Chyť tu jednu šanci, chystal se na debut brněnský gólman Floder

Dvaadvacetiletý brankář vystřídal Pavla Halousku, který v minulém zápase ve Varnsdorfu dostal gól přímo z rohového kopu.

„Ve finiši soutěže se změny v brance moc čekat nedají, ale já jsem chtěl být připravený, kdyby šance přišla. Jestli by to bylo v prvním, nebo v posledním kole, pracoval jsem pořád stejně,“ svěřil se po utkání Floder.

O své nominaci věděl od soboty. „Připravoval jsem se v hlavě, že po výkonu ve Varnsdorfu to musíme zvládnout jako mančaft. To se povedlo. Nervozita přišla, ale jen ta zdravá. Nechtěl jsem se zatěžovat malichernostmi, myslet na zbytečnosti. Soustředil jsem se jen na svůj výkon,“ uvedl náhradník mezi tyčemi Zbrojovky.

Přestože na derby přišlo „jenom“ 2 718 diváků, což významu zápasu neodpovídalo, Floderovi to stačilo. „Před takovým počtem lidí jsem ještě nehrál, komunikace s obránci byla kvůli tomu jiná,“ konstatoval.

Poradil si velice slušně, přestože tolik práce neměl. Znojmo branku Brna výrazněji ohrozilo až ve druhé půli, kdy mělo tlak. Dominik Kunca se dostal až před Flodera, který ale jeho střelu vyrazil.

„On si dal balon daleko od nohy. Pravou rukou jsem mu to vyrazil. Aspoň takhle jsem mohl klukům přede mnou pomoct,“ povídal debutant. Přesně takhle si svoji premiéru proti Znojmu představoval. „Říkal jsem si: my budeme na míči dominantní, připrav se na to, že na tebe půjde jedna šance. Tu jsem chytil.“

Trenér Šustr byl s jeho výkonem spokojený. „Gól nedostal, při centrech nezaváhal, šanci zlikvidoval. Jenom odkopy posílal občas na mě, asi abych si vyzkoušel zpracování míče,“ pravil Šustr. O tom, jestli bude Floder v brance pokračovat, se bude rozhodovat zase před dalšími zápasy.