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní a vyjádření zástupce...

22. dubna 2026  11:41

Fantastický počin, krásný příběh! Jarolím přiznal, že měl z trénování Karviné respekt

Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém...

Euforie u fotbalistů Karviné má historické rozměry, vůbec poprvé si totiž zahrají finále domácího poháru. „Ve fotbale jsou chvíle, a říkal jsme to i klukům v kabině, kdy byste si přáli na chvíli...

22. dubna 2026  10:54

Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále

Karvinský záložník Pavel Kačor (vpravo) se snaží zastavit ostravského Davida...

Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve...

22. dubna 2026  8:27

30 tisíc fanoušků, chrám Dynama. Kluci z Děčína podávali míče ve 2. bundeslize

Výprava děčínských fotbalových mládežníků podávala míče na zápase druhé...

Tohle v Česku podavači míčů nezažijí. Dělat servis před víc než 30 tisíci fanoušky? Fotbaloví talenti Junioru Děčín o víkendu pomáhali při zápase druhé bundesligy Drážďany – Bochum. A obavy z možných...

22. dubna 2026  6:36

Chelsea je ve stoleté krizi. Popáté v řadě padla bez gólu. Brighton jí nadělil trojku

Hráči Chelsea koušou porážku 0:3 na hřišti Brightonu. Padli popáté v řadě, v...

Fotbalisté Chelsea v předehrávce 34. kola Premier League padli v úterý večer v souboji tabulkových soupeřů na hřišti Brightonu jednoznačně 0:3. Tým z Londýna prohrál v lize už popáté v řadě a propadl...

21. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  22:39

Po roce je opět ve finále. Nechtěli jsme to doma podělat, svěřil se jablonecký Zorvan

Jablonecký záložník Zorvan během semifinále MOL Cupu. Loni v dresu olomoucké...

Před rokem oslavil triumf v MOL Cupu v dresu Olomouce, když dal ve finále Spartě dva góly. Letos může záložník Filip Zorvan zvednout nad hlavu pohárovou trofej znovu. Tentokrát s fotbalisty Jablonce,...

21. dubna 2026  22:39

Za excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Mexický fotbalista Rafael Márquez během utkání světového šampionátu proti...

Mexické fotbalisty bude po mistrovství světa, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je aktuálně u...

21. dubna 2026  19:17

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

