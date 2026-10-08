Dnes Malý šéfuje okresnímu fotbalovému svazu na Českobudějovicku, kde začal revoluci v náboru mladých rozhodčích a pomáhá rozvoji dívčího fotbalu.
V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje zážitky ze života „dvojníka“, vzpomínky na korupci v českém fotbale i to, jak se dá takový nápor funkcí skloubit s prací pro britskou firmu.
Kdy jste poprvé zaregistroval, že vám lidé na ulici říkají pane Trpišovský?
Rozjelo se to zhruba před sedmi osmi lety, nějaký čas po jeho příchodu do Slavie. Já svou tvář znám padesát let, ale vnímám, že jsme si vizuálně hodně podobní. K tomu oba nosíme kšiltovky, což je přirozený úděl nás, kterým ubyly vlasy. Téměř každý den mě v centru Českých Budějovic zastaví lidi. A děje se to i v zahraničí – zastavovali mě fanoušci v Barceloně na fotbale nebo na reprezentačních výjezdech. Na Euru v Maďarsku mě lidé doslova obklopili, plácali po zádech a chválili mě, jak jsem skvěle připravil slávisty v národním týmu.
Nechci, aby si někdo myslel, že se za něj vydávám nebo z toho chci profitovat. I pro něj to musí být takové zvláštní.