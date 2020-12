Jarošík jednou bude trénovat ve velké lize, věští ve fotbalovém Ústí

„Podle mě bude jedním z prvních českých trenérů, kteří budou bez problémů trénovat v cizině. S jeho jménem i s tím, jak jsem ho poznal, si dokážu představit, že se někdy objeví ve velké lize,“ věští ústecký sportovní manažer Petr Heidenreich. „Vždyť během své kariéry se pohyboval v ruské, španělské i anglické kabině.“

V ústecké Armě strávil Jarošík jen půlrok, poprvé trénoval coby hlavní kouč. A omlazené mužstvo vytáhl senzačně na 3. místo druholigové tabulky. „Věděli jsme už v průběhu podzimu, že o trenéra je zájem, ale netušili jsme, že to nabere tak rychlé obrátky. Když se na to koukneme bez emocí a bez trablů, které nám to přináší, můžeme být pyšní, že jsme Jirkovi dali šanci a pak o něj byl zájem. Je vidět, že značka Arma má zvuk.“

Celje se ve slovinské lize nedaří, je až sedmé s patnáctibodovou ztrátou na vedoucí Maribor. I proto skončil hlavní trenér Dušan Kosić, který klub dovedl k titulu. „Angažmá ve Slovinsku je v mojí trenérské kariéře velkým krokem vpřed. Celje má výborné mladé hráče, předchozí trenér odvedl skvělou práci. Já snad dodám energii, kterou teď mužstvo potřebuje,“ prohlásil Jarošík.

Podle informací MF DNES a iDNES.cz za NK Celje stojí ruská skupina, která se angažuje v klubech ve Švýcarsku, na Kypru či v Rusku. S Jarošíkem, jenž lidi ze skupiny poznal při svém angažmá v CSKA Moskva, mají velké plány.

Skromné Ústí nechtělo majiteli osmi mistrovských titulů z Česka, Ruska, Anglie a Skotska bránit. „Pro Jirku Jarošíka přišla nabídka, které se nedá konkurovat. Dostal ji na podzim už dvakrát. Tehdy odolal on i klub, ale v teď se zdá, že přestože měl platnou smlouvu do 30. června 2022, bude ve Slovinsku působit,“ tvrdí Heidenreich.

Trenérský přesun se ještě dolaďuje administrativně. „Je pro nás překvapení, že slovinská strana s tím vyšla ven, protože všechny věci se papírově teprve dotahují. Ale asi to tak dopadne,“ míní sportovní manažer FK Ústí nad Labem.

Po nástupci už Heidenreich pátrá. „Máme kandidáty i chvíli času, protože zimní přípravu začínáme až 13. ledna. Po takovém trenérovi bude složité sehnat dobrého nástupce,“ tuší funkcionář. „Už mi spousta lidí trenéry nabízí. Budeme pečlivě vybírat. Zase chceme někoho, kdo jako Jirka Jarošík zapadne do naší koncepce. Což je práce s mladými, hrát hezký fotbal a být dlouhodobě úspěšní co se týče postavení v tabulce.“