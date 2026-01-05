Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Bývalý záložník Viktorie Žižkov či Teplic se v Brně ujme pozice výkonného ředitele. Mým úkolem bude podílet se na řízení klubu společně s Janem Mynářem a Tomášem Jirkalem, kteří působí v představenstvu,“ vysvětli Sabou v tiskovém prohlášení.
Do Zbrojovky se přesouvá po úspěšném osmiletém budování hradeckého fotbalu. Právě za jeho éry se Hradec Králové dostal zpět do první ligy, etabloval se v ní, dokončila se i Malšovická aréna.
„Po mnoha letech v Hradci Králové jsem vycítil, že potřebuji přijmout novou výzvu. V Hradci jsem získal spoustu cenných zkušeností. Byl jsem u stavby nového stadionu a u přebudování týmu i celého klubu. Vnímám, že jsem tam odvedl své profesní maximum a že potřebuji změnu. Nabídka ze Zbrojovky do toho přirozeně zapadla,“ poodhalil zákulisí svého odchodu nový výkonný ředitel.
Výrazně se podílel i na nákupech a prodejích výrazných hráčů, jako příklad se dají uvést přestupy Adama Vlkanovy, Daniela Vašulína a Karla Spáčila do Viktorie Plzeň, Jana Mejdra do Sparty či příchod bývalého kapitána české reprezentace Vladimíra Daridy.
„Jiří Sabou je zkušený manažer, jenž má za sebou konkrétní výsledky. Jeho příchod do Zbrojovky je důležitým krokem v postupném rozvoji klubu. Výhodou je, že zná prostředí profesionálního fotbalu, umí pracovat systematicky s jasnou vizí a má spoustu energie, která bude pro klub velkým přínosem,“ uvedl generální manažer Zbrojovky Jan Mynář.
Podobný úkol jako v Hradci na něj teď čeká v Brně. Zbrojovka pod novým majitelem míří do první ligy, do budoucna bude řešit i nový stadion.
„Vnímám, že přicházím do funkčního a ambiciózního klubu se silným majitelem i managementem. Zbrojovka má kvalitní sportovní úsek, jednoho z nejlepších trenérů v zemi a velmi silnou mládežnickou základnu. Díky novému majiteli má klub obrovské plány směrem do budoucna. Podle mě je velmi důležité, že chce rozvíjet mládežnickou akademii, vybudovat tréninkové centrum a v delším časovém horizontu také stadion,“ předestřel své plány Sabou.
Kaňkou na povedeném angažmá je ale incident ze září letošního roku. Jiří Sabou po poločase utkání se Spartou v tunelu fyzicky napadl brankáře Petera Vindahla, za což byl rozhodčím vyloučen.
Na incident reagovala i LFA a od příští sezony chce zakázat, aby byli kluboví funkcionáři (sportovní ředitelé, manažeři apod.) zapisováni k týmu jako technický doprovod s přístupem na lavičku. Do té doby klubům doporučuje postupovat podle tohoto principu co nejdřív.