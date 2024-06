Prostějovský šéf Balcárek: První liga? Mám starosti úplně jiného rázu

Jiřímu Balcárkovi to však nestačí a úspěchy chce sbírat i v pozici sportovního manažera. V zimní pauze se tak pustil do záchrany Prostějova ve druhé lize a – byť až v posledním kole – uspěl.

„Fotbalové kuloáry mě od tohoto rozhodnutí a vůbec od vstupu do Prostějova zrazovaly. Měl jsem spoustu telefonátů, že mají Prostějov zařazený na sestupové příčce a že jdu do pekla, kde sestoupím. Asi ti dotyční nevěděli, že mě tímto spíš vyburcují, abych do toho šel. Já mám výzvy rád,“ ohlíží se padesátiletý Balcárek.

Hned po třech týdnech ve funkci jste na konci ledna přišel s odvážným rozhodnutím v podobě odvolání trenéra Pavla Zavadila. Dá se to přirovnat ke správné sázce v ruletě?

Snad to právě ruleta nebyla. Po třech týdnech, co jsem přišel, jsme s celým vedením klubu zhodnotili situaci tak, že potřebujeme vyměnit trenéra. Mužstvo se zachránilo, takže se to dá hodnotit kladně. Kdyby to nevyšlo, jistě bychom byli pod palbou kritiky.

Proto jsem to nazval ruletou. Kdyby to nevyšlo, Prostějov by s rozestavěným stadionem spadl do amatérské soutěže.

Samozřejmě by to šlo za mnou. Ale člověk se ve fotbale naučí rychle, že rozhodnutí a jeho důsledky jdou za ním. Když děláte změny jako trenér, také nesete tíhu rozhodnutí. Jen jsem to přenesl do manažerského světa. Šli jsme do rizika, ale cítili jsme, že je to správná cesta, a další průběh sezony nám to potvrdil. Stejně tak jsme z různých důvodů ukončili několik hráčských smluv. Přivedli jsme jiné hráče, kteří utvořili skvělou partu, se kterou se vše zachránilo.

Jaro pro vás muselo být emocionální horskou dráhou. Co všechno jste zažíval?

Měl jsem za to, že to bude trochu lehčí. Strašně náročné období. Člověk do toho spadne, má spoustu hráčů se smlouvami, které si musíte načíst, vyhodnotit, udělat rozhodnutí, i když třeba nestandardní. Po třech týdnech přípravy pak vyměníte trenéra. Kolotoč se vám opět rozjede a v prvním kole přijde rána v podobě výsledku 0:4 se Spartou. Nebylo to nic příjemného.

Jak velký posun je Prostějov od trenérského působení v Uničově, se kterým jste v roce 2017 dokonce ovládl MSFL?

Hlavně je to změna postu. Trenér to sice nemá jednoduché, také dělá spoustu rozhodnutí, ale soustředí se na trénování, stavbu soupisky na další zápas a podobně. Ale manažer, ten nemá dovolenou. Všichni mají nyní volno, odpočívají, já nic takového nemám. Tým jel z posledního zápasu s Žižkovem a slavil, že jsme splnili cíl udržet se, a já už v autě telefonoval a pracoval na posílení mužstva. Manažer nevypne, naopak mi začalo intenzivnější období.

Ambice Prostějova jsou o kus vyšší než ty uničovské. Zde se dokonce mluví o první lize.

Tady? Já bych to zas tak daleko neposouval. O první lize nemluvím a starosti mám úplně jiného rázu. Prostějov se přece poslední tři roky zachraňoval ve druhé lize.

Zřejmě to souvisí se stavbou stadionu, který Prostějov chce mít v prvoligových parametrech.

Jasně, ale stadion musí mít v patřičné kvalitě nyní všichni. Kdo chce hrát profesionální soutěže, musí splnit požadavky, které se nemají téměř vůbec lišit. Podívejme se ven. Každá pátá liga v Rakousku a Německu nabízí lepší stadiony, než jsou tady i některé prvoligové.

Takže jde pouze o přípravu na budoucnost pro druhou ligu?

Netlačíme na tvorbu prvoligového mužstva kvůli stadionu. Musíme jít postupně, vytvořit dynamiku a vývoj směrem nahoru. To znamená první krok, že jsme se zachránili, teď v pauze dobudujeme nový stadion, potom se budeme snažit přitáhnout nové diváky, budeme se snažit dobře pracovat s mládeží. Přebíráme nově B tým, aby měli mladí a šikovní kluci kde hrát a neutíkali nám pryč. Chceme stabilizovat A tým, aby byl zachráněný v soutěži mnohem dříve. Celá ambice nyní směřuje k hraní klidného středu.

Jak jste zvládl v hlavě přejít z jediného cíle záchrany do dlouhodobého plánování a budování?

Vůbec jsme nedokázali koukat dál než na záchranu, teď už se díváme snad na roky dopředu. Ale musím se pochválit, že už během toho zachraňování jsem kluky dostal pod dlouhodobější smlouvy a zavázal si na delší dobu také realizační tým. Jako trenér jsem věděl, že změna trvá a může být vidět až za rok či dva. Budete se teď snažit cílit spíš na cestu s vlastními hráči než s těmi na hostování? To bychom rádi. Stoper Ondřej Ševčík je náš na tři roky, záložník Marek Matocha dostal stejnou smlouvu, podobně je na tom Jakub Matoušek. Postupně chceme omezit hostovačky a pracovat s vlastními kluky.

Manažeři druholigových klubů naříkají, že nemají kde brát. Vy si nestěžujete, že je trh s volnými hráči přebraný?

Snažíme se to namíchat z různých zdrojů. Máme kontakty na Slovensku, přichází sem hráči na zkoušku z třetí ligy, kde mám trochu výhodu v přehledu, protože jsem v ní velmi dlouho trénoval. Je tu také skautské oddělení, které je každý víkend na třetích ligách. Přijde tedy několik hráčů na zkoušku. Máme vyhlédnutých několik hráčů z B týmů, kteří neudělali skok do hlavních mužstev. Znovu ale platí, že nechceme jejich hostování, ale přestup. Pak teprve budeme tým obalovat hostováními, ale rozhodně to nebude v počtu, který zde byl v minulosti. Cílil bych na dva nebo tři hráče na hostování.

Pracujete s rozpočtem, který je v případě Prostějova do značné míry financovaný městem, jehož vedení řídilo i klub. Nemáte stále vedení za zády?

Plácli jsme si, že veškeré kompetence ve sportovních rozhodnutích budu mít já. Tím, že byl klub po podzimu opravdu na dně, potřeboval udělat změnu. Chtěli do toho prásknout a přijeli za mnou.

Pustil primátor František Jura skutečně klubové otěže?

Chodí si teď snad fotbal užívat.

Aktuálně probíhá stavba týmu, mluvíte o cestách na Slovensko. Už se podařilo proměnit tato vyjednávání v posilu?

To není o jedné cestě kamkoliv. Dva roky jsem jezdil pro Baník Ostrava jako skaut, takže jsem objížděl desítky zápasů. Není to tak, že se vypravíte na Slovensko a přivezete hráče. To je pět cest, jednání a finální rozhodnutí.

Takže se prostějovský tým podstatně měnit nebude?

Nečekal bych žádnou revoluci. Soustředíme se na místní region, tedy opravdu Moravu, i když neodmítáme ani hráče odjinud. Já to tak ale trochu mám, že by fotbalisté měli mít vztah k regionu. A také necouvám před charakterem. Když dostanu referenci, že hráč hraje výborně, ale zároveň je lidsky složitý, tak do něj nejdu. Protože ono se to dřív nebo později projeví i ve hře. A myslím, že nás to i zachránilo. Ke konci se vytvořila parta, která to společně zvládla.