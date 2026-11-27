V srpnu Třinec uhrál doma s Jihlavou bezbrankovou remízu, v pátek ale už v šesté minutě prohrával po Křehlíkově zásahu. Favorit definitivně rozhodl třemi góly mezi 67. a 74. minutou. Prosadil se i útočník Omotoye, jenž se sedmi zásahy ztrácí jedinou branku na lídra tabulky střelců Kronuse z Karviné.
Zápas mezi domácím Ústím nad Labem a Kroměříží byl odložen kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu hostů. Zbytek programu 16. kola se odehraje o víkendu a v pondělí, poté bude mít druhá liga přestávku až do začátku března.
7. Křehlík
67. Omotoye
69. Usman
74. Moudrý
Slavata – Hošek, Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko (89. Šelicha), Jambor – Křehlík (61. Mokrovics), Moudrý (81. Labaran), Sambou (61. Usman) – Omotoye (81. Odekunle).
Murin – Bolf, Simerský (79. Brak), Helebrand – Obuch, Omasta (C), Machuča, Cienciala, Nguyen – Abdoulkarim (79. Zdražil), M. Černý (63. Šehić).
Mastný – Abdullahi, Štrakl, Haala, Alkasim, Sinanaj.
Mrózek – Demitra, Dadak.
39. Hošek, 45+1. Sambou
25. Simerský, 45+2. Abdoulkarim
Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Rosický
Bačkovský – Tomič, Kozma, Svozil (C), Hanousek – Velasquez, Zamazal – Mikuš, Ali Hindi, Okebugwu – Diallo.
Pastornický – Plachý, Poturnay, Nikl, Heppner – Kateřiňák (C), Miška – Bláha, Šplíchal, J. Rezek – Matějka.
Bašta – Schánělec, Corr, Rotundo, Plšek, Šebrle, Kadák, Franke, Zarate, N. Cissé, Karamatić.
Kerbach, Martínek – Toula, Zeronik, Barac, Řezáč, Schindler, Juzvak, Slouk, L. Hruška.
Rozhodčí: Rouček – Machač, M. Novák.