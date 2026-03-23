„Jsem obrovsky zklamaný, to je pocit, který ve mně převažuje. Nedokázali jsme zopakovat výkon z minulého zápasu, lacině jsme soupeře pustili do dvougólového vedení,“ hodnotil utkání trenér domácích Jiří Chytrý. „U první branky jsme byli moc pasivní, druhý gól jsme Ústí prakticky připravili. To jsou momenty, které určily ráz zápasu. Nejsem ale spokojený ani s intenzitou hry, s nastavením mužstva.“
Brněnští tak nevyužili zaváhání Táborska, jež na svém hřišti prohrálo s Kroměříží a nabídlo Artisu možnost přiblížit se k příčkám zajišťujícím boj o první ligu. Svěřenci Chytrého navíc v některých pasážích mače působili až příliš pasivně.
„Po špatném úvodu jsme už neměli čistou hlavu. I když jsme si vytvářeli šance, tak v naší hře byla křeč. Špatně jsme se rozhodovali, občas tomu chyběla kvalita, jindy důraz, výsledkem je, že to prostě nefunguje. Pořád se hledáme a nedokážeme se nějakým způsobem nastartovat,“ lamentoval trenér.
Opava se dotahuje na druhé místo. Artis nestačil na Ústí, prohrálo také Táborsko
Právě o pozici bývalého dlouhodobého reprezentačního asistenta se po sobotním zápase začalo silně spekulovat. Artis totiž po zimní pauze vyhrál pouze utkání proti béčku Baníku Ostrava, ve zbylých čtyřech utkáních dvakrát remizoval a dvakrát prohrál. Chytrému nepřidala ani hrstka domácích příznivců, která se po závěrečném hvizdu pustila do skandování „Chytrý ven“.
„Když jako trenér nastoupíte do nového angažmá, tak od prvního zápasu žijete s tím, že někdy může přijít váš konec. V Artisu jsou vysoké ambice, tlak na výsledek, v momentě, kdy nebudu výsledky doručovat, tak musím počítat i s variantou, že se mě to třeba už dál ani nebude týkat. Pokud se vedení rozhodne nějak reagovat, tak tomu budu rozumět. Týmu pořád věřím, že v něm je potenciál, záleží na vedení, jaké rozhodnutí učiní. Přijímám zodpovědnost, takže uvidíme, co bude,“ nechtěl Chytrý predikovat.
Zároveň ale dodal, že od vedení nedostal žádné ultimátum. „Nic takového na stole nebylo, ale musím očekávat jakékoliv rozhodnutí. Navíc teď začíná reprezentační pauza, která nahrává tomu, že nějaká debata o mém konci přijde na přetřes a padne finální rozhodnutí. S nadsázkou se dá říct, že ultimátum mám vlastně od třetího podzimního zápasu, od té doby jsme museli vyhrávat,“ shrnul kouč.
Tomu do karet nehrají ani absence několika opor. Kvůli karetním trestům nemohl nastoupit Radim Breite ani ukrajinský střelec Arťom Besedin. Dlouhodobě kvůli zranění chybí Jean-David Beauguel, k němuž se navíc v uplynulém týdnu přidal Dominik Plechatý.
„Má zlomený nos. Prognóza je pozitivní, potřebuje ale klidový režim. Reprezentační pauza nahraje tomu, že by se mohl dostat do fáze, kdy mu odezní otok. Mezitím se mu budeme snažit vyrobit na míru obličejovou masku. Pak bude záležet na jeho pocitech, zda to s maskou udýchá, jestli si bude věřit. Dokážu si ale představit, že by příště s maskou mohl hrát,“ popsal trenér.
Artis bude mít možnost znovu zabojovat o postup už 4. dubna, kdy se představí na hřišti Kroměříže. Jestli u toho bude Jiří Chytrý, je však otázkou.