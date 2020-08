Konec mě bavil, ale pohodlný fotbal ne, říká ústecký trenér Jarošík

„Ale šlo o lepší debut než za béčko Sparty, to jsem prohrál 2:5 v Teplicích,“ vzpomněl si Jarošík na svůj první zápas v roli asistenta.



V pátek měl velký den, poprvé lavičce šéfoval. „Ale pro mě to byl normální, všední den,“ nestresoval se. „Což bylo ovlivněné tím, že tady není předzápasové soustředění. Doma jsem se připravoval, co v kabině říct, a to bylo všechno.“

Na tribunách se sešlo 980 diváků, jen pár jich chybělo do vyčerpání povolené kapacity. „Nevím, kolik přišlo známých, ale hlavně jsem tu měl rodinu, to je důležité.“

Jarošík poznal, že fanoušci v Ústí jsou nároční. „Pár nás jich povzbuzovalo, to jsme rádi. Ale když jsme měli třicet minut hluchých, cítili hráči nějaké negativní hlasy z tribuny. I já to slyšel. Je to nepříjemné, ale holt se musíme zlepšit. I v té lepší fázi křičeli, jenže jsme v Čechách, bereme to,“ neskuhrá trenér.

Přebudovaný tým se teprve sehrává, proto výkon nebyl ideální. „Kdo fotbalu rozumí, nic jiného nemohl čekat. Chce to trpělivost,“ nabádá Jarošík, jako hráč majitel titulů z Česka, Anglie, Skotska a Ruska. „Úvod byl takový rozpačitý, že mě to ani nějak nevtáhlo do hry, ke konci už mě to bavilo, už tam byly emoce, bylo to na doraz, kluci valili.“

Nový kouč nabádá, aby nasazení jako v poslední půlhodině hráči udrželi celý zápas. „Máme pět střídání, můžeme to využít. Kluci ze základu se musí vydat, pak přijde nová krev. Hrát pohodlný fotbal do nohy, to asi nemůžeme. Musí to být nátlakové jako v poslední 30 minutách. Kluci zjistili, že jde do konce hrát, takhle se musíme rvát od 1. do 90. minuty, pak to může přinést body.“



Jarošík chválil útočníka Vasila Kušeje, navrátilce z Drážďan. „Podal velmi dobrý výkon, přitom na podhrotu jsme ho nezkoušeli. Mohla by to být velká posila.“

Ve středu hraje Ústí pohár v Komárově, v neděli 2. ligu ve Vlašimi.