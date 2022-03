Vysočina hostí Zbrojovku. Tuší, že musí ustrážit Řezníčka

Na Vysočinu totiž dorazí brněnská Zbrojovka. Největší favorit na postup do nejvyšší soutěže a zároveň tým, který po sedmnácti kolech vede s komfortním jedenáctibodovým náskokem.

A také mančaft, jenž v minulém kole na domácím hřišti deklasoval Prostějov 4:1.

„Mít hned v prvním kole za soupeře lídra tabulky je pro nás velká motivace,“ říká útočník FC Vysočina Filip Vedral. „Chceme do jara vstoupit vítězstvím a na úvod si zvednout sebevědomí. A poté postupovat dál za naším cílem, posunout se v tabulce co nejvýš.“

Zatímco tým kouče Richarda Dostálka si před týdnem hravě zajistil tři body, Jihlava svůj zápas na hřišti Dukly Praha musela z důvodu nezpůsobilého hřiště odložit. „Byli jsme z toho zklamaní,“ přiznal Vedral. „Takže se teď těším strašně moc.“

Není divu. Naposledy Jihlava hrála o body 22. listopadu - následný domácí duel s Ústím nad Labem byl kvůli covidové karanténě v týmu hostů odložen - od posledního zimního přípravného duelu pak svěřence kouče Jana Kameníka dělí dva týdny.

„Na to, že jsme naposledy hráli před čtrnácti dny, se nechceme vymlouvat, ani se tím zaobírat,“ říká Vedral. „Zápasovou herní kondici jsme nahradili tréninkem. Takže věřím, že jsme dobře připravení a nachystaní, abychom do jara vstoupili v co nejlepší formě.“

Není pochyb, že to bude potřeba. Protože Brno zatím jede, ze sedmnácti zápasů vybojovalo třináct vítězství a připsalo si jen dvě porážky. „Víme, že nás čeká těžký soupeř, který dává hodně gólů a naopak jich moc nedostává,“ varuje Vedral. „Mají tři stěžejní hráče: Řezníčka a Přichystala, kteří jsou jejich dva nejlepší střelci, k nim přibyl Blecha ze Slavie. Takže se je pokusíme eliminovat.“

Při předzápasové přípravě si vykřičník museli jihlavští hráči udělat především u Jakuba Řezníčka. Třiatřicetiletý forvard jim totiž při podzimních zápasech v Brně vstřelil čtyři branky a de facto sám rozhodl o vysokém vítězství Zbrojovky 4:0.

Jakub Řezníček (v červeném) z Brna hlavičkuje v zápase se Jihlavou.

„Určitě to bude otázka toho, jak si s tímhle hráčem poradíme,“ připouští Vedral. „Věřím však, že jsme se z podzimního zápasu dostatečně poučili, že se na něj dobře přichystáme a dokážeme ho pohlídat. Že neuděláme takové chyby, jaké jsme udělali v Brně.“

Dnešní atraktivní duel bude mít kvůli večernímu zápasu play off první hokejové ligy mezi Jihlavou a Přerovem (17.30) dřívější výkop. Hraje se už od 15.30. „Uvidíme, jak budou moct diváci v tento čas dorazit. Budeme rádi, když přijde co nejvíce fanoušků,“ přeje si Vedral.