Odchod z ligy? Těžké rozhodnutí to nebylo, říká Kateřiňák

„Vzpomínám si na to, i když já jsem to tak nebral, já chtěl vyhrávat a bylo mi jedno, proti komu hraju. Pokud to bylo víc vyhecované než jiné zápasy, tak spíš mezi trenéry a rodiči,“ vypravuje nová posila hradeckého mužstva pro jarní část druhé ligy, v němž se třiadvacetiletý fotbalista pokusí z Hradce zaútočit na návrat do elitní soutěže.

A ještě k těm vyhecovaným zápasům. Šlo o duely přípravek mezi novobydžovským RMSK Cidlina, za který Kateřiňák už jako mladý talent od malinka hrál, a FC Hradec Králové, kam nedávno přestoupil z Mladé Boleslavi.

Jak jste tehdy hradecký klub vnímal jako dítě? Stejně jako teď je nejvýš ze všech, i tehdy býval takovým ústředním klubem regionu.

Vnímal jsem ho od dětství úplně stejně. Jako velký klub, se kterým, když jsme se střetávali, jsme se chtěli ukázat.

Potkával jste se už tehdy s někým ze současného mužstva Hradce?

Nevím, jestli už v těch nejmladších kategoriích, to už si moc nepamatuji, ale v dorosteneckém věku s Filipem Zorvanem.

To už jste byl v Mladé Boleslavi, kam jste z Cidliny přestoupil. Proč právě tam a ne třeba do Hradce, kam jste jako kluk z Kopidlna krajově vlastně patřil?

Hlavně proto, že o mě tam byl zájem. Přivedl si mě tam jeden výborný trenér, který mě později vedl. Někde jsem ho prý zaujal na nějakém turnaji, pozval mě na pár tréninků do Boleslavi a už jsem tam zůstal. Myslím si, že to byla dobrá volba. A z Kopidlna jsem to tam měl blíž než do Hradce.

Jak vzpomínáte na mládežnická léta v Mladé Boleslavi?

V dobrém, procházel jsem tam dobře, hrával jsem i s o rok staršími než se svými vrstevníky, vyhovovalo mi to.

Pak přišel konec mládežnických let a přechod do mužů, asi ten nejtěžší. Bylo těžké se v Mladé Boleslavi prosadit?

To už bylo opravdu trochu horší. Když jsem tam šel, Boleslav měla nabitý tým, v němž nechyběl Milan Baroš ani další výborní fotbalisté. Pro nás mladé nebylo jednoduché se tam prosadit, proto jsem zvolil možnost jít hostovat. Myslím si, že se to ukázalo jako dobrá volba.

Rok jste byl v Ústí nad Labem, půl roku v Třinci. Na co nejraději vzpomínáte?

V obou klubech jsem měl štěstí na výbornou partu a oba týmy byly v té době úspěšné. V Ústí jsme hráli dobrý fotbal a skončili jsme ve druhé lize šestí. V Třinci jsem byl půl roku a vyhráli jsme ve druhé lize půlmistra, krásné období.

Před rokem v zimě jste se vrátil do Mladé Boleslavi, ale na jaře jste toho pak moc neodehrál.

Bohužel. Příprava se mi, myslím, povedla, jenomže před prvním zápasem jsem se zranil. A pak přišel nový trenér a už to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Následující podzim jste toho odehrál více, jak jste s tím byl spokojený?

Moc ne. Neodehrál jsem toho sice úplně málo, ale tak, jak jsem si to představoval já, jsem chtěl být vytěžovaný víc. Proto jsem se rozhodl pro tento krok a myslím si, že je to jednoznačně krok dopředu.

Nebylo to i tím, že se Boleslavi zase až tak nedařilo, přece jen je to klub s velkými ambicemi?

Asi i větší ambice byly, ale já se o tom nechci dál bavit. Mám to tím, že jsem přestoupil, za uzavřenou kapitolu. A jsem rád.

Bylo těžké rozhodnout se pro přestup z prvoligového týmu do druhé ligy? Nechtěl jste zkusit ještě hostování?

Pro mě to úplně nejtěžší nebylo. Byl jsem rozhodnutý, chtěl jsem udělat radikální krok a ne jen stále chodit po ročních či půlročních hostováních. Chtěl jsem se někde zabydlet a chtěl jsem také, aby i klub, do kterého případně půjdu, věděl, že já mu věřím a že za něj chci hrát. A podzim tohle moje rozhodnutí urychlil.

Hradec se o vás prý zajímal už v létě, je to pravda?

Je, ale to jsem ještě tak nevnímal, chtěl jsem se v Boleslavi prosadit. I proto, že jsem přípravu neměl nijak špatnou.

Sehrál roli ve vašem rozhodnutí současný trenér Frťala?

Jednoznačně, je určitě nejdůležitější, koho chce právě trenér a ne koho chce vedení klubu. Trenér se o mě zajímal a pro mě to bylo jedno z důležitých měřítek.

Co se čekáte od jara vy sám a řešili jste, co čeká klub?

Něco jsme si řekli, stejně jako v kabině a tam to také má zůstat. Cíle máme a hlavně všichni chceme vyhrávat.

Pokud se vám to bude dařit, postoupíte.

Beru to tak, že Hradec chci dostat do ligy, protože ho jako prvoligový klub beru.