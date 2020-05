Hráči šli na hranu, děkoval varnsdorfský kouč po výhře nad Jihlavou

„Inkasovali jsme jako první, ale kluci ukázali velké srdce a charakter. Jihlava má velmi kvalitní tým, ale myslím, že my jsme zápas celkové zvládli velmi dobře a jsou to pro nás důležité body. Je to vítězství hráčů, šli na hranu možností,“ děkoval na klubovém webu varnsdorfský kouč David Oulehla.

Domácí vedli od 67. minuty po trefě Klobásy, ale vedení vydrželo Jihlavě jen 8 minut. Pak Pojezný stáhl ve vápně kapitána Rudnytskyyho a od rozhodčího Dorušáka dostal červenou kartu. Nařízenou penaltu proměnil Kouřil, obrat pak završil Novák.

Jihlava poprvé v ligovém ročníku doma nebodovala, naopak Varnsdorf na desátý pokus venku prvně zvítězil. „Tahle výhra nám dodá sebevědomí,“ věří Oulehla. Varnsdorf je třináctý, v úterý hostí Žižkov.