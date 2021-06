Prostějovský kouč Jarošík: Líbí se mi španělský styl, rád bych ho přivedl i k nám

Kam přišel, tam vyhrával. Bývalý český reprezentant Jiří Jarošík toho ve fotbalové kariéře zažil opravdu hodně. Ve čtyřech různých zemích vyhrál ligový titul, v tuzemsku se mu to povedlo dokonce čtyřikrát. Do svého životopisu postupně zapsal proslulé týmy jako CSKA Moskva, Chelsea, Celtic nebo španělské mančafty Zaragozu a Alavés.

A od fotbalu se mu po konci kariéry nechtělo. S trénováním začal u juniorky Sparty. Jako asistent pak působil v Liberci či slovenském Ružomberku. První smlouvu jako hlavní kouč dostal teprve loňské léto v rodném Ústí nad Labem. V angažmá se mu dařilo natolik, že si ho po podzimní části vytáhl slovinský šampion NK Celje.

V dubnu však Jarošík kvůli neuspokojivým výsledkům skončil, před začátkem nové sezony dostal laso z Prostějova, když nečekaně odešel kouč Pavel Šustr. A tak se internacionál vrací do Česka. „Já mám hrozně rád výhry. Takže doufám, že důvody k radosti budu mít i tady,“ říká odhodlaně Jarošík.

Po slovinské štaci budete opět trénovat v Česku. Co vás přilákalo do Prostějova?

Snaží se hrát líbivý fotbal, navíc na horních pozicích. Prostějov mě přilákal i tím, jak si počínali minulou sezonu.

Přesto, nebylo překvapivé, když jste přes telefon slyšel prostějovskou nabídku?

Trošku ano. Nechci, aby to vyznělo, že jsem Prostějov podepsal na poslední chvíli, protože jsem neměl nabídky. Ale ozvali se v pravou chvíli a mně se jejich plán zamlouval.

Plán alespoň zčásti napodobit skvělý úspěch z minulého ročníku.

Třetí místo je skvělý výsledek. Přicházím na místo, kde jsou teď pochopitelně vysoká očekávání. To je ale dobře a já se na začátek moc těším.

Trenérskou kariéru zatím nemáte tak bohatou jako tu hráčskou a kolonka Fortuna ligy je stále prázdná. Zaútočíte s Hanáky na postup?

To ani nevím, jestli někdy v životě budu mít tolik odtrénováno, co mám nahráno. Každopádně se na to musíme dívat střízlivě. Bude těžké napodobit loňské úspěšné umístění, protože do druhé ligy teď spadly tři ligové týmy. Zvýší se konkurence, ale i atraktivita pro diváky.

A vy také zvýšíte atraktivitu prostějovského herního projevu?

Mám rád moderní, náročný fotbal. Chtěl bych hrát často s balonem u nohy. Protože hru bez míče nemám rád já ani hráči. Určitě budu chtít zlepšit bilanci v domácím prostředí.

Doma se, pravda, Prostějovu moc nedařilo. Čím to bylo?

Mohlo to být i tím, že venku na ně nebyl příliš velký tlak. Když dali rychlý gól, otevíraly se jim možnosti útoků do otevřené obrany. Týmy pak zjistily, že jsou prostějovští nebezpeční, a hrály u nich ze zabezpečené obrany, kterou je těžké překonávat. Já chci být doma excelentní a venku nebezpečný.

Tým ale nejspíš nebude stejný jako loni. Někteří hráči byli v Prostějově na hostování z první ligy. Do Sigmy odchází Solomon Omale, jeden z pilířů záložní řady.

Když se klukům povede sezona v druhé lize, je dobře, že dostanou šanci výš. Minimálně na přípravu, klukům to přeju. Pro nás je těžší to, že musím znovu sestavit konkurenceschopný kádr, který bude vyhrávat. Nečeká nás nic jednoduchého, ale už v hlavě pár nápadů mám.

Do startu druhé ligy zbývá necelý měsíc. Stihnete to?

Je pravda, že času moc není, ale já bych dva týdny před začátkem už chtěl mít takřka kompletní kádr. Věřím, že se to povede.

Dnes vám začíná příprava. Povězte, na koho se mohou fanoušci těšit v přípravných zápasech?

Budou to zvučné celky, prověří nás. První zápas hrajeme se Slováckem, pak vyzveme i Baník. Následují zápasy se Zlínem, Uničovem a Rosicemi. Očekávám kvalitní mače, byť příprava není moc dlouhá.

Myslíte si, že v přípravě budete muset zapracovat i na fyzické kondici?

Co jsem Prostějov sledoval, tak vypadal jako silově a kondičně dobře vybavený. Já jsem mladý trenér, mám rád míč, i tréninky s ním. Fotbal a návyky se mění. Přípravy už nejsou tak zbytečně náročné jako dřív, není to jenom o běhání.

Evidentně máte Prostějov dobře nastudovaný.

Pár zápasů jsem viděl. Samozřejmě ne všechny, ale díval jsem se. Mimo jiné i kvůli tomu, že hráli proti Ústí, kde jsem dříve trénoval. Hráli dobrý fotbal.

Jste rád, že jste se vrátil do Česka?

Teď už ano. Nepovedené angažmá na Slovinsku mrzí, ale těším se na novou sezonu. Fotbal k životu potřebuji a doufám, že v Prostějově na neúspěchy zapomenu.

Nastoupíte také proti rodnému Ústí, odkud jste odešel, když přišla nabídka z jihu.

Nemyslím si, že by tam fanoušci měli něco proti mně. Určitě budou mít velkou motivaci nás porazit, ale nenávist nečekám.

Na severu Čech jste trénoval v covidové době bez fanoušků. Teď se vrátí. Budete se muset vypořádat s o to větším tlakem?

Já jsem zvyklý i na větší stadiony. Na fandy se moc těšíme a uděláme vše proto, aby byli spokojení. Samozřejmě asi nejde, aby byli stoprocentně spokojení po celou sezonu. Ale maximálně se o to vynasnažíme, protože fotbal se hraje pro ně.

Když se vrátíme k vaší hráčské kariéře, na které angažmá vzpomínáte nejraději?

Moc jsem neměl čas nad tím přemýšlet. Ale je těžké říct jenom jeden tým. Jsem rád, že mi vždy drželo zdraví, navíc ve všech klubech, ve kterých jsem působil, měli fantastické fanoušky. A to pro mě vždy byla největší motivace. Dělat radost fanouškům.

Alespoň oblíbenou zemi povíte?

Popravdě, nejspíš Španělsko. Nejvíc jsem si fotbal užíval právě tam. Líbí se mi jejich herní styl, rád bych ho přivedl i k nám, ale to není jednoduché, vzhledem k rozdílné typologii hráčů.

Sledujete mančafty, kterými jste prošel? Právě španělský Alavés za vašich časů kopal druhou ligu, loni přitom dokázal triumfovat na Realu Madrid. Chelsea letos vyhrála ligu mistrů.

Klubů jsem prošel hodně, takže všechny pořádně sledovat nestíhám. Ale koukám, když mám čas. Každý zápas pochopitelně nevidím, ale snažím se pořád zůstat informovaný o aktuálním dění v klubu. Za Alavés jsem rád. Španělsko se mi velmi líbilo a byla to pro mě ta nejlepší adresa, na které se rozloučit s fotbalem.