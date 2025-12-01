„Člověk by si fotbalově řekl, že Martin není jemný člověk, ale on takový umí být. U hřiště je to ten vlčák, blázen a despota, v osobním životě to však neplatí,“ vypráví asistent, který ve Zbrojovce slouží o zápas déle než vizionář a slovy majitele klubu Vojtěcha Kačeny „vojevůdce klubu“ Svědík.
Malovali jste si při příchodu do Brna, že za půl roku bude Zbrojovka v čele s náskokem a diváky zpět na stadionu?
Mě tehdy kontaktoval Martin Svědík s tím, že jej Zbrojovka oslovila a že má možnost si sestavit realizační tým. Po konci v Pardubicích a brigádničení u ženské reprezentace jsem hned věděl, že v takovém projektu a pod takovým šéfem chci dělat. Věděli jsme, že nás čeká hodně těžké práce, protože tehdy byla Zbrojovka na posledním místě.
Když vám Martin Svědík volal, telefonoval kolegovi hlavnímu kouči, že mu nabízí návrat k asistentuře. Nepralo se ve vás ego, které si rychle zvyká na moc?
Já to ego neřešil. Kdybych ho měl takové, tak bych určitě nešel ani k ženské reprezentaci pomoci Jitce Klimkové. Mě spíš bavilo, jak se to vyvinulo. Protože jak k Jitce, tak Martinovi mě pojí dlouholeté pouto. Když tihle dva totiž spolu studovali trenérskou licenci, tak jim přednášel trenér mládeže Sigmy Olomouc Jiří Saňák. Přednášel jsem jim lekci „útočné herní kombinace“. Tam jsme se spřátelili a od té doby jsme zůstali v kontaktu. A s těmito lidmi do toho půjdu vždycky.
Takže se z učitele stala studentova pravá ruka?
Asi bych se nenazýval učitelem, byl jsem sám mladý trenér, ale řekněme, že jsem byl jejich lektor. Tehdy se zkrátka profesionální licence trenérů studovala v Olomouci, a tak jsme přirozeně vedli lekce my jako trenéři Sigmy. S Martinem a Jitkou jsme ale věkově podobní. Takže se z nás stali kamarádi a od té doby se sledujeme. Jitce jsem pomáhal u reprezentace, Martinovi už jsem asistoval v Mladé Boleslavi. Občas se nám kariéry protnuly a Martin je pro mě zárukou toho, že to má smysl. On totiž není člověk, který vezme nabídku, jen aby zkrátka někde trénoval.
Jak vypadá dělení funkcí v realizačním týmu Zbrojovky?
Je potřeba vyzdvihnout to, o jak zásadně týmovou práci jde. Není to o dvou trenérech. Trenéři brankářů Tomáš Čechovič a Vlasta Hrubý mají na starost nejen gólmany, ale také výstavbu hry a rozehrávku. Pavel Zavadil má standardky, Honza Baránek má na starost ofenzivu a já mám naopak více své pozornosti namířené na obrannou hru. Jak ale znám Martina, tak nám to časem protočí, abychom i my neusnuli a nebyli v tom dlouho a spokojení.
Máte rozdělené i role toho hodného a zlého? Svědík mediálně působí jako tvrďák. Je takový i na hráče a kolegy?
Já myslím, že Martin umí i cukr, nejen bič. Je to zkušený trenér s dlouhým vývojem. Ano, je náročný, přísný a důsledný, ale v psychologii hráčů dokáže používat i pochvalu a podporu.
Máte s Martinem Svědíkem nějakou filozofickou fotbalovou neshodu? Nechtěl jste někdy třeba hrát rozestavení na dva útočníky a on neuhnul z oblíbeného 4–2–3–1?
To se stane, ale pak to není jen o vyslovení toho názoru, ale také o zdůvodnění. A taky se mi stalo, že jsem se bil za svoji vizi a po deseti či patnácti minutách diskuse jsem se i zastyděl, protože jsem sám došel k názoru, že jsem navrhl blbost. Ve Zbrojovce je to o diskusi a to nás všechny ohromně posouvá. Hlavní kouč je ale Martin. Takže na konci je to jeho jasná zodpovědnost. A právě zkušenost, kdy jsem si sám vyzkoušel roli hlavního trenéra a dokážu se do toho vžít, mě od toho zrazuje. Mnohdy jsem rád, že dělám jeho pravou ruku, protože vím, co zažívá hlavní trenér, a není to o tom, že bychom si tady měli prosazovat svou.
Není však asistent právě ten, kdo může být občas radikálnější?
Když jste dlouhodobě asistent, radikalizujete se, budete si říkat, že vy byste to dělali takhle. No a pak tam najednou stojíte a za čtyři měsíce jste z Pardubic vyhození. A tak to je! Já vím, co je to být hlavní trenér, a proto s radostí, podporou a láskou dělám tuhle pravou ruku.
Jak se vám tým proměnil pod rukama? Zbrojovka totiž působí diametrálně jinak než na jaře.
Za dvě přestupová období přišlo 23 lidí, přitom ale neodešel takřka nikdo, krom hostujících. Navíc v týmu bylo hodně mladých posunutých hráčů z dorostu. Proto to může někdy působit, že je to jiný tým. Ale on není.
Jak se tedy podařilo vyčistit hráčům hlavy po tom, co na Zbrojovce ležela stejná deka, jako tomu bývalo v předchozích sezonách?
Čištění hlav je zábavný termín, ale to nebylo žádné přímé rozebírání psychického nastavení. Martin Svědík zkrátka přišel k týmu, hned s ním mluvil, co od něj může čekat a jak bude chtít koncipovat tréninkový proces. Hned tehdy následoval zápas s Prostějovem, který ještě Martin nemohl vést. Tam jsme mu to pokazili, remizovali jsme. To největší čištění hlav ale přišlo v Líšni, kde jsme vyhráli 4:1. To hráči vzali jako obrovskou injekci víry ve změnu.
Ten zlom byl ale tak radikálně viditelný, že to působí jako obrovské kouzlo.
Zpětně to zní až neuvěřitelně. Tam jsme se nakopli, začali chodit lidi a začalo být všechno pozitivní. A od té doby tak působí celá Zbrojovka.
Působí změna silněji, než když jste přicházel do Pardubic nebo předtím přebíral Sigmu?
Hlavně to ale jde za Martinem. Zpětně vidím, že zkušenosti trenéra, které tady rozvinul, já ve svých angažmá jako hlavní kouč neměl. Když vidím, jak Martin funguje, tak já takhle připravený nebyl. Klubová změna jde za jeho vizí a charismatem.
Je autoritářský vládce?
Je náročný, důsledný a přísný, ale není despota. Doba despotických koučů je pryč, dnes to může fungovat jen takto týmově. Přece se nebudeme tvářit, že Pep Guardiola je diktátorem. On nebo Jürgen Klopp a další elitní kouči jsou výbornými manažery a umí si zařídit svůj servis.
Guardiola má být tím vzorem?
Spíš Diego Simeone z Atletica Madrid. Sledoval jsem dokument o něm a Martin je velmi podobný i v soukromém životě. Člověk by si fotbalově řekl, že to není jemný člověk, ale on takový umí být. Na hřišti je to ten vlčák, v osobním životě to však neplatí.
Na Zbrojovku se od prvního kola sezony upíná pozornost. Jak se pracuje s tím tlakem?
Byl hodně silný a projevoval se hlavně venku, když jsme nehráli tak dobře. Tohle jsme hodně řešili. Mně to tady totiž hodně připomíná zkušenost ze Sparty Praha. Hrajete každý zápas proti soupeři, co se na vás chce vytáhnout.
Zbrojovka takovou pozici ale přece v dlouhodobém horizontu chce.
No jasně, a jsme v tom všichni zajedno. Také si ale uvědomujeme, že k tomu vede nějaká cesta a máme za sebou jen šest měsíců. I teď jsme předběhli předpokládaný vývoj. Klobouk dolů před hráči, jak to zvládají.
Kde je teď největší prostor se zlepšit?
Máme před sebou přestupové období. Nebudu jmenovitě konkrétní, ale Martinové Svědík a Jiránek (sportovní ředitel Zbrojovky) vidí za roh. Takže my už se teď bavíme i o letním přestupovém okně. Musíme plánovat, protože si uvědomujeme, že už se jako doteď na přestupovém trhu chovat nemůžeme.