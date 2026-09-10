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Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Pavel Kortus
  12:00

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Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025). | foto: CTK / Pancer VaclavČTK

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách, kdy klub postupně padl z první až do třetí ligy. Přesto si jižní Čechy oblíbil natolik, že se v Hluboké nad Vltavou s rodinou zabydlel a za tamní klub ze čtvrté ligy minulý týden poprvé nastoupil.

Čtyřiatřicetiletý Skalák byl českou tváří zahraničního projektu v Budějovicích. Jako jediného si ho vybral portugalský trenér Pedro Resende. Bývalý hráč Sparty nebo anglického Brightonu také několikrát komunikoval s majitelkou Nnekou Ede. „Nechápu, že nevzala ani poslední nabídku od kraje,“ diví se. Nyní už s vypořádanými závazky sleduje pokračující pád tradičního českého klubu. Na Dynamo ve třetí lize se ještě podívat nebyl. „Smekám před hráči, jak to v těchto podmínkách zvládají. Ale nemusím se vidět s lidmi, kteří klub vedou,“ vysvětluje.

V létě jste v Dynamu po třech letech skončil. Napadlo by vás, co všechno můžete v Budějovicích zažít?
To vůbec. Budějovický fotbal bohužel umírá. Když jsem do klubu před třemi lety přicházel, fungovalo to tam normálně a nic nenasvědčovalo tomu, co přijde. Jenže po měsíci nebo dvou přestaly chodit výplaty a celé se to začalo sypat. Zažil jsem tam to nejhorší období. Postupně jsme i trénovali v horších a horších podmínkách. Minulý rok jsme dojížděli na tréninky autem i 40 minut, sami jsme sháněli hřiště na trénink. Půjčovali jsme peníze mladým klukům. To, že se nám minulý rok podařilo zachránit ve druhé lize, byl za daných okolností zázrak.

S Dynamem jsem finančně srovnaný, což jsem rád. Někteří hráči, kteří už hrají jinde ve světě, mi ale psali, že jim klub stále dluží.

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