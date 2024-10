Etická komise trvá na tom, že Bílek ovlivnil duel třetí ligy. Slavia trest odmítá

Komise mu napoprvé, to bylo v prosinci 2022, vyměřila desetiměsíční zákaz působení ve fotbale a pokutu 30 tisíc korun. Slavia měla platit dokonce čtvrt milionu, ale veškerá nařčení odmítla a odvolala se.

Teď etická komise stejné rozhodnutí zopakovala.

„Rozhodli jsme stejně jako v případě prvního rozhodnutí,“ vyplývá z aktuálního prohlášení na webu fotbalové asociace. I tentokrát jde o nepravomocný verdikt a potrestaní mají právo se odvolat, což Slavia i Bílek znovu učiní.

„Ve zbytku řízení vedeném proti Jiřímu Bílkovi a SK Slavia Praha však EK FAČR znovu rozhodla v rozporu s předpisy FAČR i základními principy spravedlivého procesu,“ je přesvědčen klub z Vršovic.

Etická komise konkrétní případ v souvislosti s kauzami okolo Romana Rogoze, bývalého sportovního ředitele Vyšehrad, otevřela poprvé na podzim 2022. V prosinci vyřkla první verdikt, který nyní zopakovala.

Bílek prý v září 2019 podpořil Romana Rogoze, bývalého funkcionáře Vyšehradu a jednoho z obviněných v rozsáhlé korupční kauze okolo Romana Berbra, aby ovlivnil duel třetí ligy, ve kterém Slavia B porazila Příbram B 2:1. Etická komise přitom v tehdejším komuniké nejprve uvedla, že se tresty týkají jiného utkání stejné soutěže mezi béčkem Slavie a Benešovem (2:4), ale posléze se opravila.

Mimochodem, právě šetření týkající se regulérnosti zmiňovaného utkání mezi rezervou Slavie a Benešovem etická komise později zastavila. „A tím potvrdila neopodstatněnost daného podezření,“ tvrdí Slavia.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, v prosinci před dvěma lety uvedl, že bude s klubem požadovat vypracování odůvodnění a že bude připraven pokračovat v očištění Bílkovy i klubové pověsti nejen před příslušnými orgány FAČR, ale klidně i u mezinárodní sportovní arbitráže CAS. K tomu zatím nedošlo.

Odvolací komise vrátila případ k projednání letos v květnu a etická komise na svém rozhodnutí nezměnila vůbec nic.

Bílek přitom patří mezi nejdůležitější členy slávistického vedení. Coby sportovní ředitel klubu spoluzodpovídá například za přestupy.

Před pěti lety se však coby začínající funkcionář po hráčské kariéře rozkoukával právě u slávistické rezervy. Ovlivněné mělo být podle soudu komise třetiligové utkání Slavia B - Příbram B z 28. září 2019.

Bílkovo jméno zachytili policisté při rozplétání rozsáhlé korupční aféry v souvislosti s bývalým místopředsedou asociace Romanem Berbrem a Romanem Rogozem, někdejším sportovním ředitelem Vyšehradu.

Podle Slavie etická komise opakovaně rozhodla v rozporu s předpisy FAČR i základními principy spravedlivého procesu. Řízení podle klubu provázela i celá řada zásadních procesních pochybení.

„Odmítám spojování mého jména s údajným pokusem ovlivnění jednoho utkání ČFL,“ reagoval Bílek v prosinci 2022. „V začátcích mé manažerské kariéry jsem jako bývalý hráč neměl dostatečné zkušenosti s českým fotbalovým prostředím, ale cílem mého jednaní vždy bylo jen chránit naše mladé hráče, jejich zdraví a starat se o jejich rozvoj,“ pokračoval.

„Jsem připravený se proti rozhodnutí etické komise odvolat a prokázat, že jsem se nedopustil žádného protiprávního jednání. Ani já, ani Slavie jsme k takovému jednání nikdy neměli jakýkoli motiv,“ doplnil tenkrát.

Ve spisu s názvem Šváb, který policisté vedli v kauze okolo údajného ovlivňování zápasů, ovšem jméno současného sportovního ředitele Slavie poměrně rezonuje.

Bílek si často telefonoval s vyšehradským šíbrem Rogozem, blízce napojeným na Berbra, hlavní postavu celé kauzy. A žádal o pomoc s rozhodčími.

Volal mu i o poločase zápasu v Benešově, který slávistická rezerva nakonec prohrála 2:4. Stěžoval si na sudího Tomáše Grímma, rovněž jednoho z obviněných v korupční aféře. Ve spisu se píše, že Rogoz pak zavolal Grímmovi, aby se zeptal, proč píská proti Slavii.

„Věděl jsem, že se Rogoz a Grímm znají. Bylo mi líto našich mladých hráčů, které rozhodčí v prvním poločase nevídaným způsobem poškozoval,“ reagoval Bílek loni v prosinci v rozhovoru, který na jeho žádost probíhal přes e-mail.

„Vedli jsme sice v poločase 1:0, ale hrozně se mě dotklo, jak byl ten zápas ze strany rozhodčího veden. Bylo to v emoci a byla to chyba. Dnes už vím, že bych v podobné situaci počkal do konce zápasu a podal oficiální protest,“ dodal.

Komise Bílka nakonec potrestala za prohřešek při duelu proti Příbrami, který se odehrál o tři týdny později. Opět pískal rozhodčí Grímm a výsledek určil už první poločas, v němž domácí otočili skóre zásluhou Zeronika s Rondičem. Druhá branka padla z pokutového kopu.