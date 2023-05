Trpišovského chvála: Ogbu? Deset z deseti. Rozhodčího bych naklonoval

„Jsem pozitivně naladěný ze všech možných důvodů,“ sypal ze sebe. „Nadchla mě celková úroveň finále, nejen sportovní. Velký respekt Spartě, měla těžkou cestu do finále, tam pro nás byla těžkým soupeřem. Byl to tvrdý boj se vším všudy, ale zároveň s velkým respektem.“

O čem ještě se slávistický trenér rozpovídal?

O průběhu utkání:

„Vyhráli jsme zaslouženě. Měli jsme dobrý vstup, pak jsme předvedli vyspělý týmový i individuální výkon. Dařilo se nám hrát tak, jak jsme chtěli. Přežili jsme tutovku Karabce, ale to bylo jediné ohrožení v první půli. Kazili jsme jen přechodovou fázi po zisku, mohli jsme být v první půli efektivnější, ale pak jsme šli po odraženém míči do vedení. Sparta navíc změnila rozestavení na 4-5-1, což nám vyhovovalo. A Ondra Kolář v bráně nás podržel, i to přispělo k výsledku.“

O atmosféře finále:

„Podpora našich fanoušků byla neskutečná, povzbuzující, zavazující. Jak se nám podařilo zvítězit na hřišti, tak oni vyhráli na tribunách, Je to velká podpora pro pohár jako takový. Ukázalo se, že to může být skvělý produkt. Když jsme jeli autobusem na stadion, přišlo nám do telefonu video, jak fanoušci pochodují přes most. Problesklo mi hlavou, jak asi bude vypadat pochod zpátky... Museli jsme ze sebe dostat to nejlepší, aby šli lidi zpátky veselí. Hrát finále se Spartou je výjimečné, moc často se to opakovat asi nebude. V prvním momentu jsem si říkal, jak to asi bude vypadat, snad se nic nestalo, klobouk dolů před organizací. A nechci zapomínat na rozhodčího Černého: chtělo by to ho naklonovat, aby mohl být na víc zápasech. Jeho kvalita a vystupování hodně napomohly, aby zápas proběhl důstojně.“

O tom, co rozhodlo:

„Produktivita. Můžete hrát skvěle, ale dvě tři šance nedáte, pak dostanete gól a váš výkon to devalvuje. Dneska sice Traoré nebo Jurečka nedali šance, ale dali jsme první gól, který nám otevřel zápas. Sparta se doma potřebuje tlačit nahoru, chce předvést kvalitu, což nám sedělo. Mohl to být i kvalitnější fotbal, ale individuálně i běžecky bylo utkání hodně zajímavé. Cítil jsem z nás pevnost, dobré rozhodování, komunikaci, sebedůvěru.“

SLAVIA PRAHA, VÍTĚZ ČESKÉHO POHÁRU 2022/23. Fotbalisté Slavie pózují s trofejí a oslavují svůj úspěch po finále se Spartou.

O nečekaném nasazení Traorého?

„Chtěli jsme zkušenost, nabídku, aby na to Oscar uprostřed hřiště nebyl sám. Ibra hrál předtím tři finále, tři vyhrál. Na to jsme taky sázeli: hráči pak mají vítěznou mentalitu, sebedůvěru... Chtěli jsme Zafeirise a Provoda na dohrání zápasu, věřili jsme, že budeme mít dobrý pohyb a že na hřišti bude trochu víc místa než v předchozím derby. Zafeirise chci vyzdvihnout, limituje ho zranění, po Hradci se dal se zázračně dohromady. Na jiný zápas by asi k dispozici nebyl.“

O respektu mezi Spartou a Slavií:

„Změna za poslední dobu je obrovská. Je to asi dané i kulturou, trenéři Sparty necítí takovou nevraživost, možná je to tím, že jsou ze zahraničí. Samozřejmě, že i tohle derby bylo vyhecované, rivalita k němu patří, ale jsem rád, že všechno proběhlo s respektem a po zápase si podáme ruce. Hlavní je výsledek, ale důležitý je i produkt: to co přineseme lidem, kteří se dívají. Na tom teď záleží oběma týmům, což mě těší. Je pro ně důležitý nejen cíl, ale i cesta, jakou k výsledku dojdou.“

O Douděrovi, hrdinovi zápasu:

„Máme velkou radost. Někdy děláte velký přestup za velké peníze, myslíte si, jak to bude wow, a ono to třeba nedopadne. David byl naopak nízkonákladový hráč, ale byli jsme o něm přesvědčení. Sázel jsem hodně na to, že ve 23 letech už má přes 100 ligových zápasů a že všude si místo vybojoval, i když se na něj třeba lidi dívali s despektem nebo mu křivdili. Někomu to spadne do klína, on je zvyklý se s tím poprat. Zdeněk Houštecký hrál s jeho tátou, já jsem se jim tehdy snažil dělat asistenta (smích). Byla výhoda, že nás už trochu znal. Jeho progres je velký, hlavně v defenzivě. A gól byl chtěný, z toho mám radost. Je znát, jak se zklidnil. Reprezentace mu zvedla sebevědomí, na něm i Vencovi Jurečkovi je znát, jak skvěle zapadli, jsou z nich tahouni.“

O výkonu stopera Ogbua:

„Nemám pro něj příměr. Deset z deseti! Nebo devět, protože nedal gól (úsměv). Fantastický, skvělý. Je pro nás stejně důležitý jako třeba Sörensen pro Spartu. U něj je to víc o klidu, u Igoha jde o emoce. Je to velitel, kterého poslouchají ostatní na slovo a jdou za ním. Při minulém derby sem jeli skauti kvůli jiným, ale nakonec si poznamenali jeho jméno... Ale chci, aby tu zůstal. Už týden tvrdí, že chodí usínat s tím, že chce držet trofej nad hlavou a ráno se s tím probouzí. To když řekne, díváte se na něj až zamilovaně. Má obrovskou sebedůvěru, kterou nesrazí ani dílčí chyba. Takový šéf nám chyběl, snad vydrží. Máme k němu vyhlédnutého podobného stopera, tak snad to nebude zase jen náhrada.“

O významu čtvrté pohárové trofeje:

„Všechny byly důležité, ale nic asi nemůže být víc než tohle. Máte půlku stadionu, extázi, pochod fanoušků... Je mi líto že kapacita není vyšší, na takový zápas by se asi zaplnil i stadion pro šedesát tisíc lidí. Půlka zájemců se sem určitě nedostala.“

O tom, jestli vítězství může být vzpruhou pro nadstavbu:

„Tak to vůbec neberu. Užijeme si to, ale od pátku začne zase jiná soutěž. Máme před sebou zápas s Bohemkou, musíme se soustředit na něj. To bude zase jiný příběh. Nic není starší než včerejší vítězství.“