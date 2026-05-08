Chytal v JAR, šílel z vuvuzel, teď Ciupa tvrdí: Na MS jsme proti nim favorit

Petr Bílek
  14:42
V éteru nesnesitelný skřek vuvuzel, na hřišti míčoví kouzelníci, na stadionech davy i prázdnota. Fotbalový brankář Jiří Ciupa z Opavy si zachytal v Jihoafrické republice, i proto má druhého českého soupeře na letošním mistrovství světa zmapovaného jako málokdo. „Na první dobrou řeknu, že bychom měli být favorit,“ tvrdí.
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Jiří Ciupa, brankář Opavy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí proti JAR v základní skupině 18. června v americké Atlantě. A Ciupa se promění na experta. „Těším se, měl bych být u toho v Praze s Českou televizí,“ vyhlíží novou zkušenost. „Na zápas jsem strašně zvědavý. Myslím, že bychom ho měli zvládnout.“

K optimismu vedou osmadvacetiletého brankáře vlastní zkušenosti z jihoafrické ligy, z níž se rekrutuje většina reprezentantů. „Fotbalově to je jiné. Oni jsou hračičky. Pomalu víc než gól slaví jesličky. Prostě taková show a party,“ usmívá se karvinský rodák, který oblékal dres TS Galaxy v sezoně 2024/25.

Jeho tým, kterému pomohl k historickému pátému místu, trénoval v Johannesburgu. Hrál však v Mbombele na čtyřicetitisícovém stadionu, jednom z hostitelských na mistrovství světa 2010.

„V jejich lize jsou obrovské rozdíly. Tři čtyři týmy jsou odstřelené jako u nás Sparta, Slavia a Plzeň. U nich hlavně Orlando a Mamelodi. Pak je střední skupina a spodek,“ odkrývá Ciupa rozložení sil v Premiership. „V nejvyšší soutěži tam moc Evropanů není, a jestli nějaký cizinec, tak z Chile nebo Brazílie.“

Nůžky jsou v JAR rozevřené i ohledně atmosféry, která při zápasech panuje. „Jsou tam obrovské rozdíly. Na jeden zápas se téměř zaplní devadesátitisícový stadion, druhý týden hrajete jinde, je tam jedna tribunka a 300 diváků,“ překvapilo českého brankáře, který včetně poháru zasáhl do sedmi střetnutí.

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Brankář hostů Jiří Ciupa slaví gól.

A šílel z vuvuzel, které africké publikum proslavilo právě na šampionátu v JAR před 16 lety. „Jako kdyby byli sršni v hlavě. Šílený bzukot. Je to jiné než normální skandování, zvuk je tak silný a specifický, až z toho člověka bolí hlava,“ oklepe se Ciupa při vzpomínce na hukot, který by mohl provázet i zápas Čechů s Jihoafričany. „Domluva na hřišti je taky horší, je méně slyšet.“

Ciupa během tří sezon odchytal v české lize za Karvinou 23 zápasů a ve dvou případech střelce vynuloval. Pak se stal pravděpodobně prvním Čechem v profesionálních afrických fotbalových soutěžích.

„Když si trenér Hyský dotáhl brankáře Knoblocha a už na začátku dostal příležitost, trošku mě to naštvalo,“ přiznává. „Postupem času byly výkony všelijaké, byl jsem v Karviné dlouho a věděl jsem, že potřebuji novou motivaci. Pak přišel manažer s Jihoafrickou republikou, spojilo se to s hlavním trenérem Beganovičem, který je z Bosny. A ten na tom měl největší podíl. Přemluvil mě, abych do toho šel.“

Od léta už je v Opavě, do branky se dostal až nedávno. Kvůli viróze jedničky Matouše Babky, který zazářil už deseti nulami. Ciupa se díky spolehlivým výkonům mezi tyčemi udržel.

„Byl jsem připravený, chytal jsem spoustu zápasů za béčko, chystal jsem se s trenérem gólmanů Martinem Vaniakem. Snažím se od něj vzít co nejvíc,“ jmenuje ligovou legendu. „Sbírám starty, soustředím se, abych pomáhal klukům a udržel čistá konta. Na další působení v první lize se dívám realisticky, za poslední dobu jsem toho moc neodchytal. Teprve teď jsem se dostal do brány.“

A to i před skvělé opavské publikum, který je bouřlivé i bez vuvuzel. „Sezony v JAR nelituju. Jsem strašně rád, že jsem poznal jiný svět, jinou kulturu, jiné lidi.“

A jiný fotbal pozná i česká reprezentace.

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

