Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

,
  13:17
Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla ani sobotní generálku ve Vlašimi, kde prohrála 1:2.

Jihlavský trenér Jiří Lerch | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vysočina tak v posledních třech zápasech dala jediný gól, ostatně v přípravě se střelecky trápí dlouhodobě. A pokud se produktivita nezlepší, může se jaro rychle změnit v tvrdý boj o záchranu.

Přestože jihlavští fanoušci po sérii nezdarů neskrývají obavy, trenér Jiří Lerch věří, že tým bude na páteční start ligového jara doma proti Artisu Brno připraven.

Bilance posledních dní naznačuje, že ofenziva Vysočiny se nachází v hlubokém útlumu. „Mě spíš straší to, abychom nepropadli nějaké depresi. Je to pořád jen příprava a ta nám ukazuje věci, které je potřeba zlepšit,“ reaguje na nepříznivou sérii kouč Lerch.

Podle něj výsledky zkresluje i fakt, že tým se stále pere s náročnými přechody z přírodní trávy na umělý povrch a zpět, což se podepisuje na jistotě hráčů v zakončení.

Turecké galeje v dešti a hledání „snajpra“

Klíčová část přípravy v turecké Antalyi neproběhla úplně podle plánu. Po slibném začátku přišly intenzivní deště, které fotbalisty na tři dny vyhnaly z hřišť do posiloven. „Museli jsme to řešit uvnitř a kompenzačními věcmi, což není ideální,“ popisuje Lerch.

V zápasech s druholigovým dánským Middelfartem (0:3) a prvoligovým uzbeckým Bunyodkorem (0:2) Jihlava herně úplně nepropadla, ale fatálně selhala v koncovce.

„Vytvoříme si šance, ale bohužel se nám je nedaří proměňovat. Chybí nám takový ten snajpr, gólový útočník, kterého jsme se snažili sehnat,“ přiznává otevřeně trenér.

Právě absence zabijáka v šestnáctce je největším otazníkem aktuální sestavy. „Ale věřím, že se to otočí, že si góly necháváme na ligu,“ doufá Lerch.

Naděje Faleye i smolař Šelicha

Naděje fanoušci upínají k nové posile, kterou je sedmadvacetiletý nigerijský útočník Sunday Faleye. Ve Vlašimi už stihl ukázat svůj potenciál. „Má obrovský přehled a výbornou kopací techniku oběma nohama,“ chválí ho Lerch. Zároveň však brzdí přehnaná očekávání: „Má tréninkový deficit, aktuálně je to hráč tak na 30 až 40 minut, budeme s ním muset pracovat.“

V úvodním poločase generálky ve Vlašimi nastoupila sestava, která se hodně blížila základní jedenáctce pro úvodní jarní zápas. „V první dvacetiminutovce jsme si vytvořili šance, které jsme však nedokázali proměnit,“ líčí trenér Lerch. „Poté se hra vyrovnala a v závěru poločasu byla Vlašim o něco lepší. Vyrovnaný poločasový stav asi odpovídal dění na hřišti. Šancí se mnoho neurodilo.“

Ve druhé půli, kterou ovlivnila řada střídání, byla nakonec úspěšnější Vlašim. „Domácí nám ve stejném poměru oplatili listopadovou porážku z ‚mezibloku‘. Očekáváme, že vyhecované mistrovské zápasy na přírodní trávě budou mít úplně jiné parametry, atmosféru a úroveň,“ je přesvědčený Lerch.

Jihlavský gólman Pavel Soukup letí vzduchem.

Kouč ví, že v úvodu jara mu budou někteří hráči chybět. Druhá zimní posila v přípravě vypadala velmi slibně, ale Matěje Šelichu v nejméně vhodnou chvíli vyřadila ruptura stehenního svalu. „Je teď minimálně na tři týdny mimo hru, takže s ním bohužel počítat nemůžeme,“ posteskl si Lerch.

Marodka je ale širší – mimo je stále Radek Křivánek se zraněným kotníkem a dlouhodobě absentuje Michal Zahradník, který se zotavuje po operaci kolene. „Ten bude asi až někdy za dva měsíce,“ pokrčil rameny Lerch.

Bitva o klidný střed tabulky

Jihlava se v tabulce Chance Národní ligy nachází na 11. místě, jen tři body nad sestupovou propastí. Páteční duel s Artisem tak bude extrémně důležitý pro zbytek jara, aby tým získal potřebný klid.

„Liga je něco úplně jiného než přáteláky. Věřím, že kluky dostaneme do psychické pohody a na první mistrák budeme stoprocentně nachystaní,“ doufá Lerch.

Povzbuzením může být vzpomínka na podzimní duel, kdy Jihlava na hřišti ambiciózního Artisu dominovala a překvapivě vyhrála 3:0.

„Cením si toho vítězství, nikde není psáno, že se nemůže zopakovat. Ale určitě to bude jiný zápas,“ uvědomuje si Lerch. „Oni přes zimu udělali nějaké změny, na rozdíl od nás už mají za sebou jeden zápas. Nás čeká první, musíme se na ně takticky připravit podle videa ze zápasu s Opavou, který remizovali,“ pokračuje jihlavský stratég. „Jsme plní očekávání, jak to bude vypadat. A věřím, že to bude vypadat dobře,“ uzavírá Jiří Lerch.

„Můj tip? Věřím, že vyhrajeme“

Letos o prázdninách oslaví 38. narozeniny, přesto ho fotbal baví stejně jako v době, kdy s ním začínal. Také proto stojí obránce druholigového FC Vysočina Vít Beneš na prahu dalšího balíku soutěžních zápasů.

„Hraju fotbal spoustu let, mám ho rád,“ svěřuje se rodák z Ústí nad Labem, který v minulosti oblékal dres pražské Sparty, Jablonce nad Nisou či olomoucké Sigmy a na kontě má více než tři stovky ligových utkání. „Navíc Jihlava vyznává kombinační způsob hry, což mi naprosto vyhovuje. Takový fotbal mě baví,“ dodává Beneš.

Jihlavský obránce Vít Beneš zpracovává míč při utkání se Zlínem.

Máte za sebou zimní přípravu a už v pátek vás čeká první vystoupení v rámci jarní části druhé ligy. Byla pauza dostatečná?
Pro mě až moc dlouhá, nebyl jsem na podobnou pauzu v minulosti zvyklý. Na druhou stranu už vím, že pro druhou ligu je taková doba typická.

A jaký pocit z přípravy máte?
Výsledkově se moc nepovedla, ale strávili jsme během ní i týdenní soustředění v Turecku a já věřím, že z toho, co jsme tam nacvičovali, v zápasech něco vytěžíme.

V jihlavském A-týmu je spousta mladých hráčů, umíte se jejich věku přizpůsobit?
Jasně, člověk mezi nimi vždycky trochu omládne. A právě na soustředění s námi byl i gólman, který byl mladší snad o devatenáct let, takže jsme si dělali srandu, že by to klidně mohl být můj syn. (usmívá se)

Nicméně pořád je v FC Vysočina jeden hráč ještě o něco starší než vy – Matúš Lacko...
To je pravda, narodil se ještě o rok dřív než já. Jihlava si dost zakládá na tom, že má tým složený ze dvou až čtyř starších hráčů a zbytek tvoří kluci kolem dvaceti let, kterým bychom my starší měli předávat svoje zkušenosti.

Když se ohlédneme dozadu, tak podzimní část Vysočině zrovna moc nevyšla, jste před startem jara optimista?
Spíš si myslím, že bychom měli být realisti. Každopádně plán je takový, že chceme co nejdřív posbírat potřebné body, aby se nám v tabulce lépe dýchalo. Víme, že to nebude jednoduché, ale uděláme maximum, abychom sezonu zvládli.

Ostatně v podobné situaci jste do jarní části vstupovali i před rokem, je to tak?
Máte pravdu, bylo to podobné. A pak jsme udělali docela povedenou šňůru, takže jsme nakonec nebyli daleko ani od těch lepších příček. Proto si myslím, že by letos mohla nastat stejná situace. Už na podzim jsme v některých zápasech byli lepší než naši soupeři, jenom jsme neproměňovali šance. V tomhle se potřebujeme zlepšit.

Vít Beneš v dresu Jihlavy.

Už jste zmínil, že výsledky v přípravě nebyly ideální, má to vliv na náladu v týmu před startem druhé poloviny soutěže?
Všichni víme, že první kola bývají zrádná, k tomu to aktuální počasí, kvůli kterému nejsou trávníky v top formě. Bude to ale určitě zajímavé. Ale abych odpověděl na vaši otázku, nálada je taková, že jsme odhodlaní jít do každého zápasu naplno a snažit se co nejčastěji bodovat.

Je lepší začínat doma?
Podle mě ano. Zvlášť když dorazí ambiciózní Artis, což by mohl být tahák pro lidi. A my chceme tohle utkání zvládnout, abychom je nalákali i na další zápasy.

Zkusíte si tipnout, jak páteční souboj dopadne?
Věřím, že vítězně pro nás. Jasně, je to těžký soupeř, ale hrát a vyhrát se dá s každým.

