Krizi po zimní pauze trenér Chytrý neustál, na lavičce Artisu Brno končí i s asistenty

Novým koučem ambiciózního celku by se podle médií měl stát Roman Nádvorník, kouč třetí Opavy.
Bývalý reprezentační asistent Chytrý si v Artisu poprvé vyzkoušel roli hlavního trenéra. Ve funkci vydržel necelý rok. „Po zimní pauze jsme z pěti zápasů vytěžili stejný počet bodů, což je za naším očekáváním,“ prohlásil Kuba.
Brněnský celek předloni ještě jako SK Líšeň koupil miliardář Igor Fait, který se netají ambicí postoupit do nejvyšší soutěže. Artis ztrácí na barážovou příčku Opavy tři body, druhé Táborsko má o bod více než Slezané.