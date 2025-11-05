Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká

Jiří Černý
  13:19
Kolonka v brazilském pasu stopera fotbalové Zbrojovky eviduje jméno Kauan Carneiro Da Silva, ani rodiče ho tak ale příliš neoslovují. Vždyť ani legendární brazilský ofenzivní záložník se doopravdy Kaká nejmenuje. Brněnský čahoun by však rád uspěl právě po vzoru držitele Zlatého míče z roku 2008, byť hraje úplně jiný post i zcela jiným stylem. Ale přezdívku mají stejnou.
Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká slaví branku proti Vlašimi.

Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká slaví branku proti Vlašimi. | foto: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno

Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.
Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.
Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.
Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.
8 fotografií

„Naštěstí mě s ním nikdo nesrovnává. Neříkají mi tak kvůli tomu známému Kaká, ale rodiče a kamarádi mi tak začali přezdívat v dětství a už mi to zůstalo. Ale Kaká se mi moc líbí, byl to jeden z nejlepších brazilských fotbalistů, elegantní, inteligentní hráč – a navíc skvělý člověk i mimo hřiště,“ vysvětluje brněnský stoper číslo dvě, vedle kapitána Stanislava Hofmanna.

Kaká z AC Milán v roce 2008 ziskem Zlatého míče ovládl celý fotbalový svět. Brněnský Kaká si prozatím čím dál více podmaňuje levou stranu obrany lídra druhé ligy a od srpnového duelu proti rivalovi z Artisu se na trávníku vždy objevil, minimálně jako střídající hráč.

Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.

Šest posledních zápasů odehrál kompletně. V jednadvaceti letech a šířce kádru Zbrojovky? Působivá statistika a projev velké důvěry. „Parametricky je samozřejmě výborný. Musí se ale zlepšovat a tvrdě na sobě pracovat,“ nahání jej asistent trenéra Martina Svědíka a bývalý vynikající obránce Jan Baránek.

„Jeho výhodou je levá noha, rychlost a taková ta brazilská vytříbená technika. Jenže ta se umí převracet také do jisté bohorovnosti, takže na tom s ním pracujeme. Nestačí být v utkání na 98 procent, musí v něm být na 100. Přicházejí někdy situace, které on podcení, ale stejně jako hodně jiných v týmu. Jde o mladého hráče, má pořád vše před sebou a věříme, že z něj jednou bude takřka ideální stoper,“ analyzuje přednosti i rezervy svého svěřence.

Doběhne i vlastní průšvihy

Kromě objektivních statistik, evidujících zejména tři branky a 855 odehraných minut, funguje také jako štístko. Zbrojovka s Brazilcem v sestavě nikdy neprohrála, ztráta s Prostějovem přišla v utkání, kdy se Kaká nedostal na hřiště a zůstal na lavičce. Není divu, že pak na něj pějí spoluhráči samou chválu.

„Zlepšil se hodně v taktice. Pamatuji si ho ze soustředění ještě s Karvinou z Turecka, byť tedy nevím, jestli to nebylo i jazykovou bariérou. Hrál totiž prvoplánovitě, ale teď už to mnohem více navnímal a Prostějov mu zřejmě dost pomohl, byť nehrál úplně svůj post. Teď na středu obrany je to jeho místo,“ říká o stoperovi záložník Patrik Čavoš, který ho sleduje už od předchozího společného angažmá ve slezském městě.

196 centimetrů

měří brazilský stoper Kaká ze Zbrojovky Brno

Čavoš vidí kolegovu budoucnost velmi pozitivně. „Víme, že když nám jde balon za obranu, tak Kaká je extrémně rychlý, že mu málokdo uteče. Doběhne si i vlastní průšvihy, když třeba zrovna propadne takticky, nebo hasí chybu někoho jiného, tak on to vyřeší. A k jeho pozitivům se musí zmínit vzdušné souboje. To je monstrum! Obrovsky nám to může pomoci v útočných standardkách,“ cení kolegu.

Karviná jej dokázala získat přes stejného agenta, který zastupuje Édera Militaa, působícího v Realu Madrid. „Ano, zastupuje mě stejná agentura, byť se přímo neznáme. Je to ale pro mě skvělá motivace, že někdo ze stejné agentury hraje v jednom z nejlepších klubů světa,“ odmítá přímé propojení s brazilským reprezentantem.

Cesta jeho nástupce přitom ze startu nevykazovala náznaky, že by se měl fotbalem živit. „V Brazílii mě strýc vzal na zkoušku do fotbalové školy FG Football School. Tam jsem se hodně naučil od trenéra Fábia Grega, bývalého profesionálního hráče například za Olympique Lyon. Naučil mě spoustu věcí o fotbale a pomohl mi rozvíjet moje schopnosti. Potom mě vzal i na zkoušku do několika klubů v Brazílii. V některých jsem strávil pár měsíců, ale nakonec se rozhodly nechat mě jít,“ vypráví.

Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.
Stoper Zbrojovky Brno Brazilec Kaká.

Právě odmítnutí ho však dostalo do Česka. „Tehdy to bylo zklamání, ale nikdy jsem se nevzdal. Pokračoval jsem v tvrdé práci, učil se a hledal další příležitosti – a nakonec jsem dostal šanci přijít do Evropy, do České republiky, a jít za svým snem,“ líčí svůj příběh.

Ten začíná vlastně typicky pro mladého Brazilce z jihoamerického venkova. „Vyrostl jsem ve městě Feira de Santana v Bahii. Život tam není jednoduchý – mnoho rodin žije opravdu skromně, ale lidé jsou otevření, srdeční a vždycky si dokážou najít cestu ke štěstí. Fotbal tam není jen sport, je to způsob života. Hraje se všude – na ulicích, písku, v parcích i ve školách. Když jste kluk z Bahie, máte míč u nohy od rána do večera,“ vypráví o svých začátcích.

„Samozřejmě ne každý vyrůstá ve favele, ale většina hráčů začíná na malých hřištích – někde na hlíně, jinde na betonu, prostě tam, kde to jde. Děti hrají bosé po ulicích, ve školách i na pláži. Fotbal je tam skoro jako náboženství. Lidé jím žijí, dýchají ho a neustále o něm mluví. Právě ta vášeň dělá brazilský fotbal tak výjimečným,“ míní.

A on ho nyní může propagovat v Česku.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. OstravaFotbal - Osmifinále - 5. 11. 2025:Pardubice vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
5. 11. 16:30
  • 2.59
  • 3.27
  • 2.67
Pafos vs. VillarrealFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2025:Pafos vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 8.48
  • 5.54
  • 1.36
Karabach vs. ChelseaFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2025:Karabach vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 9.34
  • 5.85
  • 1.32
Bohemians 1905 vs. Mladá BoleslavFotbal - Osmifinále - 5. 11. 2025:Bohemians 1905 vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
5. 11. 19:00
  • 2.04
  • 3.47
  • 3.50
Newcastle vs. BilbaoFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2025:Newcastle vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
5. 11. 21:00
  • 1.39
  • 4.83
  • 9.62
Marseille vs. BergamoFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2025:Marseille vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
5. 11. 21:00
  • 2.49
  • 3.59
  • 2.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Slavia už ví, že zázraky se nedějí. I když Arsenalu vymazala jeho hlavní zbraň

Nedal nic najevo, jen přimhouřil oči a nahnul se k tabletu, aby viděl, co se vlastně semlelo. Ale bublalo to v něm určitě. Proč, hernajs? Inkasovat pár vteřin po začátku druhého poločasu, to bývá pro...

5. listopadu 2025  13:49

Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká

Kolonka v brazilském pasu stopera fotbalové Zbrojovky eviduje jméno Kauan Carneiro Da Silva, ani rodiče ho tak ale příliš neoslovují. Vždyť ani legendární brazilský ofenzivní záložník se doopravdy...

5. listopadu 2025  13:19

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Víkendové zápasy první a druhé ligy uctí válečné veterány, dorazí i armádní stroje

Na 11. listopad připadá ve světě den válečných veteránů, a tak se jim Ligová fotbalová asociace (LFA) rozhodla o víkendu stejně jako před rokem vzdát hold. Akce se uskuteční na všech stadionech, na...

5. listopadu 2025  12:56

Kinského spoluhráči vyhrožoval agent s pistolí v ruce. Tottenham vyjádřil podporu

Jako by se ocitl v akčním filmu, jenže tohle byla ošklivá realita. Destinymu Udogiemu, italskému obránci Tottenhamu, podle britské BBC vyhrožoval nejmenovaný fotbalový agent s pistolí v ruce....

5. listopadu 2025  12:42

Sparta – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

5. listopadu 2025  12:24

Bayern nadále jenom vítězí. Góly od nás dostal jako dárky, čertil se kouč PSG

Budeme-li se bavit o fotbalových mužstvech s nejlepší formou na světě, vynechat mnichovský Bayern zkrátka nelze. A dost možná by si aktuálně zasloužil být na prvním místě. Vždyť v úterý večer na půdě...

5. listopadu 2025  12:17

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

5. listopadu 2025  11:05

Byl jsem na dně. Řepka promluvil otevřeně o vězení, alkoholu i sebevraždě

Vysíláme

Do kin míří dokument Řepka: Hříšník. Bývalý fotbalista v něm otevřeně promluvil o nejtemnějších obdobích svého života – o vězení, dluzích i závislosti na alkoholu. Otevřenou zpověď nabídl také v...

5. listopadu 2025

Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský

I po domácí porážce 0:3 a bez přímé střely na bránu lze chválit. „Z kluků jsem úplně nadšenej. Mrzí mě výsledek. Po tom výkonu, který jsme předvedli, jsme měli na víc,“ prohlásil trenér slávistických...

5. listopadu 2025  8:30

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Arsenal je nelítostný tým a obranný stroj. Slavii chyběl zakončovatel, píší v Británii

Chvála na vítěze, včetně uznání za překonání několika rekordů, soucit pro poraženého. Tak hodnotí britský tisk triumf fotbalistů Arsenalu nad Slavií, favorizovaný velkoklub v úterním duelu Ligy...

5. listopadu 2025  7:54

Odvolaná penalta? Cítil jsem kontakt, tak jsem spadl, řekl Provod. Chválil fanoušky

V závěru zápasu mohl pro Slavii získat jedinečnou příležitost, aby jako první tým od konce září vstřelila fotbalistům Arsenalu branku. Jenže rozhodčí Aghajev nakonec nařízenou penaltu po kontrole u...

5. listopadu 2025  6:53

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.