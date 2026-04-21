Jiránek smekl. Hrát jako favorit není snadné, řekl sportovní ředitel Zbrojovky

V čele tabulky má Zbrojovka nedostižný náskok už šest kol před koncem. Jiránek v rozhovoru s novináři vysekl hráčům poklonu. Ocenil především týmové pojetí a partu, která vytyčeného cíle dosáhla. „Každý, kdo šel na hřiště, tam nechal všechno, což rozhodlo. Je těžké ve druhé lize hrát každý zápas na vítězství, ale kdybychom tak sbírali body i v první lize, bylo by to skvělé,“ poznamenal.
Do konce soutěže zbývá šest kol a Zbrojovka před nimi získala klid. Hráči se mohou oprostit od stresu a napětí. Získávat další body a zaútočit třeba i na rekord Slovácka ze sezony 1999/2000, kdy tehdejší tým trenéra Františka Komňackého nasbíral 76 bodů. Brněnský celek jich má nyní na kontě 62, v dosahu má tedy i hranici 80 bodů. V dosavadních 24 zápasech utrpěl jen dvě porážky a další body ztratil za dvě remízy.
Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno
„Trenér Svědík to řekl jasně, že chce v soutěži získat co nejvíc bodů, a spolu s ním to chceme v klubu všichni. Kádr máme široký, na hřiště se dostanou i kluci, co hráli míň, ale každý zápas budeme chtít vyhrát i ve zbytku soutěže,“ řekl bývalý reprezentant.
Další výhodou Zbrojovky je i možnost začít budovat tým pro nejvyšší soutěž. „Naším plusem je, že nyní můžeme hráčům s jistotou nabídnout první ligu. Teď je těžké říct konkrétně, kde chceme nejvíc posilovat. Musím být i diplomat, nějaká jednání už probíhají, ale konkrétní nebudu. Nejde o jednu či dvě pozice, spíš oživení týmu, mít kádr širší a kvalitnější, aby se hráči museli o místo rvát. Teď to ukázali a šlo jim to skvěle,“ konstatoval šestačtyřicetiletý funkcionář.
Nejdiskutovanějším jménem v současném kádru je Lukáš Vorlický, který v Brně hostuje ze Slavie. I když o víkendu čtyřiadvacetiletý záložník kvůli zranění nehrál, na jaře byl klíčovým mužem, který na suverénním tažení druhou ligou měl velký podíl. Zbrojovka bude usilovat o to, aby Vorlického získala natrvalo. „Vše je v jednání, roli hraje hodně faktorů, ale mohu potvrdit, že o Lukáše máme zájem,“ potvrdil Jiránek. „Teď je v rekonvalescenci, ale do čtrnácti dnů by měl být v pořádku,“ dodal.
O první ligu bojuje stále i druhý brněnský klub Artis, který drží třetí místo s dvoubodovou ztrátou na Táborsko a o bod před Opavou. Jiránek by přivítal, kdyby Zbrojovka měla mezi elitou za soupeře i městského rivala. „Doteď jsme se ale soustředili jen na sebe. Pro Brno by ovšem špatné nebylo, kdyby i Artis hrál první ligu,“ prohlásil.