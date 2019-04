Trenér Neček u fotbalistů Třince skončil, tým vede asistent Jakus

„Doma jsme za celou sezonu z jedenácti utkání v lize vyhráli jenom tři...“ řekl šéf třineckého klubu Karel Kula. „Jaro jsme začali jako podzim, kdy jsme měli pět porážek a dobrý nebyl ani herní projev.“

Mužstvo dočasně vede asistent trenéra Tomáš Jakus. „Pokud najdeme vhodného volného trenéra, tak ho angažujeme,“ dodal Kula.

„V jarní části soutěže jsme uhráli jen tři body, takže něco jsme udělat museli,“ řekl Jiří Neček.

Takže nebylo zbytí, než aby odešel? „Nevím, spíše jsme chtěli, aby se mužstvo nakoplo. Na rozchodu jsme se v klidu domluvili.“

Neček už na podzim, než tým v závěru zabral a čtyřikrát vyhrál a jednou remizoval, nabízel rezignaci. V té době se za něj vedení postavilo a nepřijalo ji.

„Tehdy jsme nechtěli dělat unáhlené závěry. Ale nyní už nefungovalo ani klima v kabině,“ podotkl Karel Kula.

„Teď to bylo jinačí,“ řekl Neček. „Nestíhali jsme začátky zápasů, což mě mrzelo i vůči divákům. Byl jsem z toho nesvůj, ale všechno je v hlavách hráčů. Zodpovědnost beru na sebe.“

O odchodu uvažuje i sportovní manažer Benjamin Vomáčka, rezignaci nabídl. „Zatím jsme to nedořešili, takže ještě zůstává,“ uvedl Karel Kula.

Může nový kouč mužstvo oživit? „Někdy ano, někdy ne. Když jsem přišel do Třince (podzim 2016), tak narychlo, na dva zápasy to pomohlo, ale pak jsme zase dostali nějaké dardy. Zjistili jsme, že někteří hráči na to nemají, takže museli odejít a my hledali nové,“ uvedl Neček, který šel do Třince s cílem vybudovat stabilní druholigový tým. Ostatně smlouvu měl až do roku 2021. Po necelých třech letech skončil.

Své angažmá bere pozitivně. „V té první sezoně jsme se zachránili, loni v té druhé jsme byli pátí. Podařilo se nám docela dobře prodat i některé hráče, nějaké mladé reprezentanty jsme vychovali,“ uvedl Jiří Neček.