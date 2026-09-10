Čtyřiatřicetiletý Skalák byl českou tváří zahraničního projektu v Budějovicích. Jako jediného si ho vybral portugalský trenér Pedro Resende. Bývalý hráč Sparty nebo anglického Brightonu také několikrát komunikoval s majitelkou Nnekou Ede. „Nechápu, že nevzala ani poslední nabídku od kraje,“ diví se. Nyní už s vypořádanými závazky sleduje pokračující pád tradičního českého klubu. Na Dynamo ve třetí lize se ještě podívat nebyl. „Smekám před hráči, jak to v těchto podmínkách zvládají. Ale nemusím se vidět s lidmi, kteří klub vedou,“ vysvětluje.
V létě jste v Dynamu po třech letech skončil. Napadlo by vás, co všechno můžete v Budějovicích zažít?
To vůbec. Budějovický fotbal bohužel umírá. Když jsem do klubu před třemi lety přicházel, fungovalo to tam normálně a nic nenasvědčovalo tomu, co přijde. Jenže po měsíci nebo dvou přestaly chodit výplaty a celé se to začalo sypat. Zažil jsem tam to nejhorší období. Postupně jsme i trénovali v horších a horších podmínkách. Minulý rok jsme dojížděli na tréninky autem i 40 minut, sami jsme sháněli hřiště na trénink. Půjčovali jsme peníze mladým klukům. To, že se nám minulý rok podařilo zachránit ve druhé lize, byl za daných okolností zázrak.
S Dynamem jsem finančně srovnaný, což jsem rád. Někteří hráči, kteří už hrají jinde ve světě, mi ale psali, že jim klub stále dluží.