Klobása opět rozhodl. Dokonale využil šanci, říká jihlavský kouč Kučera

Vydařený vstup do nového ročníku druhé nejvyšší domácí soutěže z pohledu jihlavských fotbalistů pokračuje. Svěřenci trenéra Radima Kučery neprohráli ani ve třetím utkání. Naopak si připsali podruhé za sebou všechny tři body a drží se na prvním místě druholigové tabulky.



„S řešením některých finálních situací ale pořád nemohu být spokojen,“ hlásil Radim Kučera, hlavní kouč FC Vysočina. „Zlepšit musíme i naši efektivitu při zahrávání standardních situací. Rozhodně je stále na čem pracovat.“

Každopádně body jeho svěřenci sbírají. A s tím spokojený být může. Navíc vítězství na hřišti Třince určitě bude patřit mezi ty nejcennější.

„Mysleli jsme si, že do nás domácí budou po úspěšném vstupu do soutěže víc bušit a budou aktivnější. Místo toho se ale zaměřili na dobrý defenzivní blok s tím, že čekali na každou naši ztrátu a skulinu k tomu, aby vyrazili do brejku nebo vybojovali standardní situaci,“ pustil se do hodnocení první poloviny zápasu Kučera.

Kapitán kopl penaltu špatně

Do druhé půle vstupovaly oba celky za stavu 0:0, jenže hned po pár minutách hry přišel faul třineckého brankáře Adamušky v pokutovém území. Následovala červená karta, vyloučení a penalta ve prospěch Jihlavy. Tím, kdo měl zařídit Vysočině vedení 1:0, byl kapitán týmu Lukáš Vaculík, který se v podobných situacích obvykle nemýlí.



Jenže tentokrát naložil zkušený jihlavský fotbalista s nabídnutou šancí špatně.

„Naposledy jsem neproměnil penaltu někdy v žácích,“ přiznal Vaculík. „Asi to holt jednou přijít muselo. Já jsem ale hlavně rád, že nás to nakonec nestálo body. Že jsme i tak dokázali vyhrát,“ oddechl si.

Jihlavské štěstí má jméno Stanislav Klobása. To on se necelých dvacet minut před koncem postaral o vítěznou trefu. „Je to střelec, využil dokonale šanci, která se mu naskytla,“ nešetřil chválou na adresu pětadvacetiletého fotbalisty Kučera.

Celkově se ale zdálo, že hra proti oslabenému soupeři Vysočině příliš nesvědčila.

„Je pravda, že jsme hráli lépe proti Třinci, když byl v plném počtu,“ souhlasně pokyvoval hlavou trenér. „Domácí se semkli a my už jsme nebyli tak aktivní v pohybu, scházela nabídka šancí a pracovitost. Začali jsme hrát příliš profesorsky a neplnili jsme, co máme,“ zlobil se.

Absence lídra byla znát

Jihlava se tentokrát musela v utkání obejít bez Lukáše Zoubeleho a na hře mužstva to bylo znát.

„V minulém utkání byly náš pohyb a kreativita daleko lepší. Zuba, který je náš klíčový hráč, v sestavě nahradil Kuba Rezek. Ten v poslední době nastupuje spíš na kraji zálohy, což bylo vidět, jeho souhra s Klobásou trochu vázla,“ měl jasno Kučera. „Nicméně věřím, že jeho výkon ještě půjde nahoru. A daleko víc očekávám také od Mikuše, Smejkala či Javůrka,“ přidal jména dalších hráčů, s jejichž výkony zatím není úplně spokojený.

Další zápas čeká Vysočinu už v pátek, kdy na domácím stadionu v Jiráskově ulici přivítá coby vedoucí tým tabulky ještě na jaře prvoligovou Duklu Praha.