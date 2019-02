Jihlava myslí na návrat do první ligy, ale silnými slovy šetří

Vedení FC Vysočina věří, že se podařilo sestavit tým, který by se v odvetné části druhé ligy měl prát o návrat do nejvyšší soutěže.

I když... Silná slova o útoku na postup byste před startem jara očekávali marně.

„Řeknu to obecně: pořád chceme vyhrát maximum zápasů. Protože jsou tady lidé, kteří jsou naladěni na to, aby byli úspěšní. Neumí a nechtějí prohrávat,“ uvedl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

„Na co to bude stačit, to uvidíme na konci května. Doufáme, že se nám pozice, které jsme vybojovali na podzim, podaří minimálně obhájit,“ připomíná Staněk, že zimní přestávku trávila Jihlava na druhém místě tabulky, s pouze dvoubodovou ztrátou na vedoucí České Budějovice.

Náhradu za kouče Svědíka objevila Jihlava v Kučerovi

Zásadním postem, který vedení FC Vysočina v zimě řešilo, byla pozice hlavního trenéra. Martina Svědíka, jenž v listopadu odešel za výzvou z prvoligového Slovácka, nahradil Radim Kučera.

Soupiska Kádr FC Vysočina Jihlava Brankáři: Roman Dutka, Luděk Vejmola, Vlastimil Veselý Obránci: Petr Breda, Ivan Dujmovič, Martin Chlumecký, Vojtěch Křišťál, Dominik Preisler, Mohamed Tijani, Petr Tlustý, Lukáš Vaculík, Filip Vedral Záložníci: Jan Javůrek, Ondřej Machuča, Filip Novotný, Jakub Petr, Tomáš Smejkal, Samuel Šefčík, German Šlein, Pavel Šulc, Nicolas Šumský, Lukáš Zoubele. Útočníci: Lamin Jawo, Jiří Klíma, Stanislav Klobása, Daniel Turyna

„Přivedli jsme trenéra, kterého jsme si vybrali a kterého jsme chtěli,“ pochvaluje si Staněk.

Kučera je bývalým špičkovým obráncem Sigmy Olomouc nebo německého Bielefeldu, jenž naposledy trénoval prvoligovou Ostravu. V té skončil před rokem.

Do Jihlavy dorazil na začátku prosince a nejdříve musel sledovat, jak mu z týmu mizí jedna opora za druhou. Nejprve záložník Jakub Fulnek (Mladá Boleslav), poté další středopolař Vladislav Levin (Bohemians 1905) a stoper David Štěpánek. „Na začátku, po konzultaci s vedením, odešli nějací hráči. A myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Když jsou hráči nastavení hlavou někde jinde, bylo by těžké, aby zůstávali a setrvávali v klubu,“ uvědomuje si Kučera.

„Doufáme, že odchody, které jsme provedli, se nám podařilo nahradit,“ věří Staněk. „Přivedli jsme hráče, kteří se do našeho konceptu hodili postově a navíc zapadli i lidsky do kabiny. Zda po sportovní stránce vyjde všechno, jak si představujeme, bude patrné na konci jara.“

Na důležitý stoperský post, který opustil Štěpánek, se Jihlavě povedlo najít hned dva nové hráče. „Chlumecký i Tajani se o místo v sestavě dokážou porvat,“ je přesvědčený Kučera. „Na pravou stranu obrany, kde nás tlačila bota, jsme přivedli Bredu. Znám ho z Baníku i z dřívějšího působení ve Vlašimi a věřím, že svoji kvalitu ještě ukáže.“

Výrazným posílením by měl být šestadvacetiletý ofenzivní záložník Jakub Petr. „Společně s ním přišla zkušenost. V roli lídra by se mohl přidat k Lukáši Zoubelemu. Minimálně v tom, že dokáže vytvořit nebo vstřelit branku.“

Velkým příslibem je pro trenéra teprve osmnáctiletý záložník Šulc, jenž dorazil na hostování z Plzně. „Pro někoho je to možná neznámé jméno, ale já od něj očekávám hodně,“ prozradil Kučera. „Má všechno před sebou, je talentovaný a zároveň hodně pracovitý.“

Vedle jedenadvacetiletého stopera z Pobřeží slonoviny Mohameda Tijaniho Jihlava v zimní pauze přivedla ještě jednoho afrického hráče, třiadvacetiletého gambijského útočníka Lamina Jawa.

„Jak Momo, tak Lamin přinášejí do týmu kvalitu. Velmi příjemně mě překvapili. Samozřejmě, je to jiná kultura, jiná zem. Ale zapadli dobře do kolektivu,“ říká Kučera. „Neberou Jihlavou jen jako přestupní stanici, snaží se učit česká slovíčka, aby dokázali něco říct,“ dodal jihlavský kouč.