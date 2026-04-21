Jiránek smekl. Hrát jako favorit není snadné, řekl sportovní ředitel Zbrojovky

Autor: ,
  10:24
Martin Jiránek, sportovní ředitel brněnské Zbrojovky, po postupu do první fotbalové ligy vyzdvihl, jakým způsobem tým zvládl roli favorita druhé nejvyšší soutěže. „Byla to náročná sezona. Pro psychiku není jednoduché, když se musí každý týden vyhrávat. Smekám před hráči klobouk, jak to dokázali a jak se s tím vyrovnali,“ řekl. Definitivní jistotu návratu mezi elitu po třech letech Brňané získali s velkým předstihem po pondělní remíze městského rivala Artisu s Táborskem (1:1).

Generální manažer fotbalistů Zbrojovky Brno Jan Mynář (vlevo), po jeho levici sportovní ředitel klubu Martin Jiránek a trenér Jaroslav Hynek. (26. února 2025) | foto: FC Zbrojovka Brno

V čele tabulky má Zbrojovka nedostižný náskok už šest kol před koncem. Jiránek v rozhovoru s novináři vysekl hráčům poklonu. Ocenil především týmové pojetí a partu, která vytyčeného cíle dosáhla. „Každý, kdo šel na hřiště, tam nechal všechno, což rozhodlo. Je těžké ve druhé lize hrát každý zápas na vítězství, ale kdybychom tak sbírali body i v první lize, bylo by to skvělé,“ poznamenal.

Do konce soutěže zbývá šest kol a Zbrojovka před nimi získala klid. Hráči se mohou oprostit od stresu a napětí. Získávat další body a zaútočit třeba i na rekord Slovácka ze sezony 1999/2000, kdy tehdejší tým trenéra Františka Komňackého nasbíral 76 bodů. Brněnský celek jich má nyní na kontě 62, v dosahu má tedy i hranici 80 bodů. V dosavadních 24 zápasech utrpěl jen dvě porážky a další body ztratil za dvě remízy.

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

„Trenér Svědík to řekl jasně, že chce v soutěži získat co nejvíc bodů, a spolu s ním to chceme v klubu všichni. Kádr máme široký, na hřiště se dostanou i kluci, co hráli míň, ale každý zápas budeme chtít vyhrát i ve zbytku soutěže,“ řekl bývalý reprezentant.

Další výhodou Zbrojovky je i možnost začít budovat tým pro nejvyšší soutěž. „Naším plusem je, že nyní můžeme hráčům s jistotou nabídnout první ligu. Teď je těžké říct konkrétně, kde chceme nejvíc posilovat. Musím být i diplomat, nějaká jednání už probíhají, ale konkrétní nebudu. Nejde o jednu či dvě pozice, spíš oživení týmu, mít kádr širší a kvalitnější, aby se hráči museli o místo rvát. Teď to ukázali a šlo jim to skvěle,“ konstatoval šestačtyřicetiletý funkcionář.

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Nejdiskutovanějším jménem v současném kádru je Lukáš Vorlický, který v Brně hostuje ze Slavie. I když o víkendu čtyřiadvacetiletý záložník kvůli zranění nehrál, na jaře byl klíčovým mužem, který na suverénním tažení druhou ligou měl velký podíl. Zbrojovka bude usilovat o to, aby Vorlického získala natrvalo. „Vše je v jednání, roli hraje hodně faktorů, ale mohu potvrdit, že o Lukáše máme zájem,“ potvrdil Jiránek. „Teď je v rekonvalescenci, ale do čtrnácti dnů by měl být v pořádku,“ dodal.

O první ligu bojuje stále i druhý brněnský klub Artis, který drží třetí místo s dvoubodovou ztrátou na Táborsko a o bod před Opavou. Jiránek by přivítal, kdyby Zbrojovka měla mezi elitou za soupeře i městského rivala. „Doteď jsme se ale soustředili jen na sebe. Pro Brno by ovšem špatné nebylo, kdyby i Artis hrál první ligu,“ prohlásil.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.