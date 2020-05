Hráli jsme zodpovědně, kvitoval po výhře pardubický trenér Krejčí

„Chybí herní praxe z mistrovských utkání, protože v přátelských zápasech se točí hráči a je to něco úplně jiného,“ srovnával kouč vítězů. „Začátky jsou vždycky nervózní.“

Během druholigových zápasů mívá nervy jako špagát i on sám a v mači s Prostějovem mu bezpochyby zatrnulo, když v 72. minutě, krátce poté, co hbitý záložník Hlavatý pohrdl možností přidat svoji druhou branku, málem vyrovnal hostující Kroupa. V ten moment zaváhala pardubická obrana, která včas „nesecvakla“; jindy zase naopak scházela efektivnější souhra útočných řad.



„Někteří hráči mají horší formu, jiní lepší,“ glosoval Krejčí. „Ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a dali o gól víc. Podle mě si tohle vítězství zasloužíme,“ doplnil.

Východočeši byli přichystaní na to, že Hanáci od příchodu nového trenéra Pavla Šustra změnili herní pojetí na daleko ofenzivnější, ale zmíněný kouč byl ze hry svého celku v úvodu duelu zklamaný.

„V první půli jsme nehráli tak, jak bychom chtěli. Měli jsme zbytečný strach, chtěli balony jenom někam odkopávat... S tímhle fotbalem proti takovému týmu, jako jsou Pardubice, těžko můžeme uspět,“ konstatoval Šustr.

„První poločas od nás byl bojácný, neplnili jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Soupeř nás potrestal šťastným gólem,“ připojil kapitán nyní dvanáctého Prostějova Jan Polák, někdejší český reprezentant a fotbalový internacionál.



O trefu Hlavatého z 23. minuty se smolnou tečí přičinil jeden z hostujících beků, takže v tomto případě lze opravdu hovořit o „klice“ - mladý středopolař před ní nestřílel, ale nahrával na malé vápno. Jindy měly Pardubice naopak mnohem slibnější pozice, ale nevyužily je. Což platilo i o lobu Černého po centru z hloubi pole, který prostějovský brankář Bréda vyrazil v záklonu jen s pomocí břevna.

Hosté se kromě Kroupovy tutovky k výraznější koncovce nedostali, pár ran z dálky posbíral pardubický gólman Boháč.

„Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale naše hra pořád postrádá tu kvalitu, kterou by mohla mít. Soupeř proměnil jednu velkou šanci, my tu svoji ne, a proto jsme tady prohráli,“ sdělil prostějovský kouč Šustr.

V zápase vyplýtval kvótu pěti střídání, která trenéři nyní mají pro zhuštěný zbytek sezony k dispozici. To jeho protějšek Krejčí si vystačil s obvyklými třemi.



„Přemýšleli jsme nad tím, jak střídání navíc používat. Ale ta se hodí spíš tehdy, když potřebujete mužstvem trošku zacloumat - když se nedaří a prohráváte. Potom můžete riskovat. My jsme však vedli. Možná jsme tam v závěru mohli dát místo Zífa (Pavla Zifčáka) Šplíchačku (Martina Šplíchala), protože Zíf toho měl taky plné zuby... Ale on má srdce. Příště to může být jinak,“ uvažoval Krejčí.

Bezprostředně po utkání nařídil hráčům výklus a regeneraci. „Nejlepší je dostat škodliviny ze svalů dolů hned po zápase, ne až další den,“ vysvětlil kouč.

Ve středu měli fotbalisté volno a ve čtvrtek od 18 hodin si v televizi pustí zápas Ústí nad Labem, svého nedělního soupeře (od 17 hodin Pod Vinicí), proti brněnské Zbrojovce.