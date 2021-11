Miskovičovi fandí v hledišti i jeho pes, Ústí od té doby sbírá body

„Můj pes nám asi přináší štěstí,“ usmívá se 28letý středopolař. Hlavně jeho první zásah z trestného kopu byl výstavní. „Přesně takhle už jsem to jednou trefil. Já to jinam nekopu. Je vidět, že gólmani se na to nekoukají, jinak by to věděli,“ cukaly koutky Miskovičovi.

Druhý gól přidal z penalty, přičemž patřil do okruhu hráčů, kteří jsou na ni určeni. „Dal jsem gól, tak jsem si věřil, že bych mohl dát i druhý. Povedlo se mi to poprvé v kariéře,“ cení si.

Na hattrick však nemyslel. „Spíš na to, abychom už gól nedostali, což se bohužel nepovedlo. Na Dukle jsme měli štěstí, přežili jsme tyčku a břevno, teď se to k soupeři odrazilo a dali nám gól. Mrzí nás, že jsme dvakrát ztratili vedení, mohli jsme se dotáhnout na čelo, ale bod bereme. Byl to spíš remízový zápas, žádné šance jsme ve druhé půli neměli,“ uznal.

Na těžkém terénu to v pátek nebyl bůhvíjaký fotbal. „Věděli jsme, že Táborsko hraje od podlahy, že jsou takový tým. A my jsme se tomu zbytečně přizpůsobili. Byla to spíš kopaná než fotbal. Ale zase hrát po zemi na takovém terénu je těžké,“ říká hráč, který se nyní s útočníky Krobotem a Ogiomadem dělí o pozici nejlepšího střelce Army.

„Hezky se to poslouchá, ale moje práce je spíš bránit a rozdávat balony než dávat góly. Od toho jsou jiní. Radost mám, ale měl bych větší, kdybychom vyhráli.“



A to se Ústí zatím hlavně doma moc nedaří. Ze sedmi utkání na svém stadionu vyhrálo jen dvě. „Nevím, čím to je. Dneska to byl remízový zápas, my jsme nic neměli, to si musíme přiznat. Na druhou stranu, když už vedeme 2:1, tak to musíme ukopat!“

Po třinácti kolech druhé ligy je Ústí desáté, teď hraje na půdě poslední Chrudimi. „Víme, že je pod námi. Proto musíme bodovat, aby se na nás nedotáhla,“ velí Miskovič.