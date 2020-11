Jarošík jako trenér nakládá i uklidňuje. A Ústí ve druhé lize září

„Pohled na tabulku je hezký, ale budu počítat zajíce až po honu,“ neukolébá exreprezentanta Jarošíka průběžné třetí místo a jen tříbodová ztráta na lídra Hradec Králové.

Čtvrtou výhru sezony ukořistilo Ústí nad Labem v prvním zápase po vzkříšení soutěže, s ambiciózním Žižkovem doma převrátilo na 2:1 díky zásahům junáků Kušeje a Čičovského.

„V první půli jsme byli zbytečně nervózní, možná kvůli dlouhé pauze, možná kvůli soupeři. Ani jsem pak v šatně neřval, spíš jsem kluky zklidnil. A dali si říct, hru zpřesnili a už předváděli to, co je nám vlastní,“ pochvaloval si Jarošík. „Věřil jsem, že jsme schopni to otočit, protože jsme dobře trénovaní a máme dobrou partu.“

Však také během lockdownu hráče proháněl. „Trenér nás nešetřil, což se na hřišti projevilo. Bylo to na stejné bázi jako letní příprava,“ prozradil teprve sedmnáctiletý záložník Adam Čičovský, ústecký objev.

Jarošík, už jako fotbalista dříč, se pousmál: „Musel jsem jim naložit. Adam říkal, že jsem se s nimi moc nemazlil, ale zase měli hodně volna. Takže když byl trénink, udělal jsem ho delší a možná náročnější.“

Výborné výsledky prý Ústí pod tlak nedostávají. „Druhá liga není tak sledovaná, žádný enormní tlak v ní není. Navíc my nejsme velký a ambiciózní tým, který by měl mít nejvyšší cíle. Pojedeme si pořád to svoje, dobře trénovat, dobře se připravit na soupeře, dobře hrát,“ zůstává v klidu Jarošík, oceněný nejlepším druholigovým trenérem září.

Díky úspěšnému entrée do sezony se mu daří hráče přesvědčovat o jeho fotbalové vizi. „Jde to ruku v ruce. Kdybychom neměli výsledky, nějaké systémové věci by kluci tolik nebrali, tolik by to nefungovalo. Zato teď asi sami vidí, že to je účinné, což je pozitivní pro všechny strany.“

Jarošíkovy tréninkové dávky vstřebává i osmnáctiletý Francouz Matthew Cantin, který proti Žižkovu už seděl na lavičce.

„Trénuje tady dva tři měsíce, teď se dotáhl přestup. Je šikovný levák, křidýlko, rychlý, mladý, perspektivní, zajímavý. Přišel jako volný hráč, neměl profesionální smlouvu,“ přiblížil trenér. „Jinak už kádr zůstane, jak je. Nám patnáct šestnáct hráčů stačí, aspoň si zahrají všichni a mají šanci se ukázat. Kluky jsem pochválil, jak trénují. Jsem rád, že bodují a hrají dobře.“

Potvrdit to můžou příští víkend, zkusí zaskočit vedoucí Hradec Králové na jeho hřišti.