Devětapadesátiletý kouč odmítl i pozici sportovního ředitele. „Nakonec jsme usoudili, že si od sebe odpočineme. Vždycky je zdravé udělat změnu. Ale Jirka je osobnost, mám ho rád, několikrát jsem ho pochválil a chválím ho dál.“

Vicemistr Evropy z roku 1996, bývalý kapitán české reprezentace, vítěz Poháru UEFA s německým Schalke 09 a dvojnásobný československý mistr se Spartou působil v severočeské vísce natřikrát, poslední období trvalo čtyři a půl roku.

„Úspěchy, na jaké s Brozany dosáhl, tady nikdo neměl. V jeho poslední éře jedno třetí místo, dvě čtvrtá a jedno páté,“ smekl předseda klobouk. „Díky němu jsme podruhé postoupili do třetí ligy, poprvé to bylo s Přémou Bičovským, a jsme v ní dodnes. Končí ústřední postava Brozan.“

Kühn spojenectví s fotbalovou osobností nepovažuje za definitivně uzavřené. „Jirka je Brozaňák. V Schalke strávil devět let, u nás čtrnáct a půl. Není co řešit, je tady doma. Mám s ním dobrý vztah a nevylučuju, že se zase někdy vrátí.“

Když svéráz Němec v Brozanech trénoval, jeho aura nešla přehlédnout. Díky ní si získával hráče na svou stranu, tým za ním šel. A před dvěma lety se s ním vsadil: „Když získáte víc jak 50 bodů, přijdu na zápas v obleku.“ On, který trénuje v teplákovce. Sázku prohrál a na lavičce byl za elegána.

„Jirka má velké charisma, je férový. Když vejde do místnosti, víte na první pohled, že přišel pan Někdo. Přinesl autoritu, respekt, nejen kluci k němu vzhlíželi, ale i my funkcionáři. Takové kouzlo osobnosti má málokdo,“ popsal Kühn, čím si bývalý defenzivní záložník severočeský klub z obce nad Ohří získal.

Jiří Němec se stříbrem z Eura 1996.

Kam Němcova kariéra zabočí, předseda Brozan netuší. „Myslím, že bude odpočívat. V sobotu máme grilování s ním i Honzou Kudličkou, který dělal 50 let fotbal a třicet z nich v Brozanech. Oficiálně se s nimi rozloučíme a třeba si povíme víc.“

Kühn by si legendu dovedl představit na Letné, kde hrávala. „Spartu by dal do kupy. Tím, jaký je, by dokázal srovnat pár funkcionářů a hráčů,“ nadhodil první muž brozanského fotbalu. „Jen profilicenci Jirka nemá, takže by Spartu nemohl trénovat. Studoval ji, ale prý tam někdo vyprávěl nesmysly. Řekl, ať si to strčí někam, a skončil. Jirka je svůj.“

Během svého působení v malém klubu zůstal věrný přezdívce Němej, pozápasový rozhovor snad nedal ani jeden. „Já s ním sice mluvil stokrát, ale se mnou si zase nedal nikdy pivo, kafe, čaj ani vodu. On je prostě takový,“ pousmál se předseda.

Němcův nástupce Vrabec povýšil z asistentské role. „Jirka u nás byl v roli Fergusona, kontroloval tréninkový proces, vybíral hráče, z drtivé většiny jednal o posilách, byl napůl sportovním ředitelem. Tréninky dělal z drtivé většiny právě Béda Vrabec. Profesně je na úrovni, lidsky je taky skvělý. Jsem rád, že zůstává. Je natěšený na pozici hlavního trenéra,“ odtušil funkcionář. Do křesla sportovního ředitele posadil Saléma Hebousseho, zkušeného českého trenéra, který má jméno po syrském otci.

Třesk nastává i v kádru, Kühn ohlásil generační výměnu. Opory Denis Laňka a Marek Krátký se přesunují do konkurenčního Mostu, brankář Radim Švejda do Chomutova. Na vyšší úrovni končí s kariérou Tomáš Bubeníček a Dominik Šup.