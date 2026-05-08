Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí proti JAR v základní skupině 18. června v americké Atlantě. A Ciupa se promění na experta. „Těším se, měl bych být u toho v Praze s Českou televizí,“ vyhlíží novou zkušenost. „Na zápas jsem strašně zvědavý. Myslím, že bychom ho měli zvládnout.“
K optimismu vedou osmadvacetiletého brankáře vlastní zkušenosti z jihoafrické ligy, z níž se rekrutuje většina reprezentantů. „Fotbalově to je jiné. Oni jsou hračičky. Pomalu víc než gól slaví jesličky. Prostě taková show a party,“ usmívá se karvinský rodák, který oblékal dres TS Galaxy v sezoně 2024/25.
Někdy se slaví víc jesle než gól, glosuje Ciupa fotbal v Jižní Africe
Jeho tým, kterému pomohl k historickému pátému místu, trénoval v Johannesburgu. Hrál však v Mbombele na čtyřicetitisícovém stadionu, jednom z hostitelských na mistrovství světa 2010.
„V jejich lize jsou obrovské rozdíly. Tři čtyři týmy jsou odstřelené jako u nás Sparta, Slavia a Plzeň. U nich hlavně Orlando a Mamelodi. Pak je střední skupina a spodek,“ odkrývá Ciupa rozložení sil v Premiership. „V nejvyšší soutěži tam moc Evropanů není, a jestli nějaký cizinec, tak z Chile nebo Brazílie.“
Nůžky jsou v JAR rozevřené i ohledně atmosféry, která při zápasech panuje. „Jsou tam obrovské rozdíly. Na jeden zápas se téměř zaplní devadesátitisícový stadion, druhý týden hrajete jinde, je tam jedna tribunka a 300 diváků,“ překvapilo českého brankáře, který včetně poháru zasáhl do sedmi střetnutí.
A šílel z vuvuzel, které africké publikum proslavilo právě na šampionátu v JAR před 16 lety. „Jako kdyby byli sršni v hlavě. Šílený bzukot. Je to jiné než normální skandování, zvuk je tak silný a specifický, až z toho člověka bolí hlava,“ oklepe se Ciupa při vzpomínce na hukot, který by mohl provázet i zápas Čechů s Jihoafričany. „Domluva na hřišti je taky horší, je méně slyšet.“
Ciupa během tří sezon odchytal v české lize za Karvinou 23 zápasů a ve dvou případech střelce vynuloval. Pak se stal pravděpodobně prvním Čechem v profesionálních afrických fotbalových soutěžích.
„Když si trenér Hyský dotáhl brankáře Knoblocha a už na začátku dostal příležitost, trošku mě to naštvalo,“ přiznává. „Postupem času byly výkony všelijaké, byl jsem v Karviné dlouho a věděl jsem, že potřebuji novou motivaci. Pak přišel manažer s Jihoafrickou republikou, spojilo se to s hlavním trenérem Beganovičem, který je z Bosny. A ten na tom měl největší podíl. Přemluvil mě, abych do toho šel.“
Od léta už je v Opavě, do branky se dostal až nedávno. Kvůli viróze jedničky Matouše Babky, který zazářil už deseti nulami. Ciupa se díky spolehlivým výkonům mezi tyčemi udržel.
„Byl jsem připravený, chytal jsem spoustu zápasů za béčko, chystal jsem se s trenérem gólmanů Martinem Vaniakem. Snažím se od něj vzít co nejvíc,“ jmenuje ligovou legendu. „Sbírám starty, soustředím se, abych pomáhal klukům a udržel čistá konta. Na další působení v první lize se dívám realisticky, za poslední dobu jsem toho moc neodchytal. Teprve teď jsem se dostal do brány.“
A to i před skvělé opavské publikum, který je bouřlivé i bez vuvuzel. „Sezony v JAR nelituju. Jsem strašně rád, že jsem poznal jiný svět, jinou kulturu, jiné lidi.“
A jiný fotbal pozná i česká reprezentace.