Nový ředitel Zbrojovky pohledem kolegů: Svědomitý, ale i tsunami. Na data nedá

Podle lidí, kteří ho dobře znají, je jeho zdánlivá neznámost spíše záměrem.
„Je to tak trošku jeho styl, protože on nechce být vidět. Proklamuje to tak, že ať jsou na výsluní ti, kteří jsou na to připravováni a čeká se to od nich. A to podle něj funkcionář být nemá. Je to typ člověka, který radši dělá, než říká, co dělá,“ míní expert Luděk Zelenka, který se s exžižkovským a teplickým záložníkem dvakrát v kariéře hráčsky minul, ale pojí je přátelství.
Ostatně právě tvorba kontaktů, otevřenost a skvělá komunikace jsou Sabouovou devízou, která mu prošlapala cestu do manažerského světa po konci aktivní kariéry.
„Jeho nejsilnější zbraň je komunikativnost a umění naslouchat. I když někdy řeší situace zbrkle, tak zkušenostmi, ať už osobními, nebo po různých diskusích a konzultacích, je už dostatečně připravený. On je totiž stejně svědomitý, jako byl na hřišti, i při studiích stavebního inženýrství na ČVUT. Jako jeden z mála fotbalistů dokázal hrát a vystudovat vysokou školu. Vždy byl extrémně zodpovědný,“ líčí jeho první vyvolený trenér v Hradci Zdenko Frťala, který nyní koučuje prvoligové Teplice.
Zodpovědné tsunami
A u Saboua neupozaďuje ani fakt, že má i druhou tvář. „My jsme měli jasně dané role – nechtěl jsem, aby seděl na lavičce, nechtěl jsem, aby zasahoval v průběhu zápasu. Vždy jsem na něho apeloval, že jsem schopen si s ním po zápase kdykoliv sednout a rozebírat různé situace a věci klidně hodiny. Ale až po zápase! Taky se mi ale párkrát stalo, že se najednou objevil vedle mě na střídačce a začal nám diktovat, koho máme vyměnit a kdy máme střídat. Takže prostě umí být i neřízené tsunami,“ hodnotí s úsměvem druhou Sabouovu tvář.
Jejím extrémním projevem byl již zmiňovaný zářijový exces, který z první ruky vnímal i Zelenka.
„Shodou okolností jsem tam na ten zápas s ním byl, přímo jsem u něj seděl. On měl takovou místnost v Hradci, kde si sám pro sebe nadával. Vždycky o poločase ale vyrazil do kabiny za hráči. Najednou se vrátil a říká: Ty vole, já dostal červenou,“ připomíná Zelenka incident, kterého před disciplinární komisí litoval, ale trest ho neminul.
Tato epizoda už je uzavřená a Sabou se stejně jako celá Zbrojovka dívá dopředu – do časů, kdy zase bude vskrytu pracovat. „Je lepší toho hada nedráždit. On vždy říkal, že chce být taková kobra, která je schovaná a pak uštkne. Tak možná i takhle jde do Brna a dobře tuší, že Zbrojovka začne kousat,“ ilustruje Sabouův styl Frťala.
Pracovním pojetím je pak podle Zelenky spíš staromilec s čichem na vazby mezi hráči či lidmi. „Není kancelářská myš, která bude vypisovat lejstra a tvořit nějaké tabulky. Moderní technologie moc nejsou jeho styl. Měl jsem s ním možná dvouhodinovou debatu na téma, co to je statistika očekávaných gólů xG, a on se ohrazoval, že tohle vůbec nebere! Takže pro něj určitě bude těžké, aby se někde zavřel v kanceláři. A podle mě to po něm ani nikdo nebude chtít,“ tuší expert.
„Dva kohouti v Brně nehrozí“
V Hradci byl zvyklý rozhodovat o hráčích i vést obří projekt stavby stadionu. Zkrátka být tím, kdo efektivně rozhoduje. Jak zapadne do širokého brněnského projektu vedle dominantního hlavního kouče Martina Svědíka i dalších členů managementu, ukáže čas.
„To je asi jediná obava, kterou na jeho spojení se Zbrojovkou vidím. Všechny trenéry, co v Hradci měl, si přivedl sám. A to je rozdíl. Je podstatné, jakou naladí notu, protože on mívá s trenérem áčka velmi úzký vztah. Bylo to tak s Frťou i s Miroslavem Koubkem na začátku společného působení a samozřejmě naposledy s Davidem Horejšem. Ten vztah je vyloženě přátelský a pro něj naprosto zásadní. Kooperace tam musí být dennodenní. Myslím ale, že to zvládnou. Oba mají stejný zájem a věřím, že si i lidsky sednou, protože jsou to prostě chytří lidé,“ míní Zelenka.
„Dva kohouti na jednom smetišti nehrozí. Tím, jak ‚Sabina‘ v lize působí delší dobu, tak už některé věci chápe. Třeba jak se má chovat k trenérovi a kdy nějakou problematiku řešit. Takže v tomhle jsem přesvědčený, že už je daleko zkušenější, než když jsme spolu začínali,“ doplňuje trenér Frťala.