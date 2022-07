Fotbalové Táborsko má nové jméno, podpoří jej společnost Silon

Část názvu MAS tak mizí po 81 letech. Spolek byl spojený s Moravskými akciovými strojírnami (MAS) v Sezimově Ústí od roku 1941. FC MAS Táborsko se klub jmenoval od roku 2011, předtím hrál jako Spartak MAS Sezimovo Ústí.

I společnost Silon je z okolí, z nedaleké Plané nad Lužnicí. „Pamatuji si, že tam už kdysi pracovalo hodně lidí z Tábora, dělal tam i můj strýc. Už v minulém režimu to byla silná firma a daří se jí i nyní,“ konstatuje táborský rodák Vozábal.

Silon se stal titulárním partnerem druhého největšího jihočeského fotbalového klubu. „Finančně je to pro nás výrazná pomoc, která bude v řádu milionů korun,“ potvrzuje výkonný ředitel.

Spolupráce by zároveň měla být dlouhodobá. „Dohodli jsme se na délce tři plus dva roky. Tedy že po třech letech je možnost další dvouleté opce,“ vysvětluje Vozábal.

Možností ohledně změny názvu bylo více. Ve hře bylo i zkrácení na FC Táborsko. „Už dříve bylo jasné, že zmizí MAS. Začali jsme jednat se Silonem a z jejich strany šlo všechno rychle. Měli zájem, hladce jsme dospěli k dohodě,“ dodal.

Změny se týkají také táborské mládeže. Ta od nového ročníku ponese název FC Táborsko akademie, z. s. „Chceme hráče v akademii posouvat dál, ale zase je to o penězích. Povedlo se nám sehnat několik partnerů, díky kterým bude mít mládež lepší podmínky pro trénování a také personálně si polepší,“ doplňuje.

Táborsko je aktuálně na sezonu připravené a má i nadějný výhled do dalších let. „Ekonomicky jsme stabilní. Za deset dní bychom chtěli představit podobu nových dresů pro A tým i akademii. Jednotnou značku budou mít všichni od malých dětí až po ženy,“ přidává Vozábal. Jihočechům se zatím daří i na hřišti. S novým koučem Radoslavem Kováčem v přípravě sbírají slušné výsledky. „Rozhoduje až soutěž. Ale snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky pro hráče. Pak už je to na nich. Ještě chceme získat dva hráče,“ tvrdí. Dnes od 16 hodin Táborští hostí v přípravném duelu Přeštice.