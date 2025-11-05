Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká

„Naštěstí mě s ním nikdo nesrovnává. Neříkají mi tak kvůli tomu známému Kaká, ale rodiče a kamarádi mi tak začali přezdívat v dětství a už mi to zůstalo. Ale Kaká se mi moc líbí, byl to jeden z nejlepších brazilských fotbalistů, elegantní, inteligentní hráč – a navíc skvělý člověk i mimo hřiště,“ vysvětluje brněnský stoper číslo dvě, vedle kapitána Stanislava Hofmanna.
Kaká z AC Milán v roce 2008 ziskem Zlatého míče ovládl celý fotbalový svět. Brněnský Kaká si prozatím čím dál více podmaňuje levou stranu obrany lídra druhé ligy a od srpnového duelu proti rivalovi z Artisu se na trávníku vždy objevil, minimálně jako střídající hráč.
Šest posledních zápasů odehrál kompletně. V jednadvaceti letech a šířce kádru Zbrojovky? Působivá statistika a projev velké důvěry. „Parametricky je samozřejmě výborný. Musí se ale zlepšovat a tvrdě na sobě pracovat,“ nahání jej asistent trenéra Martina Svědíka a bývalý vynikající obránce Jan Baránek.
„Jeho výhodou je levá noha, rychlost a taková ta brazilská vytříbená technika. Jenže ta se umí převracet také do jisté bohorovnosti, takže na tom s ním pracujeme. Nestačí být v utkání na 98 procent, musí v něm být na 100. Přicházejí někdy situace, které on podcení, ale stejně jako hodně jiných v týmu. Jde o mladého hráče, má pořád vše před sebou a věříme, že z něj jednou bude takřka ideální stoper,“ analyzuje přednosti i rezervy svého svěřence.
Doběhne i vlastní průšvihy
Kromě objektivních statistik, evidujících zejména tři branky a 855 odehraných minut, funguje také jako štístko. Zbrojovka s Brazilcem v sestavě nikdy neprohrála, ztráta s Prostějovem přišla v utkání, kdy se Kaká nedostal na hřiště a zůstal na lavičce. Není divu, že pak na něj pějí spoluhráči samou chválu.
„Zlepšil se hodně v taktice. Pamatuji si ho ze soustředění ještě s Karvinou z Turecka, byť tedy nevím, jestli to nebylo i jazykovou bariérou. Hrál totiž prvoplánovitě, ale teď už to mnohem více navnímal a Prostějov mu zřejmě dost pomohl, byť nehrál úplně svůj post. Teď na středu obrany je to jeho místo,“ říká o stoperovi záložník Patrik Čavoš, který ho sleduje už od předchozího společného angažmá ve slezském městě.
196 centimetrů
měří brazilský stoper Kaká ze Zbrojovky Brno
Čavoš vidí kolegovu budoucnost velmi pozitivně. „Víme, že když nám jde balon za obranu, tak Kaká je extrémně rychlý, že mu málokdo uteče. Doběhne si i vlastní průšvihy, když třeba zrovna propadne takticky, nebo hasí chybu někoho jiného, tak on to vyřeší. A k jeho pozitivům se musí zmínit vzdušné souboje. To je monstrum! Obrovsky nám to může pomoci v útočných standardkách,“ cení kolegu.
Karviná jej dokázala získat přes stejného agenta, který zastupuje Édera Militaa, působícího v Realu Madrid. „Ano, zastupuje mě stejná agentura, byť se přímo neznáme. Je to ale pro mě skvělá motivace, že někdo ze stejné agentury hraje v jednom z nejlepších klubů světa,“ odmítá přímé propojení s brazilským reprezentantem.
Cesta jeho nástupce přitom ze startu nevykazovala náznaky, že by se měl fotbalem živit. „V Brazílii mě strýc vzal na zkoušku do fotbalové školy FG Football School. Tam jsem se hodně naučil od trenéra Fábia Grega, bývalého profesionálního hráče například za Olympique Lyon. Naučil mě spoustu věcí o fotbale a pomohl mi rozvíjet moje schopnosti. Potom mě vzal i na zkoušku do několika klubů v Brazílii. V některých jsem strávil pár měsíců, ale nakonec se rozhodly nechat mě jít,“ vypráví.
Právě odmítnutí ho však dostalo do Česka. „Tehdy to bylo zklamání, ale nikdy jsem se nevzdal. Pokračoval jsem v tvrdé práci, učil se a hledal další příležitosti – a nakonec jsem dostal šanci přijít do Evropy, do České republiky, a jít za svým snem,“ líčí svůj příběh.
Ten začíná vlastně typicky pro mladého Brazilce z jihoamerického venkova. „Vyrostl jsem ve městě Feira de Santana v Bahii. Život tam není jednoduchý – mnoho rodin žije opravdu skromně, ale lidé jsou otevření, srdeční a vždycky si dokážou najít cestu ke štěstí. Fotbal tam není jen sport, je to způsob života. Hraje se všude – na ulicích, písku, v parcích i ve školách. Když jste kluk z Bahie, máte míč u nohy od rána do večera,“ vypráví o svých začátcích.
„Samozřejmě ne každý vyrůstá ve favele, ale většina hráčů začíná na malých hřištích – někde na hlíně, jinde na betonu, prostě tam, kde to jde. Děti hrají bosé po ulicích, ve školách i na pláži. Fotbal je tam skoro jako náboženství. Lidé jím žijí, dýchají ho a neustále o něm mluví. Právě ta vášeň dělá brazilský fotbal tak výjimečným,“ míní.
A on ho nyní může propagovat v Česku.