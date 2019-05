Koncovka byla zbrklá, věděl dobře pardubický stoper Piroch

A tak o všem rozhodl trestný kop Ostravana Bzirského z 65. minuty, po němž přesně hlavičkoval Holiš. „Standardka, nepohlídaný hráč. Nevím, kdo ho měl mít. Ale to je jedno. Udělali jsme faul na straně hřiště a dostali gól... To vždycky mrzí a je to zbytečné,“ řekl Piroch.

Pardubice na jaře venku neuhrály ani jedno tříbodové vítězství, což mělo velký vliv na to, že obsadily „až“ sedmou příčku v tabulce.

„Měli jsme dva zápasy, kde jsme dost vyhořeli, v Ústí a v Brně (prohry 1:3),“ připomněl Piroch. „Jinde to třeba nebylo tak špatné, ale na výhru to stejně nestačilo,“ dodal.

Urostlému obránci nyní končí hostování z Viktorie Plzeň, kde by měl nastoupit letní přípravu.