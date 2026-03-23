Krizi po zimní pauze trenér Chytrý neustál, na lavičce Artisu Brno končí i s asistenty

U fotbalistů Artisu Brno skončil hlavní trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti Ivan Kopecký s Ondřejem Kušnírem. Čtvrtý tým druholigové tabulky to oznámil na klubovém webu. „Změnou na lavičce bychom chtěli dodat týmu určitý nový impulz,“ uvedl generální ředitel klubu Petr Kuba.
Trené Artisu Brno Jiří Chytrý. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ústí nad Labem, 18.8. 2025, FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga.
Jiří Chytrý, trenér fotbalistů Artisu Brno, při derby proti Zbrojovce.
Lavička domácího celku na fotbalovém stadionu v Králově Poli, upravená pro...
Jiří Chytrý, trenér fotbalistů Artisu Brno, při prvním utkání klubu pod novým...
Novým koučem ambiciózního celku by se podle médií měl stát Roman Nádvorník, kouč třetí Opavy.

Bývalý reprezentační asistent Chytrý si v Artisu poprvé vyzkoušel roli hlavního trenéra. Ve funkci vydržel necelý rok. „Po zimní pauze jsme z pěti zápasů vytěžili stejný počet bodů, což je za naším očekáváním,“ prohlásil Kuba.

Brněnský celek předloni ještě jako SK Líšeň koupil miliardář Igor Fait, který se netají ambicí postoupit do nejvyšší soutěže. Artis ztrácí na barážovou příčku Opavy tři body, druhé Táborsko má o bod více než Slezané.

Tipsport - partner programu

21. kolo

FC Sellier & Bellot Vlašim vs. Slezský FC Opava //www.idnes.cz/sport
3.4. 18:00
  • 2.70
  • 3.27
  • 2.45
Viagem Ústí n. L. vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
3.4. 18:00
  • 2.55
  • 3.34
  • 2.55
FC Vysočina Jihlava vs. 1. SK Prostějov FK //www.idnes.cz/sport
3.4. 18:00
  • 2.00
  • 3.40
  • 3.44
FC Zbrojovka Brno vs. MFK Chrudim //www.idnes.cz/sport
4.4. 14:15
  • 1.25
  • 5.47
  • 9.41
SK Hanácká Slavia Kroměříž vs. SK Artis Brno //www.idnes.cz/sport
4.4. 16:30
  • 3.87
  • 3.50
  • 1.85
SK Slavia Praha B vs. FK Viktoria Žižkov //www.idnes.cz/sport
5.4. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.81
AC Sparta Praha B vs. SK Dynamo Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
5.4. 10:30
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.81
FC Baník Ostrava B vs. Fotbal Příbram //www.idnes.cz/sport
5.4. 14:30
  • 1.80
  • 3.60
  • 3.98
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 20 17 2 1 46:14 53
2. FC SILON TáborskoTáborsko 20 12 3 5 38:19 39
3. Slezský FC OpavaOpava 20 10 8 2 34:18 38
4. SK Artis BrnoArtis Brno 20 10 5 5 32:24 35
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 20 10 3 7 26:29 33
6. FK PříbramPříbram 20 9 4 7 19:23 31
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 20 8 3 9 35:34 27
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 20 8 3 9 29:28 27
9. SK Slavia Praha BSlavia B 20 7 4 9 30:24 25
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 20 7 3 10 20:28 24
11. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 20 6 5 9 27:25 23
12. MFK ChrudimChrudim 20 5 7 8 24:37 22
13. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 20 6 1 13 18:35 19
14. FC Vysočina JihlavaJihlava 20 4 6 10 20:26 18
15. 1. SK Prostějov FKProstějov 20 4 6 10 22:30 18
16. AC Sparta Praha BSparta B 20 5 1 14 15:41 16

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

